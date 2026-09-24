Tối 24/9, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án 5 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, các bị cáo Nguyễn Quang Hoàng (38 tuổi, Tổng giám đốc Công ty GFDI), Nguyễn Đỗ Đạt (34 tuổi, Giám đốc tài chính), Trần Thị Mỹ Hạnh (34 tuổi, Trưởng phòng ngân quỹ), Tô Hồng Trà (35 tuổi, Giám đốc Sở giao dịch hội sở) và Trần Thị Kiều Trang (38 tuổi, Phó giám đốc Sở giao dịch hội sở) cùng lĩnh mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Hoàng bật khóc, gửi lời xin lỗi các bị hại và những người liên quan, đồng thời xin được cơ hội sớm trở về để khắc phục hậu quả.

Theo cáo trạng, do thua lỗ, mất khả năng thanh toán, năm 2023, Hoàng chỉ đạo nhân viên đưa ra thông tin gian dối để huy động vốn của khách hàng.

Bị cáo Hoàng tại phiên tòa.

Sau khi nhận tiền, Hoàng sử dụng tiền của người sau để trả gốc, lãi cho những người cho vay trước đó; đầu tư chứng khoán quốc tế và trả chi phí vận hành công ty, thay vì sử dụng vốn để đầu tư kinh doanh như đã chào mời, cam kết với khách hàng.

Cáo trạng xác định Hoàng đã chiếm đoạt tổng số hơn 2.407 tỷ đồng của 7.108 bị hại. Bốn bị cáo còn lại biết hoạt động của công ty thua lỗ và việc sử dụng vốn không đúng mục đích nhưng vẫn tham gia, giúp sức cho Hoàng.

Nhân viên GFDI cũng thành bị hại

Tại phiên xét hỏi, nhiều bị hại cho biết được nhân viên Công ty GFDI giới thiệu mức lãi cao nên vay mượn, thậm chí kêu gọi người thân góp tiền đầu tư.

Khi công ty này mất khả năng thanh toán, nhiều gia đình rơi vào cảnh khó khăn, xáo trộn. Các bị hại đề nghị HĐXX tuyên mức án nghiêm minh đối với các bị cáo, đồng thời buộc bồi thường số tiền đã chiếm đoạt.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Chị B.T.L.L (SN 1990, trú xã Gò Nổi) cho biết bị thiệt hại hơn 700 triệu đồng trong vụ án. Trước đó, chị thấy nhân viên GFDI đăng thông tin trên mạng xã hội và tư vấn lãi suất cao nên vay mượn đầu tư 500 triệu đồng, đồng thời kêu gọi mẹ góp thêm 200 triệu đồng. Đến nay, chị chưa nhận được tiền gốc, lãi.

Trong khi đó, chị N.T.K.T. (SN 1993, trú phường Điện Bàn Đông) từng làm trưởng phòng marketing Công ty GFDI. Chị T. cho biết bản thân là một bị hại, thậm chí mẹ và chị gái do tin tưởng chị T. nên cũng gửi tiền vào công ty. Chị T. đề nghị được khấu trừ các khoản tiền lương, tiền kinh doanh đã nhận để đối trừ nghĩa vụ bồi thường.

Cùng cảnh ngộ, bà N.T.H.M (SN 1980, trú phường An Hải, nhân viên kinh doanh Công ty GFDI) cho biết bản thân đầu tư gần 1 tỷ đồng và kêu gọi người thân cùng đầu tư.

HĐXX tuyên án đối với các bị cáo.

Tại phiên tòa, HĐXX cho biết các khoản tiền hoa hồng, tiền kinh doanh mà nhân viên và người liên quan nhận được từ Công ty GFDI có nguồn gốc từ tiền của các bị hại. Vì vậy, cơ quan chức năng sẽ thu hồi các khoản này để bảo đảm quyền lợi cho bị hại.

Tổng giám đốc GFDI mở chi nhánh để 'vớt vát' thua lỗ chứng khoán Nguyễn Quang Hoàng, Tổng giám đốc GFDI, khai mở thêm nhiều chi nhánh để huy động tiền, tiếp tục đầu tư chứng khoán quốc tế nhằm "vớt vát" khoản thua lỗ trước đó.