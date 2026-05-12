Theo quyết định của Tòa án Quân sự Trung ương, hôm nay (12/5), phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Khánh Hòa cùng một số địa phương được mở.

Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn), Hoàng Viết Quang (cựu Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng), Nguyễn Duy Cường (cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân), Nguyễn Thị Hằng (chị gái Nguyễn Văn Hậu, cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn) và Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Á, bạn thân của Hậu).

Ngoài các bị cáo, 414 bị hại trong vụ án cũng có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm. Tuy nhiên, phiên tòa sáng nay không thể diễn ra như dự kiến do một số bị cáo và bị hại xin hoãn xét xử.

Trước đó, hồi tháng 1, Tòa án Quân sự Quân khu 5 tuyên phạt Nguyễn Văn Hậu 11 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp với mức án 30 năm tù của bản án trước, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù.

Các bị cáo Nguyễn Thị Hằng và Trần Hữu Định lần lượt bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù và 8 năm 6 tháng tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong khi đó, Hoàng Viết Quang và Nguyễn Duy Cường cùng bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu. Ảnh: CTV

Theo bản án sơ thẩm, giai đoạn 2015-2024, các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh (cùng là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh), Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở TN&MT Khánh Hòa) cùng một số bị cáo thuộc Bộ Quốc phòng đã có hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Theo cáo buộc, việc chuyển giao khoảng 186,2ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho UBND tỉnh Khánh Hòa phải được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và thống nhất giữa Bộ Quốc phòng với UBND tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các bị cáo bị xác định đã làm trái trình tự, thủ tục, bàn giao 62,89ha đất quốc phòng cho Công ty Phúc Sơn không đúng quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

HĐXX sơ thẩm nhận định các bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ có chức vụ cao nhưng vẫn thực hiện hành vi vi phạm pháp luật với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quy định quản lý nhà nước về đất đai, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân, chủ trương của Đảng, Nhà nước và môi trường đầu tư.

Đối với Nguyễn Văn Hậu cùng hai đồng phạm, tòa xác định các bị cáo đã lợi dụng sai phạm của nhóm cựu cán bộ để đưa ra thông tin gian dối, lừa đảo chiếm đoạt hơn 7.000 tỷ đồng của 686 bị hại.

Theo HĐXX, hành vi của Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, các nguồn lực xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong vụ án này, Hậu bị xác định là chủ mưu, giữ vai trò chính trong việc chỉ đạo chị gái và bạn thân cùng thực hiện hành vi phạm tội.

Trước đó, trong một vụ án khác, tháng 7/2025, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, tổng mức án 30 năm tù về nhiều tội danh.