ANH - Sau 28 năm đi bộ vòng quanh thế giới, người đàn ông U60 đã trở về nhà trong sự chào đón của hàng trăm người dân địa phương. Ông ôm mẹ trong ngày hội ngộ đầy xúc động.

Karl Bushby đi bộ vòng quanh thế giới 28 năm đã về nhà trong vòng tay mẹ. Ảnh: PA

Trở về ngôi nhà thời thơ ấu

Ở tuổi 57, Karl Bushby đã chính thức hoàn thành chuyến đi bộ vòng quanh thế giới, kéo dài 28 năm với quãng đường khoảng 50.000km, bắt đầu từ năm 1998. Ông trở về quê hương, về ngôi nhà thời thơ ấu ở miền bắc nước Anh hôm 2/11.

Đẩy theo chiếc xe kéo mang tên The Beast (Quái thú), ông tiến vào trung tâm thành phố trong sự chào đón của hàng trăm người dân địa phương, theo Independent.

Một người thổi kèn túi Scotland dẫn đầu đoàn đón tiếp ông đến Tòa thị chính. Tại đây, đại diện chính quyền địa phương và nghị sĩ Karl Turner đã gửi lời chúc mừng, trong đó có thông điệp từ Thủ tướng Andy Burnham.

Thủ tướng ca ngợi đây là thành tựu phi thường, thể hiện lòng dũng cảm, sự kiên trì và ý chí bền bỉ của con người.

Ông Bushby xúc động chia sẻ: “Chưa bao giờ tôi được chào đón trở về nhà theo cách đặc biệt như thế này”.

Tuy nhiên, khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động nhất lại diễn ra sau đó, khi ông trở về ngôi nhà thời thơ ấu ở khu Sutton Park. Mẹ của ông, cụ bà Angela, đã chờ sẵn và ôm chầm lấy con trai sau 28 năm xa cách.

Câu đầu tiên bà hỏi con trai chỉ vỏn vẹn 5 từ: "Con đã ở đâu vậy?".

Ông Bushby đáp lại đầy xúc động: “Con đã đi đâu ư? Hai mươi tám năm rồi và giờ chúng ta đang ở đây”.

"Thật tốt khi con trở về nhà", cụ bà Angela nói.

Ông chia sẻ cuộc hội ngộ với mẹ là điều tuyệt vời nhất.

"Đó thực sự là khoảnh khắc xúc động. Cùng với mẹ, được đi bộ trên con đường quen thuộc, được bước vào ngôi nhà thời thơ ấu là điều thật tuyệt vời. Thật khó có thể diễn tả cảm giác của tôi lúc này", ông nói.

Sau cuộc đoàn tụ, ông vui vẻ chia sẻ với những người có mặt rằng, điều đầu tiên mình muốn làm là uống một tách trà.

Karl Bushby được nhiều người chào đón khi trở về quê nhà. Ảnh: PA

Hành trình 28 năm đi bộ vòng quanh thế giới

Hành trình của Bushby bắt đầu khi ông mới 28 tuổi. Khi đó, cựu lính dù người Anh quyết định thực hiện một thử thách chưa từng có: đi bộ từ Chile trở về quê nhà, không sử dụng bất kỳ phương tiện giao thông cơ giới nào.

Trong suốt hành trình, ông phải vượt qua nhiều địa hình hiểm trở, những vùng hoang dã và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Một trong những thử thách khó khăn nhất là vượt qua Darien Gap, khu vực rừng rậm nguy hiểm nằm giữa Colombia và Panama. Ngoài ra, hành trình xuyên qua Alaska và vùng Bắc Cực cũng là những chặng đường đầy gian nan. Bushby mô tả chuyến vượt rừng Darien Gap giống như một cuộc phiêu lưu trong phim Indiana Jones, vừa kỳ thú vừa đáng sợ.

Trong suốt những năm tháng ấy, gia đình luôn là điều khiến ông trăn trở. Con trai ông, Adam (hiện 36 tuổi) đã "chứng kiến" hành trình của cha khi chỉ 8 tuổi.

Dù phải xa con trong thời gian dài, Bushby cho biết hai cha con vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết. Ông tin rằng việc hoàn thành hành trình này là cách để trở thành một tấm gương về nghị lực và sự quyết tâm cho con trai.

Ông cũng khẳng định hiện tại hai cha con vẫn rất gần gũi và không hề hối tiếc về quyết định của mình. Ông và vợ đã ly dị nhiều năm trước. Vợ ông đã tái hôn và chuyển đến Bắc Ireland.

Đầu tháng này, Bushby đã trở lại nước Anh sau khi bơi qua eo biển Manche. Giờ đây, khi hành trình đi bộ kéo dài 28 năm đã kết thúc, ông dự định nghỉ ngơi và tìm hướng đi mới cho cuộc sống.

Ông thừa nhận mình gần như phải bắt đầu lại từ con số 0, với toàn bộ tài sản chỉ nằm trong chiếc xe kéo và khoảng 40-50 bảng Anh trong túi (1,3- 1,7 triệu đồng).

"Tôi sẽ tìm ra con đường của riêng mình. Tôi còn rất nhiều việc phải làm. Vậy nên, tôi phải bắt đầu từ con số 0", ông nói.

Suốt 28 năm, thành phố Hull là quê nhà nhưng cũng là đích đến xa xôi mà ông hướng về. Bushby từng có lúc cảm thấy quê nhà giống như một nơi chốn trong truyền thuyết, bởi giữa ông và nơi ấy là vô số chướng ngại vật cùng những năm tháng dài đằng đẵng.