Chính quyền xã Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh vụ việc nhiều người dân vùng Cùa xuất hiện các triệu chứng bất thường sau khi ăn bánh mì tại tiệm M.T.

Tính đến 9h sáng nay (15/9), địa phương ghi nhận 42 trường hợp có biểu hiện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Trong đó, 26 người đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ, 16 người được theo dõi tại nhà. Có 8 trường hợp là học sinh.

Các trường hợp này xuất hiện những triệu chứng liên quan đến đường tiêu hóa như nôn mửa, sốt, đau bụng, đi ngoài và có dấu hiệu mất nước.

Các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm đang được điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ. Ảnh: CTV

Chị Trương Thị Lành, ở thôn Cam Chính, xã Cam Lộ, cho biết khoảng 17h ngày 14/9, chị mua bánh mì xíu có kẹp thịt và chả tại tiệm M.T. cho 2 người con ăn.

Khoảng 6 giờ sau, hai cháu lần lượt xuất hiện các triệu chứng bất thường về đường tiêu hóa. Gia đình đưa các con đến bệnh viện kiểm tra, điều trị. Hiện sức khỏe hai bệnh nhân đã tạm ổn và tiếp tục được theo dõi.

Bác sĩ CKI Nguyễn Quảng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ, cho biết từ tối 14/9 đến sáng 15/9, bệnh viện tiếp nhận 26 trường hợp từng ăn bánh mì tại cùng một cơ sở ở vùng Cùa. Phần lớn bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, sốt và có dấu hiệu mất nước.

Lực lượng chức năng lấy mẫu kiểm tra khu vực chế biến thực phẩm tại cơ sở M.T. sáng 15/9. Ảnh: CTV

Ngay khi tiếp nhận nhiều bệnh nhân cùng lúc, bệnh viện huy động y, bác sĩ, điều dưỡng tại các khoa, phòng để thăm khám, phân loại và điều trị. Các bệnh nhân được theo dõi sát nhằm kịp thời xử trí nếu có diễn biến nặng.

Ông Nguyễn Tiến Long, Phó Chủ tịch UBND xã Cam Lộ cho biết, ngay sau khi nắm thông tin, địa phương phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra cơ sở kinh doanh bánh mì M.T, đồng thời lấy mẫu thực phẩm để phục vụ công tác xác minh.

Cơ sở bánh mì M.T vừa khai trương. Ảnh: CTV

Cơ sở này hiện bị tạm đình chỉ kinh doanh để cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

“Chúng tôi đang phối hợp với ngành y tế theo dõi tình hình sức khỏe của những người có liên quan; chỉ đạo các thôn rà soát, vận động những trường hợp đã ăn bánh mì tại tiệm M.T. đi kiểm tra sức khỏe dù chưa xuất hiện triệu chứng bất thường”, ông Long nói.

Hiện chính quyền địa phương và ngành y tế tiếp tục theo dõi sức khỏe những người có liên quan. Các mẫu thực phẩm đang được lấy để kiểm nghiệm, làm căn cứ xác định nguyên nhân.