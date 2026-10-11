Cây sả Sả là một trong những loại cây đuổi muỗi phổ biến và hiệu quả nhất. Mùi hương đặc trưng của sả đến từ hợp chất citronella, vốn là thành phần chính trong nhiều sản phẩm chống muỗi thương mại. Trồng sả chanh quanh nhà, đặc biệt ở những khu vực cửa ra vào, cửa sổ, ban công, sẽ tạo ra một "hàng rào" mùi hương khiến muỗi và nhiều loại côn trùng khác phải tránh xa. Cây sả rất dễ trồng, ưa nắng và đất thoát nước tốt. Về phong thủy, sả được xem là loại cây mang năng lượng dương, giúp xua tan uế khí và giữ cho không gian sống luôn thông thoáng, tích cực. Cây sả.

Cây ngũ gia bì Ngũ gia bì có lá tỏa hương thơm nhẹ, dễ chịu với con người nhưng lại khiến muỗi và côn trùng gây hại không ưa thích, được đánh giá là loại cây đuổi muỗi hiệu quả mà không ảnh hưởng đến sức khỏe người trồng. Về phong thủy, ngũ gia bì mang ý nghĩa giúp gia chủ ổn định tài vận, phát triển sự nghiệp và giữ được tài lộc, đồng thời còn tượng trưng cho sự hòa thuận, đoàn kết giữa các thành viên trong gia đình. Tùy theo giống, ngũ gia bì xanh được cho là hợp với người mệnh Mộc và mệnh Hỏa, trong khi ngũ gia bì cẩm thạch hợp với người mệnh Kim và mệnh Thổ. Cây ngũ gia bì.

Cây hương thảo Hương thảo là một loại cây thân gỗ nhỏ với lá kim xanh đậm và mùi thơm đặc trưng, thường được dùng làm gia vị. Tuy nhiên, ít người biết rằng hương thảo cũng là một loại cây đuổi muỗi và bọ chét hiệu quả. Mùi hương của nó đặc biệt khó chịu đối với muỗi. Bạn có thể trồng hương thảo trong vườn hoặc trong chậu đặt ở ban công, gần khu vực sinh hoạt ngoài trời. Hương thảo ưa nắng, đất khô ráo và không cần tưới quá nhiều.

Cây tùng thơm Tùng thơm là loại cây thân bụi dạng lá kim, tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, dễ chịu nhưng đủ sức khiến muỗi phải tránh xa, đồng thời còn có tác dụng giảm căng thẳng, giúp tinh thần tỉnh táo hơn khi làm việc. Với kiểu dáng bắt mắt, dễ tạo hình, tùng thơm thường được trồng trong nhà hoặc văn phòng vừa để trang trí vừa theo quan niệm phong thủy. Loài cây này mang ý nghĩa trường thọ, được tin là giúp xua đuổi tà ma và những điều không may mắn ra khỏi không gian sống. Cây tùng thơm.