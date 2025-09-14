Lát nền bằng gạch khổ lớn

Lát gạch là cách phổ biến nhất để hoàn thiện sàn nhà, nhưng việc chọn kích thước gạch lại là câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn.

Nhiều người cho rằng phòng nhỏ không nên lát gạch khổ lớn vì dễ lãng phí và kém thẩm mỹ.

Tuy nhiên, dù phòng to hay nhỏ, gạch khổ lớn vẫn mang lại hiệu quả rất tốt. Với ít khe hở hơn, căn phòng nhìn vừa thoáng rộng vừa sạch sẽ hơn.

Tất nhiên, với những phòng diện tích quá hẹp, việc cắt gạch có thể gây lãng phí, nhưng hiệu ứng thẩm mỹ mà gạch khổ lớn mang lại vẫn rất rõ ràng.

Kích thước nên cân nhắc là 750×1500mm hoặc 800×800mm, đây là hai loại đang được nhiều gia đình lựa chọn.

Tường và trần nhà đơn giản

Tường và trần càng đơn giản, ngôi nhà càng giữ được vẻ bền dáng và ít lỗi mốt theo thời gian. Phong cách trang trí hiện đại hướng đến sự tối giản, không nhiều chi tiết cầu kỳ. Những bức tường trét bột, sơn latex với gam màu nhẹ nhàng như trắng kim cương, xám mơ, màu trà sữa vừa sang trọng vừa dễ phối nội thất.

Đặc biệt, nên tránh tạo hình phức tạp hoặc dùng nhiều màu sơn trên cùng một bức tường.

Trần nhà cũng nên để phẳng nếu không có yêu cầu đặc biệt. Trong trường hợp muốn tạo điểm nhấn, bạn chỉ cần dán một mí hoặc hai mí đơn giản, vừa tiết kiệm vừa thanh thoát.

Thiết kế tủ lưu trữ có phân loại rõ ràng

Một trong những lý do khiến nhiều ngôi nhà luôn gọn gàng là hệ thống tủ lưu trữ thông minh. Không phải cứ có nhiều tủ là đủ, mà quan trọng là tủ phải được phân loại, thiết kế theo chức năng sử dụng.

Ví dụ, trong bếp có thể chia tủ treo tường thành các ngăn riêng: tủ đựng bát đĩa dự phòng, tủ để đồ gia dụng nhỏ, ngăn kéo đựng thìa đũa, ngăn khác để túi nilon hoặc hộp nhựa.

Trong phòng ngủ, tủ quần áo nên chia khu vực cho đồ mặc thường ngày, đồ lễ phục, và ngăn riêng cho phụ kiện.

Bạn có thể dán nhãn hoặc sắp xếp ngay từ đầu để sau này việc tìm đồ trở nên dễ dàng hơn. Cách này tưởng nhỏ nhưng mang lại sự tiện lợi và gọn gàng lâu dài.

Tủ quần áo ưu tiên khu vực treo đồ

Trước đây, nhiều gia đình thiết kế tủ quần áo với nhiều ngăn để gấp đồ, khiến quần áo dễ bị chồng chất, khó tìm và nhanh nhăn. Ngày nay, xu hướng phổ biến hơn là tủ quần áo nhiều khu vực treo đồ.

Ưu điểm của cách bố trí này là quần áo treo thẳng, không cần gấp, giữ phom dáng tốt hơn. Dễ tìm, dễ phân loại. Giảm đáng kể thời gian gấp quần áo, đặc biệt phù hợp với người bận rộn.

Phần trên tủ có thể dùng để cất đồ lớn ít khi sử dụng. Phần còn lại nên tận dụng tối đa cho việc treo, bạn sẽ thấy tủ quần áo luôn gọn gàng và tiện lợi.

Làm phòng để đồ ngay sảnh vào

Nhiều gia đình bỏ qua tiền sảnh, để nó nối thẳng với phòng khách hoặc phòng ăn. Thực tế, nếu khéo tận dụng, đây có thể là không gian cực kỳ hữu ích.

Một phòng nhỏ để đồ hoặc tủ âm tường ngay lối vào sẽ giúp bạn cất giày dép, áo khoác, túi xách mỗi khi bước vào nhà; giữ cho lối vào gọn gàng, không bừa bộn; giúp phòng khách và phòng ngủ sạch sẽ hơn.

Không cần diện tích quá lớn, chỉ cần đủ để xoay người và thay đồ. Bạn có thể dùng khung hợp kim nhôm hoặc gỗ công nghiệp để tiết kiệm chi phí.

Trang trí và cải tạo nhà cửa không nhất thiết phải phức tạp hay tốn kém. Chỉ cần chú ý từ lát nền, chọn màu tường, thiết kế tủ, đến ứng dụng thiết bị thông minh, bạn sẽ thấy căn nhà thay đổi rõ rệt: rộng hơn, sạch hơn và tiện nghi hơn.

Một ngôi nhà đẹp không chỉ để ngắm, mà quan trọng là mang lại sự thoải mái và niềm vui sống cho cả gia đình.