Mùa hè nắng nóng khiến không gian sống dễ trở nên ngột ngạt. Vì vậy, ngày càng nhiều gia đình lựa chọn đưa cây xanh vào nhà để làm dịu mắt và mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu.

Đặc biệt, những loại cây có tán lá lớn, xanh mướt không chỉ góp phần cải thiện chất lượng không khí mà còn được xem là biểu tượng phong thủy thu hút tài lộc, may mắn.

Dưới đây là 4 loại cây chiêu tài được nhiều người ưa chuộng: chỉ cần đặt trong phòng khách giúp không gian trở nên sang trọng và hài hòa hơn, đồng thời mang ý nghĩa tài vận dồi dào, công việc hanh thông.

Cây thiên điểu

Cây thiên điểu (Strelitzia reginae) là một trong những loại cây cảnh được ưa chuộng trong các không gian hiện đại.

Cây thiên điểu với tán lá lớn, xanh đậm, tạo điểm nhấn sang trọng cho không gian phòng khách. Ảnh: Baidu

Điểm nổi bật của cây là những chiếc lá to bản, xanh đậm, có hình dáng tương tự lá chuối nhưng cứng cáp và sang trọng hơn.

Không chỉ đẹp, cây còn mang ý nghĩa phong thủy tích cực. Hoa thiên điểu khi nở có hình dáng như chú chim đang sải cánh, tượng trưng cho khát vọng vươn cao, bay xa và thành công trong sự nghiệp.

Trong gia đình, loài cây này còn được xem là biểu tượng của sự gắn kết, hòa hợp, đặc biệt phù hợp với không gian phòng khách.

Về chăm sóc, thiên điểu ưa sáng, thích hợp đặt ở nơi có ánh sáng tự nhiên. Mùa hè cần tránh nắng gắt trực tiếp, giữ đất ẩm vừa phải và đảm bảo thông thoáng để cây phát triển tốt.

Cây cau cảnh

Cây cau cảnh (Dypsis lutescens) gây ấn tượng với những tán lá dài, mảnh, xòe rộng như chiếc quạt xanh. Khi đặt trong phòng khách, cây tạo cảm giác không gian mở rộng, thoáng đãng và đầy sức sống.

Cây cau cảnh với những tán lá xòe rộng, tràn đầy sức sống. Ảnh: Baidu

Theo quan niệm phong thủy, những loại cây có lá lớn, tán rộng thường tượng trưng cho sự thu hút tài lộc từ nhiều phía.

Cau cảnh vì thế được xem là loại cây giúp “gom lộc, giữ lộc”, đồng thời mang lại sự thuận lợi trong công việc và cuộc sống.

Đây cũng là loại cây khá “dễ tính”: ưa ánh sáng nhẹ, thích môi trường ẩm và không chịu được nắng gắt. Chỉ cần tưới nước đều và giữ độ ẩm phù hợp, cây sẽ luôn xanh tốt quanh năm.

Cây trầu bà lá xẻ

Cây trầu bà lá xẻ (Monstera deliciosa) là cái tên quen thuộc với những người yêu cây cảnh. Lá cây to, xanh đậm và có những đường xẻ độc đáo như mai rùa, tạo nên vẻ đẹp rất riêng, vừa hiện đại vừa gần gũi thiên nhiên.

Cây trầu bà lá xẻ với những chiếc lá độc đáo, vừa đẹp mắt vừa giúp không gian thêm phần hiện đại. Ảnh: Baidu

Trong phong thủy, trầu bà lá xẻ được xem là biểu tượng của sức khỏe, trường thọ và tài lộc dồi dào. Không chỉ vậy, cây còn có khả năng lọc không khí, giúp không gian sống trong lành hơn.

Cây ưa môi trường ấm, độ ẩm cao và ánh sáng tán xạ. Chỉ cần đặt ở góc phòng khách có ánh sáng nhẹ, tưới nước đều, cây sẽ phát triển nhanh, lá ngày càng to và đẹp.

Cây kim ngân

Cây kim ngân (Pachira aquatica) từ lâu đã nổi tiếng là loại cây phong thủy “chiêu tài” hàng đầu. Chỉ riêng cái tên cũng đã gợi lên ý nghĩa tiền bạc, thịnh vượng và sung túc.

Cây kim ngân xanh tốt trong chậu, được nhiều người ưa chuộng với ý nghĩa thu hút tài lộc, tiền bạc. Ảnh: Baidu

Lá cây xòe rộng như bàn tay hứng lộc, thân cây thường được tết lại tượng trưng cho sự bền chặt và ổn định.

Đặt một chậu kim ngân trong phòng khách không chỉ giúp không gian thêm xanh mát mà còn được nhiều người tin rằng có thể giữ tiền, ổn định tài chính và mang lại may mắn lâu dài.

Kim ngân khá dễ chăm sóc, không cần tưới quá nhiều nước, chỉ cần tránh úng và đặt ở nơi có ánh sáng nhẹ là cây có thể phát triển tốt.

Theo Baidu