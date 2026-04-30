Ngày 30/4, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 5 người bị khỉ hoang cắn trên đường ven biển Phước Tân - Bãi Ngà, xã Hòa Xuân Nam, tỉnh Đắk Lắk. Hiện các bệnh nhân đã được tiêm huyết thanh phòng dại.

Trước đó, trong hai ngày 28 và 29/4, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên tiếp nhận 5 du khách bị khỉ cắn khi tham quan tại khu vực này.

Trong số những người bị khỉ cắn, có 3 trường hợp bị đa vết thương, tổn thương diện rộng ở nhiều vị trí khác nhau, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng và phơi nhiễm bệnh dại. Các bệnh nhân đã được làm sạch vết thương, khâu, băng bó, chỉ định điều trị phù hợp và tiêm huyết thanh kháng dại.

Riêng 2 trường hợp còn lại có mức độ tổn thương nhẹ hơn, không ghi nhận vết thương diện rộng. Tuy nhiên, các bệnh nhân vẫn được tiêm huyết thanh kháng dại và hướng dẫn theo dõi, tiêm phòng đầy đủ theo lịch trình.

Sau khi vụ việc xảy ra, UBND xã Hòa Xuân Nam đã cử lực lượng kiểm tra, cắm biển cảnh báo du khách không tiếp xúc gần hoặc cho khỉ ăn tại khu vực xuất hiện khỉ hoang.