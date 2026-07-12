Bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết bể bơi công cộng là một trong những môi trường dễ lây nhiễm và bùng phát Adenovirus.

Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận 2.777 ca dương tính với Adenovirus (tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2025). Chỉ tính riêng những ngày đầu tháng 7, cơ sở y tế này ghi nhận tới 383 trẻ mắc bệnh.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Mai Hoàn, Trưởng khoa Khám bệnh đa khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết phần lớn bệnh nhi đến khám đều là trẻ lớn, sốt cao 3-5 ngày nhưng không đáp ứng với thuốc hạ sốt.

"Trước đây, virus này hay xuất hiện ở trẻ nhỏ và có biểu hiện rõ rệt ở đường hô hấp, viêm kết mạc, rối loạn tiêu hóa. Nay bệnh xảy ra với trẻ lớn, các biểu hiện trên không rõ", bác sĩ Hoàn cho biết.

Bác sĩ Hoàn khám cho bệnh nhân. Ảnh: V.Hiếu

Adenovirus là loại virus phổ biến, có thể gây bệnh quanh năm nhưng thường tăng mạnh vào thời điểm giao mùa hoặc mùa hè, khi trẻ có nhiều hoạt động ngoài trời và tiếp xúc đông người.

Con đường lây truyền chủ yếu của Adenovirus là qua đường hô hấp (ho, hắt hơi, tiếp xúc gần) và qua đường tiêu hóa, đồng thời có thể lây qua niêm mạc khi trẻ bơi lội, tiếp xúc với các bề mặt hoặc nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh.

Ngoài bể bơi công cộng, bệnh dễ bùng phát tại những nơi trẻ sinh hoạt tập trung như trường học, lớp học ngoại khóa, khu vui chơi.

Theo các bác sĩ, biểu hiện của bệnh khá đa dạng, phổ biến nhất là sốt cao, ho, đau họng, viêm kết mạc mắt (đau mắt đỏ), có thể kèm theo rối loạn tiêu hóa. Đáng chú ý, nhiều bệnh nhi - đặc biệt là trẻ lớn - có biểu hiện sốt cao liên tục, đáp ứng kém với thuốc hạ sốt thông thường.

Nếu không được theo dõi và xử trí đúng cách, một số trường hợp có thể diễn biến nặng, dẫn đến biến chứng viêm phổi, suy hô hấp, nhiễm khuẩn huyết.

Bác sĩ Hoàn khuyến cáo khi trẻ sốt cao khó hạ, ho kéo dài, đau mắt đỏ hoặc rối loạn tiêu hóa, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm xác định nguyên nhân. Đặc biệt, bệnh nhân không dùng thuốc kháng sinh tại nhà khi chưa có chỉ định của bác sĩ.