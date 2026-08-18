Phát biểu tại lễ khởi công dự án nhà ở xã hội Tiên Dương 2 (xã Phúc Thịnh) ngày 18/8, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội cho biết, TP đang áp dụng cơ chế “làn xanh” đối với các thủ tục về quy hoạch, đất đai, đầu tư và xây dựng nhà ở xã hội. Thành phố đặt mục tiêu rút ngắn ít nhất một nửa thời gian giải quyết, tạo điều kiện để nhà đầu tư sớm triển khai công trình.

Theo ông Tuấn, các dự án nhà ở xã hội phải được tập trung triển khai trong thời gian ngắn nhất, với cơ chế ưu đãi cao nhất. Các sở, ngành và chính quyền địa phương cần chủ động hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đất đai, bồi thường cho chủ đầu tư.

“Không để xảy ra tình trạng chậm trễ do thủ tục hành chính, ảnh hưởng đến tiến độ dự án”, ông Tuấn nói, đồng thời yêu cầu các đơn vị bám sát Chỉ thị 16 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về phát triển nhà ở xã hội.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại lễ khởi công

Hà Nội đã chấp thuận chủ trương đầu tư 151 dự án, quy mô khoảng 135.400 căn. Trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố có 30 dự án đã khởi công hoặc đang triển khai, tương ứng khoảng 24.000 căn. Riêng tháng 7 và 8, thêm ba dự án quy mô lớn được khởi công.

Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 18.700 căn nhà ở xã hội trong năm nay, phấn đấu cung ứng ra thị trường khoảng 25.000-27.000 căn.

Theo Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, Tiên Dương 2 là một trong những dự án nhà ở xã hội tập trung có quy mô lớn nhất thành phố hiện nay. Dự án được khởi công ngày 18/8 tại xã Phúc Thịnh, có tên thương mại Evergreen Premium.

Công trình do liên danh Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang và Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bền vững Evergreen Bắc Giang thực hiện.

Dự án nằm trên trục Võ Nguyên Giáp, thuộc hành lang đô thị Nhật Tân - Nội Bài, diện tích gần 39,5ha. Quy hoạch gồm 21 tòa chung cư cao 20 tầng, một tầng hầm, cung cấp 8.015 căn nhà ở xã hội và 114 căn thấp tầng.

Khoảng 32.400m2 đất được dành để xây trường mầm non, tiểu học và THCS. Dự án còn bố trí trung tâm thương mại - dịch vụ, công viên cây xanh, khu thể thao ngoài trời và bãi đỗ xe tập trung.

Theo kế hoạch, giai đoạn một của Tiên Dương 2 hoàn thành vào quý 1/2028, toàn bộ dự án hoàn thành trong quý 4/2030. Khi đưa vào sử dụng, khu nhà ở dự kiến đáp ứng chỗ ở cho hàng chục nghìn người.

Tiên Dương 2 cùng dự án Tiên Dương 1 có tổng diện tích gần 100ha, được kỳ vọng hình thành khu đô thị đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và xã hội tại khu vực phía bắc Hà Nội.

Phó chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Nguyễn Văn Minh cho rằng dự án không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở của người lao động mà còn tạo động lực phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị và hoàn thiện các tiêu chí của đề án xã xã hội chủ nghĩa của Phúc Thịnh.

Chính quyền xã sẽ phối hợp với chủ đầu tư công khai thông tin, hướng dẫn chính sách nhà ở xã hội tới người dân, bảo đảm đúng đối tượng, trình tự và thủ tục.

Phối cảnh khu nhà ở xã hội Tiên Dương 2 (xã Phúc Thịnh)

Đại diện chủ đầu tư - ông Đặng Thành Tâm cho biết chương trình phát triển ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội mở ra cơ hội để doanh nghiệp tham gia giải quyết nhu cầu nhà ở và đóng góp cho quá trình phát triển lâu dài của đất nước.

Ông Đặng Thành Tâm cam kết chấp hành đúng các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, kinh doanh và vận hành nhà ở xã hội; đảm bảo theo đúng hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn xây dựng theo quy định; huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực và công nghệ để triển khai đúng kế hoạch.