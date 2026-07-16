SAT (Scholastic Aptitude Test) là bài thi chuẩn hóa quốc tế được nhiều trường đại học hàng đầu thế giới sử dụng để xét tuyển, đánh giá năng lực học sinh.

Cụ thể, ở phần Đọc hiểu và viết, Anh Thư đạt 800/800. Ở phần thi Toán em cũng đạt 800/800. Với kết quả này, nữ sinh lớp 10 lọt vào nhóm thí sinh hiếm hoi, chiếm tỷ lệ rất nhỏ trên thế giới đạt điểm số tuyệt đối.

Chia sẻ với VietNamNet, Anh Thư cho hay, khi biết đạt điểm SAT tuyệt đối, em rất vui và bất ngờ với kết quả này.

“Thi lần đầu nên em cũng không hề nghĩ đến việc đạt điểm số quá cao chứ chưa nói đến tuyệt đối. Hôm đi thi, em chỉ nghĩ cố gắng phấn đấu đạt từ 1.500 cũng là kết quả không tệ. Nếu không, coi như là một cơ hội để thử sức bản thân mình. Thật sự em bất ngờ rất nhiều bởi cũng ít các học sinh đạt điểm SAT 1600/1600 khi mới lớp 10 nhưng mình lại vào số đó. Có lẽ một phần kết quả này cũng nhờ may mắn”, nữ sinh chia sẻ.

Nguyễn Ngọc Anh Thư (học sinh lớp 10 Chuyên Anh B, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) đạt điểm SAT tuyệt đối 1600/1600 ngay ở lần thi đầu tiên. Ảnh: NVCC

Ngoài điểm SAT, tổng kết năm lớp 10, Anh Thư cũng có kết quả học tập ấn tượng với trung bình các môn trên 9 điểm.

Môn học mà nữ sinh yêu thích và học tốt nhất là Tiếng Anh. Theo Anh Thư, với môn chuyên là Tiếng Anh, em cũng thuận lợi hơn trong việc đọc hiểu đề và đạt điểm cao. “Ở kỳ thi SAT, phần Đọc hiểu và viết khó hơn phần thi Toán”, Anh Thư chia sẻ.

Nói về bí quyết học tập, nữ sinh cho rằng sự kiên trì, bền bỉ, chăm chỉ chiếm vai trò quyết định. Anh Thư cho hay, trước kỳ thi, em luyện nhiều đề của những năm trước và luôn ghi lại những câu sai để bản thân cẩn trọng hơn hoặc bổ sung kiến thức.

Cô bạn cũng dành 1 năm duy trì liên tục để ôn luyện, chuẩn bị cho bài thi SAT, song song với việc học trên trường.

“Vì vậy, mỗi ngày, em thường chia thời gian ra để học các môn theo kế hoạch cụ thể”, Thư nói.

Cô bạn tự nhận mình thuộc tuýp người kỷ luật, chăm chỉ và cho rằng những yếu tố, phẩm chất này có thể cũng giúp em đạt được kết quả tốt như ngày hôm nay.

Anh Thư cùng cô giáo chủ nhiệm Đào Thị Mai Hoa (đứng giữa hàng cuối) và tập thể lớp 10 Chuyên Anh B, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với VietNamNet, cô Đào Thị Mai Hoa, giáo viên chủ nhiệm và cũng là cô giáo dạy Tiếng Anh của lớp 10 Chuyên Anh B cho hay, đây là thành tích ấn tượng, minh chứng cho nỗ lực bền bỉ, tinh thần học tập nghiêm túc cùng bản lĩnh chinh phục những kỳ thi chuẩn hóa quốc tế của Anh Thư.

Cô Hoa nhận xét, Anh Thư là một học sinh rất ngoan, chịu khó. “Dù nhà xa, phải ở ký túc xá của trường nhưng Anh Thư luôn tự giác, chịu khó trong việc học. Để đạt được kết quả này đòi hỏi năng lực tự học rất tốt, bởi kỳ thi SAT không chỉ đòi hỏi khả năng về Tiếng Anh mà còn cả Toán và các kỹ năng khác”, cô Hoa nói.

Cô Hoa cho hay, trên lớp cũng như ở ký túc xá, Anh Thư cũng rất hòa đồng, đoàn kết với các bạn.

Ngoài việc học, nữ sinh có sở thích chơi cờ vua dù tự nhận mình chơi không quá giỏi. Trong hè này, cô bạn cũng thử sức bản thân bằng việc đang theo học võ.

Nữ sinh cho hay, em đặt mục tiêu tham gia và hoàn tất thi SAT sớm ở lớp 10 để dành thời gian cho những mục tiêu khác.

Anh Thư cho hay, thời gian tới, em vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng học tập để hoàn thành tốt chương trình phổ thông tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương. Cô bạn vẫn đang từng ngày tìm hiểu, khám phá thế mạnh của bản thân trước khi nghĩ đến những định hướng xa hơn như ngành học, công việc mà bản thân muốn theo đuổi.