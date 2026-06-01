MQ-9 Reaper (Mỹ) MQ-9 Reaper là một trong những UAV tấn công hiện đại nhất thế giới, được Mỹ sử dụng rộng rãi trong các chiến dịch quân sự. Thời gian bay MQ-9 Reaper sử dụng động cơ turboprop Honeywell TPE331-10GD công suất khoảng 950 mã lực, cho phép đạt tốc độ tối đa 240 hải lý/giờ (tương đương 444 km/h) và duy trì tốc độ hành trình 150 - 170 hải lý/giờ (gần 278 - 315 km/h). Nhờ hệ thống động lực này, UAV có thể hoạt động liên tục hơn 27 giờ trong nhiệm vụ trinh sát, thậm chí kéo dài tới 35 giờ khi lắp bộ mở rộng, với tầm bay khoảng 1.850km mà không cần tiếp nhiên liệu. Vũ khí trang bị MQ-9 Reaper được trang bị 8 tên lửa dẫn đường bằng laser hoặc 16 tên lửa Hellfire cùng khoảng 600kg nhiên liệu. Ứng dụng chiến trường MQ-9 được sử dụng trong các nhiệm vụ trinh sát, theo dõi mục tiêu và tấn công chính xác vào các mục tiêu giá trị cao, đặc biệt trong chiến tranh chống khủng bố. Chi phí vận hành UAV quân sự này có chi phí vận hành thấp hơn nhiều so với máy bay có người lái, với giá mỗi chiếc khoảng 30 - 35 triệu USD. MQ-9 Reaper/Predator B. Ảnh: Wikipedia

Bayraktar TB2 (Thổ Nhĩ Kỳ) Bayraktar TB2 là UAv quân sự nổi bật nhờ hiệu quả thực chiến cao trong nhiều cuộc xung đột gần đây. Thời gian bay TB2 có tốc độ tối đa 222 km/h, hoạt động liên tục trong 27 tiếng, trần bay 7.600m, phù hợp cho nhiệm vụ trinh sát dài hạn. Vũ khí trang bị UAV này mang tên lửa dẫn đường MAM-L và hai tên lửa chống tăng UMTAS, đủ để tiêu diệt xe bọc thép và mục tiêu cố định. Ứng dụng chiến trường TB2 đã chứng minh hiệu quả trong các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông, đặc biệt trong việc phá hủy xe tăng và hệ thống phòng không. Chi phí vận hành Chi phí thấp, khoảng 5 triệu USD/chiếc, giúp nhiều quốc gia dễ dàng tiếp cận. UAV Bayraktar TB2 Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp cho Ukraine. Ảnh: DN

Wing Loong (Trung Quốc) CAIG Wing Loong là dòng UAV tấn công phổ biến của Trung Quốc, được xuất khẩu rộng rãi. Thời gian bay Wing Loong có sức bay bền khoảng 20 giờ liên tục, cho phép thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và giám sát kéo dài, trên diện rộng. Tầm hoạt động đạt khoảng 4.000km, kết hợp với trần bay khoảng 5.000m, giúp UAV này duy trì khả năng hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện chiến trường khác nhau. Tốc độ tối đa vào khoảng 280 km/h, phù hợp với các nhiệm vụ giám sát và tấn công mục tiêu mặt đất. Vũ khí trang bị Wing Loong có khả năng mang khoảng 200kg vũ khí không đối đất, bao gồm nhiều loại bom dẫn đường như FT-7, FT-9, FT-10, GB4, GB7 và tên lửa chính xác cao như BRM-1 hoặc AKD-10. Dù tải trọng không lớn bằng các UAV cao cấp của Mỹ nhưng hệ thống vũ khí này vẫn đủ để tiêu diệt xe bọc thép, công sự và các mục tiêu cố định với độ chính xác cao. Ứng dụng chiến trường Trong thực tế, Wing Loong được sử dụng rộng rãi trong các nhiệm vụ trinh sát, giám sát và tấn công tại nhiều khu vực xung đột. Nhờ khả năng hoạt động dài giờ và tích hợp cảm biến quang điện tử, UAV này có thể phát hiện và theo dõi mục tiêu từ xa trước khi thực hiện tấn công chính xác. Chi phí vận hành Chi phí thấp hơn UAV của Mỹ, giúp Trung Quốc chiếm ưu thế trên thị trường xuất khẩu.

Predator (Mỹ) MQ-1 Predator là thế hệ UAV tấn công đầu tiên của Mỹ, đặt nền móng cho sự phát triển của UAV hiện đại. Thời gian bay Có thể bay liên tục khoảng 24 giờ, đủ để thực hiện các nhiệm vụ giám sát dài hạn. Vũ khí trang bị Predator mang theo được gần 1,4 tấn vũ khí bao gồm 4 tên lửa AGM-114 Hellfire, chủ yếu dùng cho tấn công mục tiêu nhỏ và chính xác. Ứng dụng chiến trường Predator được sử dụng rộng rãi trong các chiến dịch chống khủng bố, đóng vai trò trinh sát và tấn công. Chi phí vận hành Thấp hơn nhiều so với máy bay chiến đấu, giúp giảm chi phí chiến tranh. UAV MQ-1 Predator. Ảnh: Wikipedia