Tài khoản hội viên trở thành “tấm hộ chiếu” thanh toán toàn cầu

Sun Signature là chương trình khách hàng thân thiết của Sun Group, giúp kết nối các đặc quyền hội viên với các giải pháp thanh toán và tài chính trên cùng một nền tảng. Sức mạnh của chương trình không chỉ đến từ hệ sinh thái đa trải nghiệm của Sun Group, mà còn được mở rộng nhờ mạng lưới thanh toán toàn cầu của Visa và năng lực tài chính - ngân hàng của NCB.

Thẻ đồng thương hiệu NCB Visa Sun Signature

Sự hợp tác này giúp Sun Signature vượt ra ngoài khuôn khổ của một chương trình tích điểm, đổi thưởng, đưa tài khoản hội viên trở thành công cụ vừa nhận diện đặc quyền, vừa phục vụ thanh toán trong nước và quốc tế. Thông qua dòng thẻ đồng thương hiệu NCB Visa Sun Signature, hội viên có thể thanh toán tại hơn 175 triệu điểm chấp nhận Visa trên toàn cầu, đồng thời tiếp cận các quyền lợi tài chính như phí giao dịch ngoại tệ cạnh tranh, hoàn tiền và trả góp 0% khi mua vé Sun PhuQuoc Airways theo chính sách từng thời kỳ.

Tích lũy điểm, quy đổi thành tiền thanh toán trực tiếp

Sun Signature tạo ra giá trị trực tiếp thông qua Sun Point - điểm thưởng để quy đổi thành các sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi trong hệ sinh thái Sun Group. Mỗi Sun Point tương ứng với 300 đồng.

Giao diện tài khoản hội viên trên ứng dụng NCB iziMobile

Đáng chú ý, Sun Point còn có thể được sử dụng như một phương thức thanh toán trực tiếp tại các đơn vị trong hệ sinh thái Sun Group có áp dụng triển khai chương trình, thông qua mã QR trên ứng dụng NCB iziMobile. Cơ chế này giúp điểm thưởng không chỉ tồn tại dưới dạng quyền lợi tích lũy chờ quy đổi, mà có thể được chuyển hóa ngay thành giá trị thanh toán thực tế.

Bay nghỉ dưỡng thuận tiện từ mặt đất đến bầu trời với chuỗi dịch vụ ưu tiên

Hội viên Sun Signature có thể chủ động chuyển hóa điểm thưởng Sun Point được tích lũy từ các chuyến bay với Sun PhuQuoc Airways thành những trải nghiệm thiết thực như đổi vé thưởng cho các hành trình tiếp theo, sử dụng dịch vụ hành lý, lựa chọn chỗ ngồi yêu thích hoặc quy đổi thành các ưu đãi hấp dẫn đã được tích hợp trong hệ sinh thái Sun Group.

Hội viên hưởng những đặc quyền bay nghỉ dưỡng thuận tiện từ mặt đất đến bầu trời

Cấp độ hội viên càng cao, trải nghiệm bay càng được nâng tầm với thiết kế liền mạch ngay từ khi hành khách đặt chân tới sân bay. Hệ thống dịch vụ ưu tiên xuyên suốt từ quầy làm thủ tục, khu vực kiểm tra an ninh đến cửa khởi hành. Trước giờ cất cánh, hội viên có thể tận hưởng không gian sang trọng và thư thái tại Sun Executive Lounge. Đặc quyền này cũng có thể được mở rộng cho người thân đồng hành.

Tận hưởng ưu đãi nghỉ dưỡng 5 sao trong hệ sinh thái Sun Group

Sun Signature kết nối hội viên với hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng do Sun Group đầu tư trên khắp Việt Nam. Danh mục này bao gồm nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, New World Phu Quoc Resort, La Festa Phu Quoc hay Serena Resort Kim Bôi.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay

Tùy chính sách áp dụng tại từng cơ sở và cấp độ hội viên, khách hàng có thể nhận ưu đãi về giá phòng, ẩm thực, spa cùng các quyền lợi như nhận phòng sớm, trả phòng muộn hoặc nâng hạng phòng.

Đây cũng là điểm khác biệt của một chương trình loyalty được phát triển trên nền tảng hệ sinh thái: quyền lợi không bị giới hạn trong một thương hiệu hoặc một loại dịch vụ, mà có thể đồng hành từ chuyến bay đến nơi lưu trú và các trải nghiệm tại điểm đến.

Mở rộng trải nghiệm vui chơi với Sun World và hệ thống sân golf

Tại các tổ hợp Sun World, hội viên có thể tiếp cận nhiều ưu đãi liên quan đến vé cáp treo, dịch vụ ẩm thực, các show diễn đẳng cấp. Một trong những quyền lợi đáng chú ý là Wow Pass, giúp giảm đáng kể thời gian chờ tại một số trò chơi và điểm tham quan đông khách.

Eschuri Vung Bau Golf

Với những hội viên yêu thích golf, chương trình còn cung cấp ưu đãi về phí sân, dịch vụ ẩm thực và mua sắm phụ kiện tại Ba Na Hills Golf Club và Eschuri Vung Bau Golf. Các quyền lợi được thiết kế để mở rộng trải nghiệm ngoài sân golf, từ dịch vụ đi kèm đến những khoảng thời gian thư giãn trước và sau mỗi vòng đấu.

Cùng một tài khoản, hội viên có thể được sử dụng xuyên suốt hành trình với nhiều nhu cầu khác nhau thay vì tham gia từng chương trình riêng biệt. Một chuyến bay có thể mở ra một kỳ nghỉ dưỡng, một ngày vui chơi Sun World hay một vòng golf để hành trình luôn được nối dài bằng những giá trị được tích lũy trong cùng hệ sinh thái.

Cách tham gia, tích luỹ và nâng hạng Sun Signature Đăng ký dễ dàng - Truy cập website sunsignature.vn hoặc đăng nhập ứng dụng Sun PhuQuoc Airways hoặc NCB để tạo tài khoản hội viên miễn phí. - Khách hàng trở thành Member và có thể bắt đầu tích luỹ Sun Point và điểm xét hạng từ các giao dịch trong hệ sinh thái Sun Group Tích điểm - Nâng hạng Mỗi giao dịch trong hệ sinh thái Sun Group sẽ đồng thời tạo ra hai điểm tích luỹ: - Điểm Sun Point: dùng để quy đổi ưu đãi, dịch vụ và đặc quyền. - Điểm xét hạng: dùng để nâng hạng hội viên và mở khóa thêm quyền lợi. (*) Cơ chế tích điểm được áp dụng đối với các chuyến bay của Sun PhuQuoc Airways và khách hàng Sun Property. Các danh mục khác sẽ được mở khoá trong thời gian tới. Các hạng hội viên - Member: Đăng ký tài khoản - Silver: Có ít nhất 1 giao dịch. - Gold: Từ 3.000 điểm xét hạng. - Platinum: Từ 6.000 điểm xét hạng - Infinity: Từ 8.000 điểm xét hạng. Các hạng thẻ đồng thương hiệu NCB Visa Sun Signature gồm: Silver, Gold, Platinum, Infinite và Sun Signature Infinity Private - dòng thẻ siêu cao cấp sở hữu hệ thống đặc quyền và trải nghiệm được cá nhân hóa theo những tiêu chuẩn cao nhất, sẽ sớm được ra mắt trong thời gian tới. Danh mục quyền lợi chi tiết được liên tục cập nhật tại: https://sunsignature.vn/vi/quyen-loi-hoi-vien/tich-diem/

Lệ Thanh