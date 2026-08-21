UBND tỉnh Phú Thọ vừa phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Theo phương án, toàn tỉnh hiện có 1.861 cơ sở giáo dục công lập. Sau sắp xếp, số lượng còn 655 cơ sở, giảm 1.206 đầu mối, tương đương 64,8%. Đồng thời, hệ thống giáo dục sau sắp xếp có 1.204 phân hiệu và 701 điểm trường.

Việc sắp xếp được thực hiện trong bối cảnh mạng lưới giáo dục của Phú Thọ có quy mô lớn, với số lượng đầu mối quản lý xếp thứ 3 trong 34 tỉnh, thành phố. Hệ thống này được hình thành trên cơ sở mạng lưới trường học của 3 tỉnh trước sáp nhập, có sự khác biệt về quy mô trường lớp, điều kiện kinh tế - xã hội, mật độ dân cư và phương thức quản lý.

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, mạng lưới trường học hiện còn phân tán, quy mô và phân bố chưa hợp lý; nhiều trường có quy mô nhỏ. Cơ sở vật chất tại một số nơi còn thiếu, xuống cấp, trong khi đội ngũ giáo viên, nhân viên thiếu và mất cân đối cục bộ.

Số lượng cơ sở giáo dục khối tiểu học giảm mạnh 61% từ 439 cơ sở xuống còn 171 cơ sở. Ảnh: TH Đinh Tiên Hoàng

Khối trường thuộc xã, phường giảm gần 70%

Thay đổi lớn nhất tập trung ở các cơ sở giáo dục thuộc UBND xã, phường. Trước sắp xếp, khối này có 1.698 cơ sở, gồm 650 trường mầm non, 439 trường tiểu học, 391 trường THCS và 218 trường tiểu học và THCS. Sau sắp xếp còn 516 cơ sở, gồm 155 trường mầm non, 171 trường tiểu học, 168 trường THCS và 22 trường tiểu học và THCS. Như vậy, tổng cộng giảm 1.182 cơ sở, tương đương 69,6%.

Trong đó, số trường mầm non giảm mạnh nhất về số lượng, từ 650 xuống 155 trường, giảm 495 đầu mối, tương đương 76,2%. Tiểu học giảm 268 trường, từ 439 xuống 171; THCS giảm 223 trường, từ 391 xuống 168.

Đáng chú ý, trường liên cấp tiểu học và THCS giảm từ 218 xuống chỉ còn 22 trường, tương đương giảm 89,9%. Riêng khu vực Hòa Bình giảm từ 200 xuống 21 trường liên cấp. Việc giảm mạnh loại hình này chủ yếu do tách trường liên cấp để thành lập các trường cùng cấp.

Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục thuộc xã, phường có 1.186 phân hiệu và 701 điểm trường. Bình quân mỗi trường có 2,3 phân hiệu.

Phú Thọ giảm hơn 1.200 đầu mối cơ sở giáo dục công lập tương đương 64,8%

Cơ bản giữ ổn định hệ thống THPT

Đối với các đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT, trước sắp xếp có 158 cơ sở, gồm 100 trường THPT, 33 đơn vị giáo dục thường xuyên, 5 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 20 trường giáo dục chuyên biệt.

Theo phương án tổng hợp, sau sắp xếp khối này còn 136 cơ sở, giảm 22 đầu mối, tương đương 13,9%. Trong đó, 100 trường THPT còn 91 trường; giáo dục thường xuyên giảm từ 33 xuống 23 đơn vị; giáo dục nghề nghiệp từ 5 xuống 2 cơ sở. Toàn bộ 20 trường giáo dục chuyên biệt được giữ nguyên.

Tỉnh xác định về cơ bản giữ ổn định mạng lưới THPT do hệ thống hiện nay phù hợp với phân bố dân cư, địa bàn tuyển sinh và điều kiện đi lại. Bên cạnh đó, số học sinh hoàn thành THCS trong giai đoạn 2026-2030 được dự báo tiếp tục tăng, trong khi tỷ lệ học sinh THPT ngoài công lập năm học 2026-2027 dự kiến chỉ đạt 9,7%.

Phương án cũng đặt nguyên tắc mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải bảo đảm tối thiểu một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường THCS công lập; đồng thời tính đến đặc thù từng địa bàn. Việc sắp xếp không được thực hiện cơ học, chạy theo tỷ lệ giảm đầu mối bằng mọi giá và phải tạo thuận lợi cho học sinh đến trường.

Về đội ngũ, giáo viên tại các trường, trung tâm được sáp nhập sẽ được tiếp nhận nguyên trạng về đơn vị mới và cơ bản giữ ổn định. Giáo viên được bố trí theo vị trí việc làm, quy mô lớp học; trường hợp chưa đủ định mức giờ dạy có thể được bố trí giảng dạy tại trường chính, phân hiệu hoặc điểm trường.

Theo kế hoạch, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Thọ phải hoàn thành trước ngày 30/8/2026.