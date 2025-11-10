Khói thuốc góp phần gây ra bệnh tim mạch như thế nào?

Theo tư vấn của thầy thuốc Viện Tim TP.HCM, khói thuốc lá có thể gây nguy hại hầu như bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, bao gồm hệ thống tim mạch.

Khi hít khói thuốc lá, hỗn hợp hơn 7.000 hóa chất trong khói thuốc có khả năng cản trở những quá trình giúp cho cơ thể hoạt động bình thường. Một trong những quá trình này là việc đưa máu giàu oxy đến tim và toàn bộ các phần còn lại của cơ thể.

Khi bạn thở, phổi của bạn mang oxy và đưa oxy đến tim của bạn, tim tiếp tục bơm máu giàu oxy đến phần còn lại của cơ thể qua hệ thống mạch máu.

Nhưng khi bạn hít vào khói thuốc lá, máu được phân bố trong cơ thể sẽ bị nhiễm các hóa chất của khói thuốc. Những hóa chất này có thể phá hủy tim và mạch máu của bạn, gây ra bệnh tim mạch - nguyên nhân tử vong hàng đầu ở Mỹ.

Bệnh tim mạch nào có thể mắc từ khói thuốc?

Khói thuốc lá có thể phá hủy tim và mạch máu của bạn. Điều này có thể dẫn đến bệnh tim mạch.

Bệnh tim mạch là những tình trạng ảnh hưởng đến tim và mạch máu. Một số bệnh tim mạch bao gồm: Bệnh mạch vành, hẹp mạch máu nuôi tim; Cao huyết áp; Nhồi máu cơ tim; Đột quỵ; Phình động mạch; Bệnh mạch máu ngoại biên…

Đo huyết áp cho bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Minh An

Hút thuốc lá cũng có thể gây ra bệnh tim mạch thông qua thay đổi sinh hóa máu của bạn.

Những thay đổi sinh hóa máu có thể gây ra mảng xơ vữa - một chất dạng sáp bao gồm cholesterol, mô sẹo, calci, chất béo và một số loại khác hình thành trong lòng động mạch, những mạch máu quan trọng vận chuyển máu từ tim đi khắp cơ thể. Sự hình thành mảng xơ vữa này có thể dẫn đến bệnh lý được gọi là xơ vữa động mạch.

Khi những hóa chất trong khói thuốc gây ra xơ vữa động mạch và máu cô đặc trong động mạch, việc di chuyển các tế bào máu thông qua các động mạch để đến các cơ quan sinh tồn như tim và não sẽ khó khăn hơn. Điều này có thể tạo ra cục máu đông và sau cùng dẫn đến nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ, thậm chí tử vong.

Những bệnh tim mạch hiếm khác nhưng lại nặng có thể gây ra bởi thuốc lá cũng được điểm danh. Ví dụ bệnh mạch máu ngoại biên. Đây là bệnh có hẹp lòng mạch máu, làm thiếu máu nuôi tay và chân. Hút thuốc là nguyên nhân hàng đầu của bệnh lý có thể dự phòng này, một số trường hợp dẫn đến loạn chi.

Phình động mạch chủ bụng vỡ có thể dẫn đến đột tử bởi động mạch chủ là động mạch chính phân bố máu khắp cơ thể. Phụ nữ dễ tử vong hơn nam giới vì bệnh này và hầu hết đều liên quan đến hút thuốc.

Bao nhiêu trường hợp tử vong hàng năm do bệnh tim mạch liên quan đến thuốc lá?

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, có khoảng 800.000 ca tử vong mỗi năm do bệnh lý tim mạch gây ra, là nguyên nhân tử vong hàng đầu tại Mỹ. Trong số đó, gần 20% là do hút thuốc lá.

Hít khói thuốc lá thụ động có thể tăng nguy cơ bệnh mạch vành?

Hút thuốc lá là nguyên nhân trực tiếp gây ra bệnh lý tim mạch và tử vong. Bạn cũng có nguy cơ mắc bệnh ngay cả khi bạn không hút thuốc. Nguy cơ bệnh mạch vành tăng 25 - 30% ở những người không hút thuốc nhưng thường xuyên hít khói thuốc thụ động.

Thực tế, 30.000 trường hợp tử vong do bệnh mạch vành ở Mỹ hàng năm là do hít khói thuốc thụ động. Hít khói thuốc thụ động cũng tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.

Cách hay nhất để bảo vệ tim của bạn không mắc bệnh và tử vong do khói thuốc là gì?

Câu trả lời là đừng bao giờ hút thuốc lá. Nếu bạn hút thuốc, ngưng càng sớm thì càng tốt cho sức khỏe của bạn.

Việc ngưng hút thuốc lên hệ thống tim mạch sẽ có ngay lập tức và trong tương lai. 20 phút sau khi bạn bỏ hút thuốc, nhịp tim của bạn sẽ giảm. Chỉ 12 giờ sau khi bỏ hút thuốc, mức carbon monoxide trong máu của bạn trở về trị số bình thường, cho phép nhiều oxy hơn đến các cơ quan sinh tồn như tim.

Trong vòng 4 năm, sau khi bỏ hút thuốc, nguy cơ đột quỵ sẽ giảm xuống giống như người không hút thuốc lá.

Thu Loan (tổng hợp)