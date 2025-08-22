Theo precedence Research, quy mô thị trường eSports toàn cầu được ước tính là 6,61 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024 và dự kiến ​​sẽ đạt khoảng 48,09 tỷ đô la Mỹ vào năm 2034.

Thị trường đang mở rộng với tốc độ CAGR vững chắc là 21,95% trong giai đoạn dự báo từ năm 2025 đến năm 2034.

Một báo cáo khác của Statista cũng cho thấy dự báo quy mô thị trường eSport toàn cầu năm 2024 đạt 4,3 tỷ USD.

eSports sẽ là chiến lược của FPT trong thời gian tới. Ảnh: Lê Mỹ

Tại Việt Nam, theo dự báo của Statista, doanh thu thị trường eSports năm 2025 sẽ đạt 7,2 triệu USD và tăng lên 10,4 triệu USD vào năm 2029 với tốc độ tăng trưởng hàng năm ấn tượng 9,72%.

Số lượng người tham gia giải trí điện tử tại Việt Nam hiện tại đạt tầm 28,2 triệu người, chiếm 28,7% dân số. Số lượng người theo dõi eSports hiện nay rơi vào khoảng 18 triệu người và đang không ngừng tăng lên.

Với tiềm năng như vậy, trong hai năm gần đây FPT đã gây chú ý khi liên tục đầu tư vào eSports, họ đã tài trợ cho 2 đội tuyển là GAM Esports và Team Flash.

Đồng thời thành lập ra các câu lạc bộ eSports chuyên nghiệp thuộc trường FPT Polytechnic và FPT Retail. Tổ chức các sự kiện hay các giải đấu liên quan đến eSports…

Vào ngày 22/8, trong buổi ra mắt XGS-PON Wifi 7, FPT Telecom tiếp tục gây bất ngờ khi giới thiệu FangTV, một nền tảng phát sóng trực tiếp tập trung vào eSports và online game.

Được biết, nền tảng này hoàn toàn do người Việt phát triển và vận hành, được sự hỗ trợ của các công nghệ hàng đầu từ FPT và quốc tế.

Nền tảng này sẽ tập trung vào các nội dung và các giải đấu độc quyền, đặc biệt khi các đội tuyển Việt Nam thi đấu tại các đấu trường quốc tế nằm ngoài khuôn khổ nhà phát hành quốc nội.

Lý giải về việc FPT đầu tư vào eSports ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch FPT Telecom cho biết, trong dịp kỉ niệm 35 năm thành lập tập đoàn, Chủ tịch Trương Gia Bình đã đặt câu hỏi cho tất cả lãnh đạo các công ty thành viên là sẽ làm gì trong vòng 10 - 15 năm tới để tiếp tục gây dựng tập khách hàng, kết nối họ và giữ lại trong hệ sinh thái của FPT.

Ông Hoàng Việt Anh chia sẻ, nói đến tập khách hàng trong 10-15 năm tới thì hiển nhiên đây phải là người trẻ ở thời điểm này, mà không phải đợi đến lúc họ trưởng thành mới quyết định đến với hệ sinh thái. Phải làm sao để các hình ảnh, giá trị FPT đem lại gắn bó với họ.

FPT đã có giáo dục và cũng đã bước chân vào lĩnh vực y tế, vì thế còn phần giải trí là chưa đẩy mạnh, vì vậy eSports và online game đã được chọn.

Theo ông Hoàng Việt Anh, số lượng người theo dõi các livestreaming ở Việt nam khoảng 18 triệu và hiện nay khoảng 25-26 triệu thanh niên Việt Nam đang thực sự là chơi hoặc là fan hâm mộ của các online game và eSports.

Chính vì vậy cách đây 2 năm FPT đã xây dựng một chương trình hành động chung xuyên suốt tất cả các công ty thành viên gọi là chương trình eSports cấp tập đoàn FPT.

Trong đó năm mảng chính: Tổ chức sự kiện thi đấu ở trong nước và đặc biệt là thi đấu quốc tế.; Sản xuất content mà FangTV là một cấu thành quan trọng trong việc sản xuất content eSports; Đầu tư vào các talent, vào các đội thi đấu; Mở rộng quan hệ đối tác để kéo các thương hiệu lớn liên quan tới game, liên quan tới eSports và các thiết bị liên quan tới game vào Việt Nam; Đào tạo nguồn lực cho eSports Việt Nam trong thời gian tới.

Chủ tịch FPT Telecom chia sẻ, đây là 5 lĩnh vực FPT đã bước chân vào trong 2 năm vừa qua để học hỏi và chuẩn bị và bước vào năm 2025 này các chương trình hành động của FPT bắt đầu đưa ra thực tế.

Và hiện có thể nhìn thấy hình ảnh của FPT về eSports trong cộng đồng người hâm mộ Việt Nam và trong thời gian sắp tới sẽ đẩy mạnh câu chuyện kết nối các sản phẩm dịch vụ của FPT vào hệ sinh thái eSports; Đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh doanh, đưa các sản phẩm dịch vụ không phải là eSports tới khách hàng.

Việc FPT bước vào thị trường tỉ USD eSports có thể xem là một chiến lược dài hơi, tuy nhiên nó cũng không kém phần “mạo hiểm”. Bởi tại thị trường Việt Nam hiện nay cộng đồng eSports thực tế đang nằm trong tay các nhà phát hành, mà ở đó họ nắm luôn các game thi đấu; cho nên việc có thành công hay không ở thị trường trong nước sẽ có một phần không nhỏ từ việc hợp tác của tập đoàn này với các nhà phát hành khác.

FPT cũng đã từng phát hành game online và hi vọng họ có đủ kinh nghiệm để bước vào lĩnh vực tuy mới mà cũ mang tên eSports này.