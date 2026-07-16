Với chương trình “Ước nguyện tháng Bảy - Một ước nguyện, một việc làm”, 45 nguyện vọng của 45 gia đình người có công đang dần trở thành hiện thực bằng những hành động cụ thể, ấm áp nghĩa tình.

Lãnh đạo xã Tu Mơ Rông xuống từng gia đình người có công với cách mạng để lắng nghe và thực hiện điều ước của gia đình. Ảnh: UBND xã Tu Mơ Rông

Lắng nghe từng ước nguyện trong tháng tri ân

Tu Mơ Rông là xã miền núi còn nhiều khó khăn, nơi đồng bào Xơ Đăng sinh sống. Trên địa bàn hiện có 45 gia đình người có công với cách mạng. Mỗi gia đình là một câu chuyện về sự hy sinh, cống hiến và lòng yêu nước được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), xã Tu Mơ Rông triển khai chương trình “Ước nguyện tháng Bảy - Một ước nguyện, một việc làm” với mong muốn không chỉ thăm hỏi, động viên theo cách truyền thống, mà còn trực tiếp lắng nghe những nhu cầu thiết thực nhất của từng gia đình người có công.

Các tổ công tác của xã đã đến từng nhà, gặp gỡ từng gia đình, trao “Phiếu ước nguyện tháng Bảy” để ghi nhận những mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa: một mái nhà được sửa lại, một khu vườn được hỗ trợ phát triển, những vật dụng sinh hoạt cần thiết hay những nhu cầu gắn với cuộc sống hằng ngày.

Qua chương trình, 45 gia đình đã gửi gắm 45 điều ước. Đó đều là những mong muốn rất đỗi đời thường, nhưng chứa đựng khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông, chia sẻ: “Chương trình được tổ chức với mong muốn lắng nghe đầy đủ, trân trọng từng nguyện vọng của các gia đình người có công để kịp thời hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Mỗi điều ước hoàn thành không chỉ đáp ứng mong muốn chính đáng của gia đình, mà còn thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc của địa phương đối với những người đã đóng góp cho quê hương, đất nước”.

Từ những điều ước ấy, xã Tu Mơ Rông đã phân công các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và các tổ chức đoàn thể cùng chung tay thực hiện, phù hợp với khả năng và điều kiện của từng đơn vị.

Đoàn viên thanh niên xã Tu Mơ Rông hỗ trợ sửa chữa lại mái nhà theo ước nguyện của gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Y Tría. Ảnh: UBND xã Tu Mơ Rông

Khi những điều ước giản dị trở thành hiện thực

Ngay trong ngày đầu triển khai chương trình, sáng 15/7, gần 20 cán bộ, chiến sĩ công an, đoàn viên thanh niên và cán bộ xã Tu Mơ Rông đã có mặt tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Y Tría (sinh năm 1937, thôn Mô Pả) để thực hiện điều ước của mẹ: sửa chữa lại phần mái nhà đã xuống cấp.

Không ai nề hà việc khó. Người tháo dỡ phần hư hỏng, người vận chuyển vật liệu, người sửa chữa, người dọn dẹp. Những bàn tay nối tiếp nhau, biến một mong muốn nhỏ bé của gia đình mẹ thành món quà đầy nghĩa tình trong tháng tri ân.

Chỉ sau một buổi làm việc, phần mái nhà đã được sửa sang hoàn chỉnh.

Lãnh đạo xã Tu Mơ Rông trao quà và "Phiếu chứng nhận nguyện ước hoàn thành" cho gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Y Tría. Ảnh: UBND xã Tu Mơ Rông

Ông A Phước, con trai Mẹ Việt Nam Anh hùng Y Tría, xúc động nói: “Gia đình tôi nhiều năm qua luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương, từ thăm hỏi, tặng quà đến chăm sóc sức khỏe cho mẹ. Khi cán bộ xã đến hỏi về nguyện vọng nhân dịp 27/7, gia đình chỉ mong sửa lại những chỗ hư hỏng trong nhà. Không ngờ điều ước ấy nhanh chóng được thực hiện. Gia đình rất vui và biết ơn”.

Không chỉ sửa nhà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Y Tría, trong cùng ngày, xã Tu Mơ Rông tiếp tục hiện thực hóa điều ước của gia đình bệnh binh A Thắm (thôn Tu Cấp) bằng việc hỗ trợ 1.000 cây cà phê giống và giúp gia đình xuống giống.

Hơn 150 cán bộ, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân địa phương đã cùng chung tay đào hố, trồng cây. Giữa vùng đất núi còn nhiều khó khăn, những cây cà phê mới được gieo xuống không chỉ mang theo hy vọng về sinh kế ổn định, mà còn là tình cảm, sự sẻ chia của cộng đồng dành cho gia đình người có công.

Ông A Thắm xúc động bày tỏ: “Điều ước của tôi được địa phương lắng nghe và thực hiện bằng những việc làm rất cụ thể. Không chỉ hỗ trợ cây giống, cán bộ, chiến sĩ và bà con còn đến tận vườn giúp gia đình đào hố, trồng cây. Tôi rất cảm động trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân”.

Chỉ trong buổi sáng ngày 15/7, các lực lượng xã Tu Mơ Rông đã hỗ trợ trồng 1.000 cây cà phê theo ước nguyện của bệnh binh A Thắm (thứ 5 từ phải sang). Ảnh: UBND xã Tu Mơ Rông

Lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 25/7, xã Tu Mơ Rông sẽ hoàn thành toàn bộ 45 điều ước của 45 gia đình người có công với cách mạng.

Mỗi mái nhà được sửa chữa, mỗi vườn cây được vun trồng, mỗi món quà được trao đi không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ trước mắt, mà còn là sự động viên tinh thần, giúp các gia đình cảm nhận rõ hơn sự quan tâm, chăm lo của Đảng, chính quyền và cộng đồng.

Bên cạnh chương trình “Ước nguyện tháng Bảy - Một ước nguyện, một việc làm”, xã Tu Mơ Rông còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như khám sức khỏe miễn phí, bữa cơm tri ân, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách và người có công.

“Những hoạt động thiết thực này góp phần lan tỏa đạo lý ‘Uống nước nhớ nguồn’, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống người có công, đồng thời bồi đắp truyền thống nghĩa tình trong cộng đồng”, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông, ông Võ Trung Mạnh cho biết.

Những ngày tháng Bảy ở Tu Mơ Rông vì thế trở nên đặc biệt hơn. Không có những điều ước xa vời, chỉ là mong muốn sửa lại mái nhà đã cũ, có thêm cây giống để phát triển kinh tế hay những vật dụng cần thiết cho cuộc sống. Nhưng khi được lắng nghe và sẻ chia, những mong ước giản dị ấy đã trở thành những câu chuyện đẹp về tình người.

45 điều ước được thực hiện cũng là 45 lời tri ân gửi đến các gia đình người có công. Đó là cách mà vùng cao Quảng Ngãi hôm nay gìn giữ truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” bằng những hành động thiết thực, để sự hy sinh của các thế hệ đi trước luôn được nhắc nhớ bằng sự trân trọng và yêu thương.