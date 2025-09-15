Trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục biến động, việc cắt giảm chi phí nhiên liệu là mối quan tâm lớn của nhiều tài xế. Ngay cả với những mẫu xe tiêu tốn nhiên liệu, bạn vẫn có thể giảm đáng kể chi phí bằng một số thói quen lái xe và lựa chọn thông minh.

Lái xe êm ái, tránh thốc ga – phanh gấp

Thói quen đạp ga mạnh rồi phanh gấp không chỉ gây hao xăng mà còn ảnh hưởng đến độ bền xe. Lái xe mượt mà, đều ga, hạn chế phanh gấp giúp tiết kiệm nhiên liệu rõ rệt.

Sử dụng kiểm soát hành trình (cruise control)

Khi đi đường dài, nhất là trên cao tốc, chế độ cruise control giúp duy trì tốc độ ổn định, hạn chế tình trạng lên ga – giảm ga liên tục, từ đó giảm mức tiêu hao nhiên liệu.

5 cách tiết kiệm nhiên liệu ngay cả khi chạy xe “uống xăng”.

Tắt máy khi dừng chờ lâu

Theo nghiên cứu, chỉ cần tắt máy từ 10 giây trở lên khi dừng đèn đỏ hay chờ đợi cũng giúp giảm nhiên liệu và khí thải.

Hạn chế mở cửa kính và lạm dụng điều hòa

Điều hòa có thể khiến mức tiêu hao tăng tới 25% khi hoạt động hết công suất. Trong khi đó, việc mở cửa kính khi xe chạy tốc độ cao lại làm tăng lực cản gió, gây hao xăng thêm khoảng 9%. Cùng với đó, lốp xe non hơi cũng khiến động cơ phải “làm việc” nhiều hơn.

Chọn thời điểm và địa điểm đổ xăng hợp lý

Giá xăng thường rẻ hơn vào đầu tuần so với cuối tuần. Ngoài ra, các trạm xăng sát cao tốc hoặc quốc lộ thường có mức giá cao hơn những trạm trong nội đô hoặc cách xa tuyến chính. Ứng dụng trên điện thoại có thể giúp tra cứu giá xăng theo thời gian thực để chọn nơi đổ xăng rẻ hơn.

(Tổng hợp)