Cây kim tiền Cây kim tiền là loại cây phong thủy phổ biến, được mệnh danh là "cây phát tài", mang lại tiền tài, phú quý, thịnh vượng. Cây có lá xanh mướt, thân mập mạp, tượng trưng cho sự sung túc, vững chắc. Cây dễ sống, không cần nhiều ánh sáng trực tiếp, tưới nước vừa phải khi đất khô. Cây thường đặt ở quầy thu ngân, góc tài lộc hoặc gần cửa ra vào.

Lan hồ điệp Lan hồ điệp là loài hoa tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý và thành công viên mãn trong văn hóa Á Đông, được giới kinh doanh, khởi nghiệp đặc biệt ưa chuộng với niềm tin sẽ mở ra những cơ hội hợp tác lớn. Với vẻ đẹp thanh lịch, màu sắc đa dạng, lan hồ điệp là lựa chọn lý tưởng để đặt tại khu vực trưng bày chính hoặc quầy tính tiền của cửa hàng, vừa tôn lên gu thẩm mỹ vừa gửi gắm kỳ vọng về một mùa kinh doanh thuận lợi. Nên ưu tiên đặt cây theo hướng Đông hoặc Đông Nam - thuộc hành Mộc - để kích hoạt cung tài lộc theo quan niệm phong thủy. Cây lan hồ điệp.

Cây trúc phát tài Trong văn hóa Á Đông, trúc là một trong "Tuế hàn tam hữu", tượng trưng cho khí chất thanh cao và sự kiên cường trước nghịch cảnh. Với người làm kinh doanh, trúc phát tài được tin là giúp gia tăng sự minh mẫn, quyết đoán, đồng thời mỗi đốt trên thân cây tượng trưng cho một nấc thang thăng tiến trong công việc. Dáng cây thẳng, thanh mảnh của trúc phát tài rất hợp với không gian cửa hàng theo phong cách hiện đại, tối giản, có thể đặt tại lối vào hoặc góc trưng bày để tạo điểm nhấn xanh mát mà vẫn giữ được sự tinh tế. Cây trúc phát tài trồng thủy sinh.

Cây kim ngân Cây kim ngân, với tên gọi mang ý nghĩa "tiền vàng", là loại cây phong thủy được ưa chuộng để chiêu tài, giữ của. Cây có thân xoắn độc đáo, lá xanh mướt, tượng trưng cho sự giàu có, thịnh vượng và bền vững. Cây thường đặt ở quầy thu ngân, bàn làm việc hoặc khu vực tiếp khách.