Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố thông tin dự án nhà ở xã hội CT1, CT2 thuộc dự án mở rộng khu nhà ở Minh Giang - Đầm Và sau khi khởi công.

Dự án do Công ty TNHH Minh Giang làm chủ đầu tư. Khu nhà ở xã hội này có tổng mức đầu tư khoảng 850 tỷ đồng với 793 căn hộ. Trong đó, 713 căn để bán, 40 căn cho thuê và 40 căn cho thuê mua. Toàn bộ dự án có thể hoàn thành vào quý II/2028.

Chủ đầu tư dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua căn hộ tại dự án từ quý I/2027.

Giá bán căn hộ tạm tính là 24 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, chưa có phí bảo trì). Với căn hộ thuê mua, đơn giá áp dụng là 235.000 đồng mỗi m2/tháng.

Biểu đồ: Hồng Khanh

Mức giá dự kiến 24 triệu đồng/m2 tại dự án Minh Giang - Đầm Và tương đương với một dự án nhà ở xã hội khác cũng nằm trên địa bàn xã Mê Linh là khu nhà ở Minh Đức. Đầu năm nay, dự án này được khởi công với gần 600 căn hộ. Giá bán dự kiến được đưa ra trong khoảng 23-25 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, tại khu vực phía Bắc Thủ đô, người mua nhà đang có thêm một lựa chọn với mức giá thấp hơn đáng kể.

Đó là dự án nhà ở xã hội do HUD làm chủ đầu tư tại Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, thuộc xã Quang Minh, khu vực huyện Mê Linh cũ.

Gần 500 căn nhà ở xã hội tại dự án này dự kiến được mở bán trong quý III/2026, với giá hơn 15 triệu đồng/m2. Mức giá này thấp hơn khoảng 9 triệu đồng/m2 so với giá tạm tính tại dự án Minh Giang - Đầm Và.

Từ cuối năm 2024 đến nay, thị trường nhà ở xã hội Hà Nội liên tục đón thêm các dự án mới được khởi công, công bố giá và mở bán.

Hà Nội đang đẩy mạnh chương trình phát triển nhà ở xã hội, trong đó đặt mục tiêu từ nay đến cuối năm khởi công 114 dự án, đồng thời đưa tổng cộng khoảng 46.000 căn hộ ra thị trường.