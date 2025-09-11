Mùa giải đầu tiên của Giải đấu Thể thao điện tử Sinh viên Toàn quốc (NSOC) diễn ra năm 2023 với sự tham gia của gần 1.500 tuyển thủ và 298 đội tuyển đến từ 127 trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc.

Đây là một trong những giải đấu thể thao điện tử (eSports) lớn nhất từ trước tới nay dành cho cộng đồng sinh viên Việt Nam.

Ông Bùi Anh Tuấn, CEO Ocean Entertainment Group (OEG), đại diện ban tổ chức chia sẻ về giải đấu NSOC 2025. Ảnh: Du Lam

Trong mùa hai, với khẩu hiệu “United We Rise”, NSOC mở rộng quy mô, nâng cấp nội dung để tạo ra sân chơi chuyên nghiệp cho sinh viên yêu thích thể thao điện tử. Giải đấu được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Olympic Việt Nam.

NSOC 2025 có quy mô hơn 10 tỷ đồng, tổng giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng, tranh tài ở hai tựa game Valorant và Đấu Trường Chân Lý. Theo ban tổ chức, mùa hai đặt mục tiêu có 5.000 tuyển thủ tham gia và tiếp cận 25 triệu người dùng.

Một điểm mới của giải đấu năm nay là chuỗi chương trình Unitour 6 trường đại học, cao đẳng. Tại đây, đơn vị tổ chức sẽ chia sẻ định hướng nghề nghiệp, câu chuyện về các công nghệ hot nhất hiện nay như AI, game, hoạt động âm nhạc, cosplay.

Giải đấu chính thức mở cổng đăng ký từ ngày 11/9, và khởi tranh từ ngày 29/9. Chung kết Quốc gia dự kiến được tổ chức vào tháng 11 tại Hà Nội.

eSports đang phát triển mạnh mẽ không chỉ tại Việt Nam mà trên phạm vi toàn cầu. Bộ môn này đã chính thức được đưa vào chương trình thi đấu của nhiều sự kiện thể thao quốc tế lớn như SEA Games, Asian Games và trong tương lai là Olympic.

Theo ông Trần Văn Mạnh, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, eSports là môn thể thao chính thống, nơi vận động viên tranh tài bằng trí tuệ, tinh thần đồng đội và bản lĩnh cá nhân.

Không chỉ là sân chơi mới, thể thao điện tử còn góp phần phát triển nền tảng số, kinh tế thể thao, truyền thông, đồng thời thúc đẩy việc tổ chức các giải đấu quy mô lớn, phát triển cơ sở vật chất hiện đại, đào tạo nhân lực, huấn luyện viên, trọng tài và vận động viên chuyên nghiệp.

Theo ông Bùi Anh Tuấn, CEO OEG Group – đơn vị tổ chức, ngoài tiền thưởng, sinh viên tham gia giải đấu còn nhìn thấy nhiều cơ hội việc làm và cánh cửa nghề nghiệp tương lai. Không chỉ ở Việt Nam, họ có thể cạnh tranh ở nước ngoài.

Năm 2023, OEG đã tìm kiếm và đầu tư cho một số gương mặt nổi bật tham gia khóa tập huấn về thể thao điện tử, tiếp cận môi trường chuyên nghiệp tại đất nước phát triển bậc nhất hiện tại là Hàn Quốc.

Với các sinh viên có khả năng của mùa giải 2025, ban tổ chức tiếp tục đưa vào dự án academy để ươm mầm, đào tạo họ trở thành người có tầm ảnh hưởng, tích cực, đóng góp cho đất nước. Các bạn cũng có cơ hội làm việc với các đối tác Hàn Quốc, Trung Quốc.