Khi khám thai tại Đà Nẵng, thai phụ N.T.T được phát hiện thiểu ối nặng (nước ối giảm chỉ còn 30ml), thai nhỏ hơn tuổi thai, thận nhỏ và ruột tăng âm.

Đánh giá chuyên sâu chưa ghi nhận bất thường hình thái nghiêm trọng của thai nhi khiến người mẹ vẫn còn tia hy vọng. Chị lập tức liên hệ với các bác sĩ Trung tâm Can thiệp bào thai, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và quyết định bay ra Thủ đô ngay trong ngày.

Em bé được truyền ối cứu sống. Ảnh: BVCC

Tình trạng nước ối của sản phụ giảm rất nhanh (từ 30ml tại Đà Nẵng đến khi ra tới Hà Nội gần như cạn). Sau cuộc hội chẩn của TS. BSCKII Mai Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội; TS. BS Đinh Thúy Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện cùng các bác sĩ của Trung tâm Can thiệp bào thai, thai phụ được chỉ định truyền ối ở tuần thai thứ 22.

Khoảnh khắc kim truyền được đưa vào buồng ối cũng là lúc cả ê-kíp căng thẳng theo sát diễn biến. Sau khi truyền ối, người mẹ bật khóc khi nhìn thấy con cử động trên màn hình siêu âm. Hai tay, hai chân nhỏ bé của trẻ bắt đầu vận động trong khoảng không gian vừa được mở rộng.

Mẹ bầu đã không thể kìm được nước mắt khi thấy con há miệng, uống nước ối. Nước ối đi xuống dạ dày của trẻ, sau đó các bác sĩ ghi nhận nước tiểu trong bàng quang của bé, những dấu hiệu cho thấy thai nhi đang đáp ứng tốt sau can thiệp.

Sau truyền ối, lượng nước ối được duy trì ổn định, thai nhi đáp ứng tốt. Sau 3 ngày theo dõi, ngày 20/8, hai mẹ con xuất viện và tiếp tục theo dõi thai kỳ.