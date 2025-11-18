Theo hồ sơ, trong các năm 2011-2012, 27 trường hợp nói trên được UBND huyện Đắk Mil (cũ) ký hợp đồng lao động dài hạn để làm việc tại 22 trường học từ bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn.

Trong số này, chỉ có 1 giáo viên tiểu học; 26 người còn lại là nhân viên kế toán, văn thư, thư viện, y tế học đường.

Từ năm 2012 đến 2014, họ được UBND huyện Đắk Mil ký quyết định công nhận hoàn thành thử việc và bổ nhiệm vào ngạch viên chức. Tuy nhiên, đến năm 2020, cả 27 người bất ngờ bị dừng nâng bậc lương vì không có quyết định tuyển dụng mà chỉ có quyết định công nhận hoàn thành thử việc và bổ nhiệm vào ngạch viên chức.

Từ đó đến nay, họ nhiều lần gửi đơn kiến nghị để được giải quyết, đảm bảo quyền lợi.

Trường Võ Thị Sáu (xã Đắk Mil), nơi có 2 trường hợp viên chức nhưng không có quyết định tuyển dụng. Ảnh: Hải Dương

Tháng 8/2024, UBND huyện mời làm việc nhưng vẫn chưa có hướng xử lý rõ ràng. Đến tháng 7/2025, huyện chuẩn bị tổ chức thi tuyển viên chức, nhưng do trùng thời điểm dừng chính quyền cấp huyện nên việc tuyển dụng bị tạm dừng.

Một nhân viên văn thư của Trường Mầm non cho biết, năm 2012 khi nhận quyết định công nhận hoàn thành thử việc, mọi người đều yên tâm và tin rằng mình là viên chức. Đến năm 2020, khi bị ngừng nâng lương, họ mới “tá hỏa” vì chưa hề được tuyển dụng chính thức và lo lắng có nguy cơ mất việc. Nhiều người nay đã gần 50 tuổi, gắn bó với ngành gần 15 năm và mong được giải quyết sớm để ổn định công tác.

Sở Nội vụ đang chờ báo cáo từ các xã

Theo báo cáo mới nhất, cả 4 xã của huyện Đắk Mil cũ đã đề xuất công nhận viên chức hoặc tuyển dụng với 27 trường hợp nói trên.

Ông Nguyễn Hữu Phố, Chủ tịch UBND xã Đức Lập (Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn có 9/27 trường hợp. Địa phương mới có báo cáo đề xuất cấp trên công nhận viên chức hoặc tuyển dụng đối với 9 người này.

Ông Phố thông tin, số nhân viên này đều có thâm niên 15 năm công tác trong ngành giáo dục với các vị trí như kế toán, văn thư, thủ quỹ...

"Ngoài việc đề xuất công nhận viên chức, địa phương cũng xin ý kiến về việc có tiếp tục thực hiện nâng bậc lương thường xuyên đối với 9 cá nhân này nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động", ông Phố cho biết thêm.

Tương tự, các xã Đắk Sắk, Thuận An và Đắk Mil cũng đã gửi báo cáo, đề xuất về hướng giải quyết cho 18 trường hợp viên chức còn lại.

Trao đổi với PV VietNamNet ngày 18/11, ông Đỗ Văn Chung, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, cho biết, vụ việc xuất phát từ tồn đọng lịch sử. Trước khi dừng cấp huyện, Sở đã có nhiều văn bản đề nghị huyện Đắk Mil cho thi tuyển nhưng huyện chưa thực hiện.

Về phương án giải quyết, ông Chung thông tin, Sở đang chờ báo cáo chi tiết của các xã về từng trường hợp cụ thể vì mỗi đối tượng có hồ sơ, bối cảnh khác nhau. Sau khi có đầy đủ thông tin, Sở mới có phương án tham mưu cho UBND tỉnh hướng xử lý, trên tinh thần đảm bảo tối đa quyền lợi cho người lao động.