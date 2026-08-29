Sở GD-ĐT Phú Thọ vừa công bố các quyết định về sắp xếp cơ sở giáo dục trực thuộc và công tác cán bộ.

Đáng chú ý, việc sắp xếp kéo theo thay đổi vị trí công tác của nhiều hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tại các đơn vị chịu tác động.

Theo phương án bố trí cán bộ quản lý sau sắp xếp, trong số các hiệu trưởng, 16 người tiếp tục giữ chức vụ; 9 người được bố trí làm phó hiệu trưởng; 4 người chuyển sang làm giáo viên. Một hiệu trưởng nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP.

Giám đốc Sở GD-ĐT Phú Thọ Trịnh Thế Truyền trao quyết định bổ nhiệm cho các hiệu trưởng. Ảnh: Lê Hoàng

Đối với đội ngũ phó hiệu trưởng, 24 người tiếp tục giữ chức vụ, trong khi 38 người được bố trí làm giáo viên.

Như vậy, tổng cộng 42 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng chuyển từ vị trí quản lý sang làm giáo viên sau đợt sắp xếp này.

Tại hội nghị công bố các quyết định chiều 28/8, lãnh đạo Sở GD-ĐT Phú Thọ đã tặng hoa tri ân những cán bộ quản lý tự nguyện chuyển sang làm giáo viên.

Giám đốc Sở GD-ĐT Phú Thọ Trịnh Thế Truyền ghi nhận sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ quản lý. Theo ông Truyền, nhiều hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới, chuyển công tác hoặc từ nhiệm vụ quản lý sang làm giáo viên.

Giảm hơn 1.200 cơ sở giáo dục

Việc bố trí lại đội ngũ cán bộ quản lý nằm trong phương án sắp xếp quy mô lớn hệ thống cơ sở giáo dục tại Phú Thọ.

Theo Sở GD-ĐT, trước khi sắp xếp, toàn tỉnh có 1.861 cơ sở giáo dục. Sau sắp xếp còn 655 cơ sở, giảm 1.206 cơ sở, tương đương 64,8%.

Đối với các đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT, hệ thống trường THPT giảm từ 100 xuống còn 91 trường, tương đương giảm 9%.

Khối giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp giảm từ 33 xuống còn 23 trung tâm, giảm 10 đơn vị, tương đương 30,3%.

Khối giáo dục nghề nghiệp, bao gồm các trường thuộc UBND tỉnh và các sở, giảm một nửa, từ 10 xuống còn 5 đơn vị.

Riêng đợt sắp xếp các đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT có 34 đơn vị chịu tác động, gồm 18 trường THPT, một trung tâm giáo dục thường xuyên và 15 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Sau sắp xếp, 34 đơn vị trên được tổ chức lại thành 16 đơn vị, gồm 9 trường THPT và 7 trung tâm.

Theo Sở GD-ĐT Phú Thọ, phương án được thực hiện theo chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Trên cơ sở phương án tổng thể, Sở GD-ĐT xây dựng đề án đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc. UBND các xã, phường xây dựng và tổ chức thực hiện phương án sắp xếp các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn.

Yêu cầu xử lý tình trạng thừa, thiếu giáo viên

Sau khi các quyết định được công bố, Giám đốc Sở GD-ĐT Phú Thọ yêu cầu cán bộ quản lý nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ và xây dựng quy chế làm việc.

Các đơn vị sau sắp xếp phải quản lý thống nhất hoạt động của trường, các phân hiệu và điểm trường theo phân cấp.

Một trong những nhiệm vụ được đặt ra là thống nhất kế hoạch giáo dục và quản lý đội ngũ nhân sự, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, hồ sơ, dữ liệu nhà trường.

Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các đơn vị rà soát, bố trí giáo viên và nhân viên hợp lý giữa trường chính với các phân hiệu, qua đó xử lý tình trạng thừa, thiếu cục bộ.

Cùng với việc tổ chức lại bộ máy, các đơn vị được yêu cầu làm công tác tư tưởng, lắng nghe và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.