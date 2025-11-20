Từ xưa đến nay, trong quan niệm Á Đông, sân vườn không chỉ là không gian để nghỉ ngơi, mà còn là lá phổi tinh thần của mỗi ngôi nhà. Khu vườn xanh tốt tượng trưng cho dòng sinh khí chảy vào nhà: càng tươi tốt, gia đình càng hưng vượng.

Dân gian có câu: “Nhà có cây, phúc có gốc”, ý nói cây cối không chỉ mang bóng mát mà còn mang may mắn, tài lộc, sức sống. Nếu bạn đang tìm những loài cây hội đủ các yếu tố đẹp mắt - dễ chăm - hợp phong thủy - giàu ý nghĩa thì 5 loại cây dưới đây chính là lựa chọn lý tưởng.

Cây lựu - biểu tượng ‘đa tử đa phúc’

Cây lựu từ lâu đã được xem là “cây của sự sung túc”. Hình ảnh quả lựu tròn đầy, bên trong chứa hàng trăm hạt lấp lánh tượng trưng cho con cháu đông vui, gia đạo hưng thịnh, phúc đức kéo dài.

Cây lựu trước sân với hoa đỏ rực và quả tròn sai trĩu, tượng trưng ‘đa tử đa phúc’. Ảnh: Baidu

Trong tranh dân gian, lựu còn xuất hiện như một biểu tượng của may mắn, nhất là vào dịp cưới hỏi hoặc mừng nhà mới.

Hoa lựu đỏ rực, nở vào mùa hè, mang sắc đỏ của thịnh vượng và cát tường. Mỗi khi cây sai hoa, nhìn từ xa đã thấy cả góc sân như sáng bừng lên năng lượng tích cực.

Về mặt thực tế, lựu rất dễ trồng, dễ chăm, chỉ cần đất thoát nước tốt và có nhiều nắng. Cây cũng ít sâu bệnh, không tốn nhiều công chăm sóc nên phù hợp với gia đình bận rộn. Nhiều người chọn trồng lựu trước cổng, ngay lối vào để tượng trưng cho may mắn bước vào nhà.

Cây hồng - tượng trưng 'vạn sự như ý'

Ở nhiều vùng quê, nhà mới xây xong thường được trồng ngay một cây hồng trước sân. Người xưa tin rằng hồng mang ý nghĩa “sự nguyện ý”, nghĩa là mọi việc đều thuận lợi, trôi chảy, gặp hung hóa cát.

Cây hồng vào mùa thu, quả chín đỏ như những chiếc đèn lồng may mắn. Ảnh: Baidu

Quả hồng khi vào mùa chín đỏ, treo lủng lẳng như hàng chục chiếc đèn lồng nhỏ, vừa đẹp mắt vừa tạo cảm giác ấm cúng. Màu đỏ của quả tượng trưng cho hỷ sự, may mắn, tiền tài.

Cây hồng ít đòi hỏi chăm sóc, chịu nhiệt tốt và đặc biệt sai quả. Đến mùa thu, chỉ cần một cây cũng đủ trái cho cả gia đình thưởng thức hoặc mang biếu hàng xóm, đúng tinh thần “nhà có phúc thì lộc lan ra quanh nhà”.

Nhiều người còn quan niệm, trồng cây hồng giúp gia chủ giữ hòa khí, giảm cãi vã, mang lại năng lượng bình an.

Cây quế hoa - hương thơm quý khí, chiêu tài chiêu phúc

Quế hoa là loài cây cực kỳ được yêu thích ở các nước Đông Á bởi nó tượng trưng cho quý nhân phù trợ, tài lộc và công danh.

Cây quế hoa nở vào đầu thu, hoa vàng nhỏ li ti nhưng tỏa hương thơm quý khí. Ảnh: Baidu

Hoa quế rất nhỏ, nhưng hương thì “nhỏ mà có võ”: thơm ngọt, tinh tế, không quá nồng. Vào thu, khi hoa nở rộ, hương quế lan khắp sân vườn, tạo cảm giác thư thái, dễ chịu, như được “gột rửa” năng lượng xấu.

Cây quế hoa hợp với người thích sân vườn nhẹ nhàng, tao nhã. Trong phong thủy, người ta tin rằng mùi thơm của quế giúp hút vượng khí, giữ hòa thuận trong nhà, đồng thời giúp tinh thần minh mẫn.

Tuy nhiên, quế hoa hơi kém chịu lạnh, vì vậy phù hợp nhất với vùng khí hậu ấm hoặc trồng nơi kín gió.

Cây hải đường - biểu tượng ‘ngọc đường phú quý’

Hải đường là loài hoa rất được quý chuộng trong văn hóa truyền thống. Nhiều bức tranh cổ, hoành phi câu đối thường nhắc đến loài hoa này như biểu tượng của phú quý, viên mãn, thịnh vượng.

Cây hải đường với chùm hoa đỏ thắm, biểu tượng của ‘ngọc đường phú quý’. Ảnh: Baidu

Hoa hải đường đỏ thắm, cánh dày, khi nở nhìn rất sang. Trồng hải đường trong sân sẽ khiến không gian bừng sáng nhưng vẫn giữ nét thanh nhã.

Ngoài vẻ đẹp, hải đường còn có quả có thể ăn được, vị chua thanh, giàu vitamin. Việc sở hữu cây hải đường trong nhà vừa mang ý nghĩa tinh thần vừa có giá trị thực tế, đúng tinh thần “cây đẹp - nhà sang - ý nghĩa sâu”.

Trong phong thủy, hải đường tượng trưng cho đoàn tụ - viên mãn - sung túc, rất phù hợp với gia đình muốn củng cố sự gắn kết.

Cây mộc lan - thanh khiết, sang trọng

Mộc lan nổi tiếng là loài cây mang vẻ đẹp sang trọng tự nhiên. Hoa lớn, cánh dày, màu trắng hoặc tím nhạt, nhìn thanh khiết và tinh tế. Khi mộc lan nở, cả khu vườn như được “nâng cấp thẩm mỹ”, rất phù hợp với những ai thích hơi hướng sang - sạch - tối giản.

Cây mộc lan nở hoa trắng tím, mang vẻ đẹp thanh khiết và sang trọng. Ảnh: Baidu

Trong phong thủy, mộc lan tượng trưng cho vinh hoa, thịnh vượng, thành công và địa vị. Nhiều gia đình thích trồng mộc lan gần cửa chính để thu hút may mắn và tạo điểm nhấn sang trọng cho ngôi nhà.

Cây mộc lan đặc biệt khỏe, chịu lạnh tốt, ít sâu bệnh, sống lâu năm và gần như không cần chăm sóc nhiều. Điều này khiến nó trở thành một trong những loài cây hoàn hảo để trồng trước sân vừa đẹp vừa mang ý nghĩa cát tường.

Chỉ cần gieo xuống một gốc cây phù hợp, sân nhà sẽ dần đổi sắc theo từng ngày. Không chỉ cảnh quan trở nên hài hòa hơn, mà không khí, cảm xúc và vận khí của không gian sống cũng trở nên trong trẻo, an hòa và tích cực hơn.

Theo Baidu