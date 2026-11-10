TRUNG QUỐC - Không muốn mẹ già phải xa ngôi nhà gắn bó cả đời, 5 anh chị em đã bỏ tiền, góp sức xây dựng con đường gồm 430 bậc thang men theo vách núi hiểm trở.

Bà Hoàng Châu Liên, 58 tuổi, sống tại thôn Nhạn Nam, thị trấn Phù Dung, thành phố Lạc Thanh, Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), vẫn nhớ những ngày thơ ấu được mẹ nắm tay xuống núi đi chợ. Khi cha mẹ đi vắng, bà và em trai thường đứng trên núi gọi vọng xuống thung lũng, chờ tiếng mẹ đáp lại để biết mẹ đã về gần nhà hay chưa, trang Sohu đưa tin.

Sau khi cha qua đời, các con đón mẹ xuống thị trấn sinh sống để tiện chăm sóc. Thế nhưng, người phụ nữ cả đời gắn bó với núi rừng lại khó thích nghi với cuộc sống ồn ào nơi phố thị. Mỗi dịp tết Thanh minh, cụ bà 86 tuổi vẫn mong được trở về ngôi nhà cũ trên núi.

Trớ trêu thay, con đường tổ tiên từng đi qua đã bị cỏ dại phủ kín, dây leo và gai góc mọc um tùm, rắn rết ẩn nấp khắp nơi. Việc lên núi trở thành hành trình đầy nguy hiểm đối với người cao tuổi.

Không đành lòng nhìn mẹ phải từ bỏ nơi chốn thân thuộc, bà Châu Liên đề xuất cùng các anh chị em sửa lại đường núi. Ban đầu, chỉ có người chị gái ủng hộ. Sau nhiều lần thuyết phục, những người anh em khác mới đồng ý chung tay.

Tháng 8, giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, cả gia đình bắt đầu công việc. Không có đội thi công chuyên nghiệp, mỗi người đảm nhận một phần: bà Châu Liên lo vật liệu và giám sát tiến độ; anh trai cùng hai người anh họ vận chuyển đá, trộn xi măng; chị gái và chồng phụ trách hậu cần. Các cháu cũng tranh thủ thời gian rảnh lên núi hỗ trợ.

Khó khăn nhất là những đoạn đường men sát vách đá, phía ngoài là vực sâu hun hút. Để thi công, bà Châu Liên phải buộc dây thừng quanh eo, cố định đầu còn lại vào cây lớn rồi phối hợp với người anh họ dựng cốp pha, đóng cốt thép và đổ bê tông từng bậc.

Vật liệu cũng phải vận chuyển bằng sức người qua những đoạn dốc hiểm trở. Khi lên cao, gia đình phải thuê máy bay không người lái chuyên chở hàng nặng để đưa xi măng, cát đá đến công trường.

5 anh chị em của bà Châu Liên cùng nhau chung tay làm đường trở về nhà cho mẹ già. Ảnh: Sohu

Sau hơn 2 tháng miệt mài, 430 bậc thang với 11 khúc quanh đã hoàn thành. Con đường uốn lượn trên vách núi được mọi người trìu mến gọi là "Thang trời hiếu thảo".

Đổi lại, bà Châu Liên giảm gần 3kg, làn da sạm đi vì nắng gió, mái tóc cũng rụng nhiều. Nhưng người phụ nữ 58 tuổi khẳng định không hề hối tiếc. Bà cũng không ngờ công trình ban đầu chỉ dành cho mẹ lại trở thành lối đi thuận tiện cho những người hái thuốc và khách yêu thích đi bộ đường dài.

Hiện tại, cụ bà 86 tuổi đã trở về sống trên núi. Trong quá trình xây dựng, cụ cũng góp 50.000 nhân dân tệ (khoảng 193,7 triệu đồng) để động viên các con. Cụ vẫn minh mẫn, thích tự tay dọn dẹp nhà cửa và tận hưởng cuộc sống yên bình giữa núi rừng.

Có lần bị cảm lạnh, cụ phải xuống núi đi khám. Thế nhưng, mới ở dưới núi chưa đầy 2 ngày, cụ đã nhớ nhà, liên tục giục các con đưa mình trở về.

"Hồi nhỏ, mẹ nắm tay chúng tôi xuống núi để mở mang tầm mắt. Bây giờ mẹ đã già, chúng tôi sửa lại con đường, đến lượt chúng tôi nắm tay mẹ trở về quê nhà", bà Châu Liên xúc động chia sẻ.

Người mẹ già hạnh phúc bên con đường mới làm từ chính lòng hiếu thảo của các con. Ảnh: Sohu

Từ ngày con đường hoàn thành, các con thay phiên nhau lên núi thăm nom, bầu bạn với mẹ, cùng trồng rau, nhổ cỏ, ngắm mây trời và nghe tiếng chim hót.

Với họ, 430 bậc thang không đơn thuần là một công trình xây dựng. Đó là con đường đưa mẹ trở về nơi chốn thân thuộc, đồng thời nối dài những ký ức gia đình tưởng chừng đã bị thời gian và cỏ dại vùi lấp.