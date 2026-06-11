Tòa án Quân sự (TAQS) Trung ương vừa ban hành quyết định hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa cũ).

Trước đó, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án này được ấn định vào ngày 10/6. Tuy nhiên, một số bị hại trong vụ án có đơn xin hoãn phiên tòa để có thêm thời gian thu thập, bổ sung chứng cứ.

Bên cạnh đó, một số luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại cũng có đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do bất khả kháng. Do đó, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho những bị hại trong vụ án, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định hoãn phiên tòa.

Phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của các bị cáo, bị hại sẽ được mở lại vào ngày 29/6 tới.

Nguyễn Văn Hậu. Ảnh: CTV

Kháng cáo về tư cách tố tụng

Theo nội dung kháng cáo của 414 người được tòa sơ thẩm xác định tư cách tố tụng là bị hại, họ cho rằng mình không phải bị hại mà là bên thứ ba ngay tình. Bởi vì, thời điểm ký kết hợp đồng với Tập đoàn Phúc Sơn, họ tin tưởng tuyệt đối vào các văn bản của các đơn vị liên quan, không hề hay biết về các sai phạm bị phát hiện sau này.

Tòa sơ thẩm tuyên án, buộc bị cáo Nguyễn Văn Hậu phải bồi thường cho các bị hại. Nhưng 414 nhà đầu tư kháng cáo, đề nghị tòa phúc thẩm buộc Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai dự án, bàn giao đất cho họ theo đúng nội dung hợp đồng…

Theo bản án sơ thẩm, giai đoạn 2015-2024, các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh (cùng là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở TN&MT Khánh Hòa) cùng một số bị cáo thuộc Bộ Quốc phòng đã có hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Việc chuyển giao khoảng 186,2ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho UBND tỉnh Khánh Hòa phải được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và sự thống nhất giữa Bộ Quốc phòng với UBND tỉnh Khánh Hòa.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các bị cáo đã làm trái trình tự, thủ tục, bàn giao 62,89ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn không đúng quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước.

HĐXX sơ thẩm nhận định các bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ có chức vụ cao nhưng vẫn thực hiện hành vi vi phạm pháp luật với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quy định quản lý nhà nước về đất đai, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân, chủ trương của Đảng, Nhà nước và môi trường đầu tư.

Đối với bị cáo Nguyễn Văn Hậu và hai đồng phạm, tòa xác định các bị cáo đã lợi dụng sai phạm của nhóm cựu cán bộ để đưa ra thông tin gian dối, lừa đảo chiếm đoạt hơn 7.000 tỷ đồng của 686 bị hại.

Sau bản án sơ thẩm, các bị cáo trong vụ án có đơn kháng cáo gồm: Hoàng Viết Quang (cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng); Nguyễn Duy Cường (cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan không quân); Nguyễn Văn Hậu (nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn); Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Á) và Nguyễn Thị Hằng (Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn).