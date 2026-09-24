Ngày 24/9, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm Nguyễn Quang Hoàng (38 tuổi), Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI, cùng 4 bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo còn lại gồm Nguyễn Đỗ Đạt (34 tuổi), Giám đốc tài chính; Trần Thị Mỹ Hạnh (34 tuổi), Trưởng phòng ngân quỹ; Tô Hồng Trà (35 tuổi), Giám đốc Sở giao dịch hội sở và Trần Thị Kiều Trang (38 tuổi), Phó giám đốc Sở giao dịch hội sở.

Vụ án xác định có 7.108 bị hại cùng hàng nghìn người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập.

Bị cáo Hoàng (thứ 2 từ trái sang) bị các đồng phạm.

Huy động tiền với lãi suất cao

Theo cáo trạng, từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2024, Hoàng mở 12 chi nhánh, huy động vốn thông qua các hợp đồng vay tài sản.

GFDI quảng bá các dự án kinh doanh có khả năng sinh lời cao, cam kết trả lãi 1,5-5% mỗi tháng tùy kỳ hạn. Tuy nhiên, hợp đồng chỉ thể hiện mức lãi 1% mỗi tháng. Phần chênh lệch được cộng vào tiền gốc trên hợp đồng.

Cơ quan công tố xác định các dự án kinh doanh không có lãi, nguồn thu không đủ bù chi phí. Tiền huy động của khách hàng được sử dụng để nạp vào các sàn chứng khoán quốc tế, chi phí vận hành công ty và mua sắm tài sản, thay vì đầu tư theo phương án đã quảng bá.

Đến tháng 8/2023, GFDI mất khả năng tài chính do thua lỗ chứng khoán và nhiều khách hàng đồng loạt rút vốn. Hoàng tiếp tục chỉ đạo nhân viên tìm khách hàng mới, lấy tiền của người nộp sau trả gốc, lãi cho người nộp trước.

Đến tháng 11/2024, nguồn quỹ cạn kiệt. Sau khi Hoàng thông báo công ty mất khả năng thanh toán, hàng trăm người tập trung trước trụ sở GFDI yêu cầu trả tiền.

Cáo trạng xác định Hoàng đã chiếm đoạt hơn 2.407,9 tỷ đồng của 7.108 bị hại. Bốn bị cáo còn lại biết hoạt động của công ty thua lỗ và việc sử dụng vốn không đúng mục đích nhưng vẫn tham gia, giúp sức.

Mở thêm chi nhánh để tiếp tục đầu tư chứng khoán

Tại phiên tòa, Hoàng thừa nhận hành vi phạm tội, cho biết phần lớn tiền huy động từ khách hàng được sử dụng để đầu tư chứng khoán quốc tế.

Bị cáo khai không nhớ cụ thể số tiền thua lỗ và không lập sổ sách theo dõi riêng việc đầu tư. Hoàng cũng thừa nhận từng mượn giấy tờ của một số người để mở tài khoản đầu tư.

Hoàng cho biết đã mở thêm nhiều chi nhánh trên cả nước nhằm huy động tiền để tiếp tục đầu tư chứng khoán, với mục đích "vớt vát" số tiền đã thua lỗ.

Khi Đạt và Trà hỏi về tình hình tài khoản của công ty, Hoàng nói dối rằng tài khoản còn hơn 4.000 tỷ đồng từ hoạt động chứng khoán để trấn an nhân viên.

Điểm cầu chính phiên tòa tại TAND TP Đà Nẵng.

Hoàng khai các tài khoản chứng khoán quốc tế hiện không còn tiền do thua lỗ. Theo bị cáo, thời điểm đầu tư, Hoàng tin những sàn này là sàn chứng khoán quốc tế hợp pháp.

HĐXX cho rằng trong quá trình thực hiện hành vi, Hoàng đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối, từ việc ký hợp đồng đến sử dụng tiền khách hàng đầu tư không đúng mục đích và lấy tiền người sau trả người trước.

Tại tòa, Hoàng cho biết chưa có phương án khắc phục cho các bị hại và khoản nợ ngân hàng do số tiền chiếm đoạt quá lớn. Số tài sản bị kê biên gồm đất và ôtô được xác định trị giá khoảng 100 tỷ đồng.

Cấp dưới nói không biết tiền người sau trả người trước

Bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt khai không biết việc công ty lấy tiền của người sau để trả cho người trước. Đạt cho biết nhiều lần hỏi Hoàng và đều được trả lời rằng không có việc này.

Khi công ty mất khả năng thanh toán, Đạt hỏi tình hình và được Hoàng nói hoạt động đầu tư vẫn bình thường.

Đến tháng 7/2024, việc trả tiền cho khách hàng và lương nhân viên chậm. Đạt đề nghị Hoàng rút tiền đầu tư về giải quyết nhưng được cho biết 172 triệu USD đang bị tạm khóa.

Phiên tòa có 2 điểm cầu trực tuyến để các bị hại theo dõi.

Sau khi nhận tài liệu Hoàng gửi để chứng minh số tiền bị khóa, Đạt khai mới biết tài liệu này là giả.

Đạt thừa nhận từng tư vấn cho 4 người thân gửi khoảng 10 tỷ đồng vào GFDI và nhận hơn 200 triệu đồng tiền hoa hồng.

Tô Hồng Trà khai nhận khoảng 36 tỷ đồng tiền lương, hoa hồng nhưng cho rằng không biết việc công ty lấy tiền người sau trả người trước.

Trần Thị Kiều Trang, vợ Hoàng, khai từ tháng 5/2023 làm công việc chăm sóc khách hàng và thừa nhận có tư vấn khách hàng tham gia GFDI.