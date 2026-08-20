Chất sống “quiet luxury” đang viết nên chuẩn mực mới về sự sang trọng, khi giá trị không còn nằm ở những biểu hiện hào nhoáng mà được cảm nhận qua chiều sâu trải nghiệm. Theo Coldwell Banker Global Luxury, xu hướng này thể hiện rõ qua việc cộng đồng chủ nhân ưu tú ngày càng tìm kiếm không gian sống phản ánh phong cách cùng hệ giá trị cá nhân và ưu tiên chất lượng sống bền vững qua thời gian.

The Essence Wing diễn giải nghệ thuật sống “thượng lưu tĩnh tại” qua từng đặc quyền trải nghiệm tinh tế. Ảnh phối cảnh

Khi định nghĩa “sang trọng” được cảm nhận bởi chiều sâu trải nghiệm và cảm xúc tinh tế, The Essence Wing trở thành nơi hội tụ trọn vẹn những chất sống làm nên nghệ thuật “thượng lưu tĩnh tại”.

Uy ẩn trong tĩnh - Phong thái hiện diện đầy phẩm khí

Tôn vinh chất sống sang trọng vượt tầm, The Essence Wing nâng niu từng bước chân trở về từ sảnh đón riêng biệt, nơi không gian mở ra như một khoảng tiền cảnh tao nhã và hệ thống thang máy riêng dẫn lối tới từng tư gia. Với mật độ phân bổ chỉ 2 - 6 căn mỗi tầng, sự hữu hạn thiết lập nên đặc quyền riêng tư như một diễn ngôn mới về vị thế cá nhân.

Tọa lạc giữa nhịp đập phồn hoa của Global Gate, The Essence Wing dành riêng những khoảng lặng quý giá cho chất sống an nhiên . Đó là khi chủ nhân chậm rãi lắng nghe dòng chảy thời gian tại phòng thưởng trà, tìm thấy sự kết nối đồng điệu tại business lounge, hay thăng hoa trong từng nét vẽ tại phòng trưng bày nghệ thuật. Tại đây, sống không chỉ là tận hưởng, mà còn là hành trình thưởng lãm vẻ đẹp của từng khoảnh khắc an yên, nơi mọi bộn bề được gác lại sau cánh cửa.

Riêng tư trong từng khoảnh khắc trở về, hệ thống thang máy chuyên biệt dẫn lối tới từng tư gia. Ảnhminh hoạ

Chạm khắc ưu quyền - Dấu ấn vị thế riêng giữa tâm điểm tương lai

Lặng lẽ mà uy nghiêm, vị thế được định hình ngay từ chất sống ưu quyền và vị trí tâm điểm. Hiện diện bên mặt hồ trung tâm rộng 32ha, The Essence Wing nằm trong phân khu cao tầng cuối cùng tại Global Gate Hà Nội. Giữa những công trình mang tầm vóc biểu tượng như Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC), Bảo tàng Mỹ thuật, Trung tâm Hội nghị Quốc tế hay tổ hợp khách sạn Marriott Cổ Loa; The Essence Wing chạm khắc nên dấu ấn riêng, kết tinh bản sắc và khát vọng của Thủ đô trong kỷ nguyên vươn mình.

Sở hữu số lượng tư gia hữu hạn cùng diện tích căn hộ rộng tới 468.2m², The Essence Wing trở thành nơi hội tụ cộng đồng chủ nhân am tường giá trị sống, chia sẻ chung tầm nhìn, tư duy và gu thẩm mỹ.

Chạm khắc ưu quyền, vị thế được định hình ngay từ vị trí tâm điểm giao thương quốc tế Global Gate Hà Nội. Ảnh phối cảnh

Là phiên bản giới hạn thuộc Lumière Essence Peak, The Essence Wing được bảo chứng bởi nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế Masterise Homes với tiêu chuẩn bàn giao và vận hành chuyên nghiệp. Mỗi tư gia tại The Essence Wing vì thế không chỉ là một tài sản trường tồn, mà còn là đặc quyền “được lựa chọn” một chuẩn mực sống xứng tầm và khác biệt.

Giao hòa thiên nhiên - Cân bằng trọn vẹn

Nếu riêng tư và ưu quyền là tuyên ngôn về vị thế, thì chất sống cân bằng được cảm nhận qua từng khoảnh khắc riêng tư, để mỗi chủ nhân trở về với nhịp sống của mình và tận hưởng theo cách riêng. Chất sống ấy được khắc họa trong không gian được chăm chút tỉ mỉ, nâng niu từng nhịp trải nghiệm thường nhật.

Tại đây, hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe và tái tạo năng lượng thiết kế tinh tế theo ba tầng giá trị: dưỡng thân - bồi tâm - nuôi trí ngay thềm nhà, tạo nên một hành trình trải nghiệm "một bước chạm tới" đầy tiện nghi. Đó là một buổi dạo bộ thư thái giữa lối đi xanh mát, một khoảnh khắc thả mình lắng lại trong bể bơi ngoài trời hay bể jacuzzi hay phòng xông hơi; tiếp nối là nhịp vận động tràn đầy năng lượng tại bể bơi bốn mùa, phòng gym hay sân pickleball chuyên nghiệp.

Mỗi ngày thưởng lãm tầm nhìn rộng mở đầy an nhiên, ôm trọn ba tầng nước biểu tượng giữa lòng đô thị. Ảnh phối cảnh

Trọn vẹn cho hành trình nuôi dưỡng thân - tâm - trí là chất sống giao hòa thiên nhiên. Nơi mỗi ô cửa kính lớn trở thành một khung tranh sống động, ôm trọn “ba tầng nước” biểu tượng từ hai mặt hồ trung tâm và dòng sông Hồng lịch sử. Giữa tầng không khoáng đạt, ánh sáng và gió trời được dẫn dắt tới từng góc nhỏ, ôm ấp sự thư thái vẹn tròn hiếm hoi giữa lòng đô thị.

Hội tụ 5 chất sống định hình phẩm khí sang trọng vượt tầm, mỗi tư gia là dấu ấn tôn vinh vị thế chủ nhân. Ảnh minh hoạ

Năm chất sống kết tinh thành một hệ giá trị, nuôi dưỡng nhịp tận hưởng: riêng tư trong từng khoảnh khắc (The essence of quiet luxury), cân bằng trong từng hơi thở (The essence of wellness), đặc quyền trong từng chi tiết (The essence of mindfulness), thiên nhiên trong từng khung cửa (The essence of Biophilic living), ưu quyền ngay tại tâm điểm (The essence of privilege). The Essence Wing vì thế không chỉ là nơi nghệ thuật “thượng lưu tĩnh tại” được diễn giải trọn vẹn, mà còn là một tài sản lưu giữ những giá trị bền vững ngay tại tâm điểm Global Gate Hà Nội.

Lumière Essence Peak - Trọn vẹn hành trình Lumière series tại Global Gate, Hà Nội

Hotline: (028) 39 159 159

Email: sales@masterisehomes.com

Website: https://masterisehomes.com/lumiere-essencepeak

Địa chỉ dự án: Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội

(Nguồn: Masterise Homes)