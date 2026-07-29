Theo báo cáo từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh Lâm Đồng, cơ quan chức năng đã ghi nhận 84 trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm liên quan đến Cơ sở bán bánh mì thịt nướng - pate Minh Trung.

Nhiều người sau khi ăn bánh mì tại cơ sở này xuất hiện triệu chứng ngộ độc cấp tính như đau bụng, buồn nôn, sốt và tiêu chảy. Các bệnh nhân lần lượt được đưa đến các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn.

Bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Xuân Ngọc

Nhằm chủ động phòng ngừa, xử lý nhanh chóng và hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực của tình trạng ngộ độc thực phẩm đối với sức khỏe nhân dân, Cục An toàn thực phẩm đã đưa ra những chỉ đạo khẩn cấp. Theo đó, Cục đề nghị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ sở y tế đang tiếp nhận bệnh nhân tập trung tích cực mọi nguồn lực, điều trị cho các nạn nhân, không để ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tính mạng của người dân.

Bên cạnh công tác cấp cứu, chính quyền địa phương được yêu cầu thông báo rộng rãi cho cộng đồng tại khu vực xảy ra sự việc. Bất kỳ ai từng ăn bánh mì tại cơ sở kinh doanh nêu trên và xuất hiện triệu chứng nghi ngờ ngộ độc cần chủ động báo ngay cho trạm y tế xã/phường gần nhất để nhận trợ giúp y tế kịp thời.

Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị tỉnh Lâm Đồng khẩn trương tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu và thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc. Lực lượng chức năng cần nhanh chóng lấy mẫu thực phẩm, mẫu bệnh phẩm đưa đi xét nghiệm để xác định rõ nguyên nhân. Các vi phạm về quy định an toàn thực phẩm (nếu có) sẽ bị điều tra, xử lý nghiêm minh và công khai kết quả nhằm kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.