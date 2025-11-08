1. Cây long não

Cây long não (tên khoa học Cinnamomum kanehirae), tại Trung Quốc gọi là cây bình an, là loài cây được ví như “lá bùa bình an” trong giới chơi cây cảnh. Với tán lá xanh bóng, dày dặn và mùi hương nhẹ dễ chịu, cây tượng trưng cho sự ổn định, an toàn và thịnh vượng.

Giới doanh nhân đặc biệt ưa chuộng cây long não vì họ tin rằng đặt cây này trong phòng khách hoặc nơi làm việc sẽ giúp “mọi chuyện hanh thông, vận khí vững vàng”.

Về chăm sóc, cây phát triển tốt trong điều kiện nhiệt độ 20-30°C. Vào mùa hè, nếu nhiệt độ vượt quá 32°C, nên che nắng nhẹ và phun sương buổi sáng, chiều để giữ độ ẩm. Một chậu long não khỏe mạnh chẳng khác nào “lá bùa bảo hộ” cho giới doanh nhân.

Cây long não - tượng trưng cho sự ổn định, an lành và thịnh vượng. Ảnh: Baidu

2. Cây phong lộc hoa

Cây phong lộc hoa (thường gọi là Guzmania trong họ Dứa cảnh), tại Trung Quốc gọi là cây hồng vận, được mệnh danh là “ngọn đuốc đỏ” của thế giới thực vật. Sắc hoa rực rỡ pha lẫn ánh vàng như biểu tượng của sự hưng thịnh và may mắn.

Tuy nhiên, loài cây này khá kén người chăm: mùa đông cần đủ ánh sáng để giữ màu hoa, mùa hè phải tránh nắng gắt và đảm bảo thông gió. Nếu để trong môi trường ẩm bí, cây dễ bị úng lá.

Theo quan niệm phong thủy, việc đặt chậu phong lộc hoa ở lối vào hay tiền sảnh giúp “mở cửa gặp hồng vận”, mang lại khởi đầu suôn sẻ cho gia chủ. Có thể nói, phong lộc hoa vừa là điểm nhấn thẩm mỹ, vừa là lời chúc cho sự nghiệp luôn “đỏ như hoa”.

Cây phong lộc hoa - biểu trưng cho vận đỏ, khai vận và may mắn đầu năm. Ảnh: Baidu

3. Cây chuỗi ngọc (hay tiền chuỗi)

Nếu bạn là tín đồ của sen đá thì hẳn sẽ mê mẩn loài cây này. Chuỗi ngọc (hay còn gọi là cây tiền chuỗi, thuộc họ Cảnh thiên - Crassula marnieriana) có hình dáng vô cùng độc đáo: từng lá mọc xếp lớp như những đồng xu nối liền nhau.

Cái tên “tiền chuỗi” đã nói lên tất cả, biểu tượng cho tài lộc nối tiếp, tiền vào như nước. Vào mùa hè, cây thường nghỉ sinh trưởng, chỉ cần đặt nơi thoáng mát và hạn chế tưới. Khi thời tiết mát mẻ trở lại, bón chút phân loãng, cây sẽ sinh trưởng mạnh, đẻ nhánh dày đặc như lời chúc “tiền nảy tiền”.

Giới nhà giàu thường phối cây tiền chuỗi cùng đá cảnh hoặc chậu bonsai mini để trang trí bàn làm việc.

Cây chuỗi ngọc - biểu tượng của tài lộc nối tiếp, tiền vào như nước. Ảnh: Baidu

4. Cây dây tiền

Chỉ nghe tên thôi đã thấy “mùi tiền”. Cây dây tiền (thuộc họ Thiên lý - Dischidia nummularia) có lá tròn nhỏ như những đồng xu xâu chuỗi lại với nhau. Khi thả rũ, cây tạo thành những dải xanh mềm mại, được ví như “rèm tài lộc” trong phong thủy.

Cây dây tiền đặc biệt dễ chăm: chịu bóng tốt, không cần tưới thường xuyên. Chỉ cần đặt ở ban công hướng bắc hoặc trong phòng tắm có ánh sáng nhẹ, cây sẽ xanh tươi quanh năm.

Giới nhà giàu thường treo cây này trong không gian có hơi nước, như phòng tắm hoặc gần bể cá, để kích hoạt “thủy khí sinh tài”, bởi nước tượng trưng cho dòng chảy của tiền bạc.

Cây dây tiền - biểu trưng cho dòng tài lộc chảy dài bất tận, dễ chăm và sinh trưởng tốt. Ảnh: Baidu

5. Cây kim tiền

Khép lại danh sách là cây kim tiền (thuộc họ Ngũ gia bì - Pilea peperomioides) hay cây cỏ gương, loài cây có lá tròn bóng mướt, được mệnh danh là “đồng xu sống”.

Đặc biệt, người chơi cây truyền tai nhau rằng: “Càng lau lá, cây càng phát sáng - càng sáng thì càng phát tài”. Về chăm sóc, chỉ cần ánh sáng khuếch tán, nhiệt độ ổn định và phun sương định kỳ, cây sẽ giữ được sắc xanh ngọc bích.

Giới nhà giàu thường đặt kim tiền cạnh cây phát tài - một loài tượng trưng cho việc chiêu tài, một loài mang ý nghĩa giữ tài. Bộ đôi này được xem là “bình phong phong thủy” giúp tiền của luôn vững bền, tránh thất thoát.

Cây kim tiền - mang ý nghĩa chiêu tài, giữ lộc, giúp tài vận bền vững. Ảnh: Baidu

Không chỉ là phong thủy, mà còn là khoa học

Ngoài yếu tố phong thủy, những cây này còn mang giá trị sinh học rõ rệt. Mỗi loại cây không chỉ là biểu tượng may mắn, mà còn góp phần cải thiện chất lượng không khí, mang lại cảm giác thư thái và cân bằng năng lượng cho không gian sống.

Cây long não còn chứa tinh dầu tự nhiên có khả năng xua đuổi muỗi và côn trùng. Nhờ đó, căn phòng luôn giữ được mùi hương dễ chịu, trong lành mà không cần dùng đến hóa chất.

Trong khi đó, phong lộc hoa lại nổi tiếng với khả năng hấp thụ khí CO2 và thải oxy mạnh vào ban đêm, giúp không gian luôn thông thoáng, đặc biệt thích hợp cho phòng ngủ hoặc khu vực tiếp khách. Sắc hoa rực rỡ của nó không chỉ mang ý nghĩa may mắn mà còn góp phần cải thiện tâm trạng, xua tan mệt mỏi.

Riêng cây chuỗi ngọc, giới trồng cây đô thị gọi vui là “máy hút formaldehyde” - loại khí độc thường có trong sơn, keo và nội thất mới. Loài cây này có khả năng lọc không khí, hấp thu chất độc hại, giúp không gian sống trở nên an toàn và dễ chịu hơn, đặc biệt trong những căn hộ khép kín.

Việc trồng những loài cây này không chỉ để “hút tài, giữ lộc”, mà còn giúp tạo dựng môi trường sống trong lành, cân bằng năng lượng tích cực, điều mà giới thượng lưu luôn đặc biệt coi trọng.

Theo Baidu