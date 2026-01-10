Sáng 10/1, Tòa án Quân sự Quân khu 5 đã tuyên án đối với các bị cáo trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai, lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan sân bay Nha Trang cũ (tỉnh Khánh Hòa).

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) mức án 11 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tổng hợp với hình phạt 30 năm tù của bản án trước, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 30 năm tù giam.

Bị truy tố cùng tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thị Hằng (chị gái Nguyễn Văn Hậu, cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn) và Trần Hữu Định (bạn thân của Hậu, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á) lần lượt nhận mức án 7 năm 6 tháng tù và 8 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Liên quan đến vụ án, hai cựu thiếu tướng là bị cáo Nguyễn Duy Cường (cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) và Hoàng Viết Quang (cựu Phó Cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng) cùng nhận mức án 2 năm 6 tháng tù giam về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

HĐXX tuyên phạt 4 bị cáo là cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa mức án như sau: Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh): 4 năm tù; Lê Đức Vinh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh): 3 năm 6 tháng tù; Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch) và Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Khánh Hòa (cũ)) cùng bị tuyên 3 năm 6 tháng tù.

Về dân sự, HĐXX buộc bị cáo Nguyễn Văn Hậu phải bồi thường khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Sau khi ghi nhận số tiền các bị cáo đã nộp khắc phục hậu quả, tòa xác định, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn còn phải nộp hơn 6.800 tỷ đồng.

Tòa quyết định tiếp tục kê biên 2.148 bất động sản liên quan đến bị cáo Nguyễn Văn Hậu và cá nhân, công ty có liên quan.

Nhận định của HĐXX cho rằng, các bị cáo là cựu cán bộ tỉnh Khánh Hòa và hai cựu thiếu tướng đều có chức vụ cao, nhưng vẫn vi phạm pháp luật với tính chất rất nghiêm trọng, xâm phạm các quy định quản lý nhà nước về đất đai, ảnh hưởng đến niềm tin trong nhân dân, ảnh hưởng đến chủ trương của Đảng và Nhà nước, gây mất bình đẳng, khiến môi trường đầu tư kém công bằng.

Nguyễn Văn Hậu và hai đồng phạm đã lợi dụng sai phạm của các cựu cán bộ trên, đưa ra thông tin gian dối, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 686 bị hại với số tiền thu về là hơn 7.000 tỷ đồng.

HĐXX đánh giá, hành vi phạm tội của bị cáo Hậu và đồng phạm là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, các nguồn lực xã hội và các nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương.

Phân hóa vai trò của các bị cáo trong vụ án, tòa xác định, cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng đã ký nhiều văn bản mang tính chất quyết định trong hành vi giao đất sai. Do đó sai phạm của ông Thắng là tiền đề để các sai phạm khác xảy ra sau đó.

Theo nhận định của HĐXX, bị cáo Nguyễn Văn Hậu là chủ mưu trong hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư, là người thực hành tích cực, chỉ đạo chị gái và bạn thân cùng thực hiện hành vi phạm tội.

Song khi lượng hình, HĐXX cũng xét đến các tình tiết giảm nhẹ, công trạng, thành tích của bị cáo và đưa ra mức án thấp nhất của khung hình phạt.