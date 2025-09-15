1. Dùng Coca Cola để tẩy cặn cực bình ắc-quy

Nhiều người đổ nước ngọt lên cực ắc-quy vì thấy sủi bọt và tưởng sạch. Tuy nhiên, Coca Cola chứa axit và đường, để lại cặn dính dễ bám bụi, lâu ngày có thể ăn mòn các chi tiết kim loại và nhựa gần đó. Giải pháp an toàn hơn là dung dịch tẩy cực chuyên dụng hoặc hỗn hợp baking soda – nước, và lau khô, siết chặt kẹp cực đúng kỹ thuật.

2. Sơn móng tay trong suốt che vết nứt kính lái

Sơn móng tay có thể làm đầy và phủ một vết nứt nhỏ tạm thời, nhưng đó không phải là sửa chữa có giá trị lâu dài. Thực tế, nó tạo cảm giác đã khắc phục xong một cách an toàn giả tạo trong khi vết nứt vẫn lan rộng, làm giảm độ bền kết cấu kính và có thể khiến xe không đạt kiểm định. Nên dùng bộ keo chuyên dụng hoặc đưa xe tới gara sửa chữa vết nứt như vậy.

3. Dán băng keo che đèn báo trên bảng táp-lô

Dùng băng dính che đèn “check engine”, TPMS (cảm biến áp suất lốp) hay ABS là hành vi vô trách nhiệm. Đèn báo là tín hiệu hệ thống, che giấu nó không khiến lỗi biến mất mà có thể khiến bạn tiếp tục vận hành xe trong tình trạng gây hại, dẫn đến sửa chữa tốn kém hơn hoặc nguy cơ tai nạn. Khi có đèn báo, cần quét mã lỗi và sửa theo khuyến cáo kỹ thuật.

4. Dùng nước rửa chén thay dung dịch rửa kính

Nước rửa chén rẻ và tiện, nhưng không thiết kế cho hệ thống rửa kính ôtô, nó để lại vệt, có thể làm nghẹt bơm rửa kính, và trong vùng không khí lạnh, sẽ dễ đóng băng. Dung dịch rửa kính chuyên dụng có chất chống đông và chất tẩy phù hợp, giá chỉ vài chục nghìn đồng mới là lựa chọn an toàn, bền hơn.

5. Nối tạm cầu chì bằng kẹp giấy hoặc giấy bạc

Nhiều lái xe dùng kẹp giấy, dây đồng để “bắc cầu” cầu chì hỏng để lấy lại tính năng như điều hòa hay radio. Hành động này làm mất cơ chế bảo vệ quá tải: một sự cố chập mạch có thể gây cháy, tan chảy nhựa, hỏng hệ thống điện. Thay cầu chì đúng thông số hoặc kiểm tra nguyên nhân chập mạch là cách đúng đắn.

6. Giấu chìa khóa dự phòng bằng hộp nam châm dưới gầm xe

Thủ thuật giấu chìa dưới gầm hoặc gắn hộp nam châm vẫn được nhiều người dùng vì tiện lợi nhưng cũng rất rủi ro: kẻ trộm biết nơi tìm, và chìa dễ bị đánh cắp. Nếu hay bị khóa ngoài, nên cân nhắc hộp khóa số chuyên dụng, dịch vụ khóa số từ nhà sản xuất hoặc đăng ký chìa thông minh.

Theo Motorbiscuit