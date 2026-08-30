Thì là là loại thảo mộc quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình. Tuy nhiên, ít người biết loại rau gia vị này từng được sử dụng từ thời Hy Lạp và La Mã cổ đại, vừa làm gia vị vừa làm thuốc.

Tiến sĩ, lương y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện Nghiên cứu phát triển Y dược Cổ truyền Việt Nam, cho biết thì là có nguồn gốc từ khu vực Địa Trung Hải. Loại cây này cung cấp canxi, mangan, sắt và nhiều hợp chất chống oxy hóa. Các flavonoid trong thì là được cho là có đặc tính chống viêm và kháng virus.

Hỗ trợ giảm đau bụng kinh: Một nghiên cứu tại Đại học Khon Kaen (Thái Lan) đánh giá tác dụng của nhiều loại thảo dược đối với sinh viên bị đau bụng kinh nguyên phát. Trong số đó có thì là, hoa cúc, quế, gừng, cỏ cà ri cùng một số loại thuốc bổ sung khác. Kết quả cho thấy một số thảo dược và chất bổ sung có thể giảm cảm giác khó chịu, đau đớn liên quan đến kỳ kinh, trong đó có thì là.

Có thể hỗ trợ cải thiện tâm trạng: Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Trị liệu Mỹ khảo sát đặc tính chống trầm cảm và giảm đau của dịch chiết nước thì là.

Kết quả trên đối tượng nghiên cứu cho thấy chiết xuất này có tác dụng chống trầm cảm và giảm đau đáng kể khi so sánh với các thuốc tham chiếu. Các nhà nghiên cứu cho rằng polyphenol, flavonoid và tanin trong thì là có thể góp phần tạo nên những tác dụng này.

Rau thì là có nhiều tác dụng. Ảnh: Phương Anh

Hỗ trợ kiểm soát cholesterol: Thì là cũng được nghiên cứu về khả năng tác động tích cực đến cholesterol và chuyển hóa lipid. Một nghiên cứu trên chuột đồng có cholesterol cao cho thấy các nhóm được sử dụng viên thì là hoặc chiết xuất thì là có sự cải thiện về thành phần lipid, đường huyết và men gan so với nhóm không sử dụng.

Theo Tiến sĩ Giang, đây là một trong những điểm đáng chú ý của loại rau gia vị này. Tuy nhiên, những kết quả từ nghiên cứu trên động vật không đồng nghĩa thì là có thể thay thế thuốc điều trị cholesterol ở người.

Khả năng xua đuổi côn trùng: Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Bảo vệ Thực phẩm đánh giá hoạt tính diệt côn trùng của 20 loại tinh dầu có nguồn gốc thực vật. Tinh dầu thì là cho thấy khả năng gây chết sâu bệnh cao trong điều kiện thử nghiệm.

Các nhà nghiên cứu cho rằng tinh dầu thì là có tiềm năng được phát triển thành tác nhân bảo vệ ngũ cốc khỏi côn trùng và bọ ve. Tuy nhiên, đây là hướng ứng dụng trong bảo quản thực phẩm, không có nghĩa người dân nên tự sử dụng tinh dầu thì là để diệt côn trùng.

Tác dụng kháng khuẩn: Tinh dầu thì là cũng được nghiên cứu về khả năng chống lại một số chủng vi khuẩn và nấm. Một số thử nghiệm cho thấy tinh dầu có thể ức chế sự phát triển của Fusarium graminearum, loại nấm gây bệnh trên lúa mì và lúa mạch.

Một nghiên cứu khác cho thấy chiết xuất hạt thì là được bảo quản trong thời gian dài vẫn có khả năng tiêu diệt một số chủng nấm như Aspergillus niger, Saccharomyces cerevisiae và Candida albicans.

Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý, phụ nữ mang thai không nên tự ý sử dụng rau thì là với mục đích làm thuốc. Phụ nữ đang cho con bú cũng nên thận trọng vì dữ liệu về mức độ an toàn chưa đầy đủ.