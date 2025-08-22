Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là dịp để tri ân những thế hệ đi trước và suy ngẫm về hành trình dựng nước, giữ nước. Một số sách dưới đây, từ những nghiên cứu công phu, hồi ức chân thực cho đến những trang ảnh về tình yêu quê hương, sẽ là lời nhắc nhớ về một Việt Nam kiên cường, bất khuất và đáng tự hào.

Lực lượng mãnh hổ của 2 nhà báo đoạt giải Pulitzer Michael Sallah và Mitch Weiss là công trình điều tra không khoan nhượng về tội ác chiến tranh của đơn vị Tiger Force thuộc Sư đoàn Dù 101 tại miền Trung Việt Nam năm 1967. Dựa trên hồ sơ mật bị chôn vùi 30 năm và lời kể của cựu binh, tác phẩm phơi bày sự thật đau đớn về chiến tranh, buộc người đọc đối mặt với những câu hỏi về trách nhiệm và nhân quyền.

Cùng góc nhìn từ phía Mỹ, Mùa xuân vắng lặng - mùa thu chết chóc của chiến tranh Việt Nam của cựu binh Patrick Hogan vạch trần hậu quả tàn khốc của chất độc da cam đối với chính những người lính Mỹ. Cuốn hồi ký này không chỉ là trải nghiệm cá nhân mà còn là cuộc điều tra sâu sắc về di chứng kéo dài sang các thế hệ con cháu.



Từ góc độ Việt Nam, Đường 20 quyết thắng: lịch sử, địa danh, sự tích và tri ân ghi lại một lát cắt đặc biệt trong kháng chiến chống Mỹ gắn liền với tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Từ những địa danh như Ngầm Ta Lê, Hang Tám Cô, Dốc Ba Thang đến các câu chuyện về người lính, thanh niên xung phong, tất cả được tái hiện bằng lời văn chân thực và giàu cảm xúc.

100 năm phi trường Tân Sơn Nhất của nhà báo Quốc Việt mở ra bức tranh lịch sử miền Nam qua 2 thế kỷ. Cuốn sách hé lộ nhiều sự thật bất ngờ về nơi thấm đẫm ký ức và máu xương người Việt.

Đặc khảo về Hoàng Sa - Trường Sa do Tiến sĩ Nguyễn Nhã chủ biên tập hợp các nghiên cứu của nhiều học giả uy tín như Hoàng Xuân Hãn, Thái Văn Kiểm, Võ Long Tê. Tác phẩm cung cấp bằng chứng vững chắc về chủ quyền lịch sử và pháp lý của Việt Nam đối với hai quần đảo, có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Biển Đông hiện nay.