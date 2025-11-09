Trong văn hóa Á Đông, trúc từ lâu đã được xem là biểu tượng của sự kiên cường, thanh cao và chính trực. Cùng với mai, lan, cúc, trúc được tôn vinh là “Tứ quân tử” trong thế giới thực vật.

Người xưa thường nói “Hoa khai phú quý, trúc báo bình an” - hoa nở tượng trưng cho phú quý, còn trúc đem đến điềm lành, bình an và trường thọ. Dưới đây là 5 loại trúc cát tường được tin rằng sẽ mang lại may mắn, tài lộc và bình an.

1. Bách hợp trúc - Biểu tượng của phú quý và bình an

Trong số các loại trúc cảnh, bách hợp trúc nổi bật với dáng vẻ thanh tao, lá dài và mảnh, xen kẽ giữa hai màu vàng, xanh rực rỡ. Chính sự phối sắc hài hòa này khiến cây toát lên vẻ tươi mới, đầy sinh khí.

Theo phong thủy, bách hợp trúc mang ý nghĩa “bách sự hòa hợp, phú quý bình an”, giúp công việc thuận buồm xuôi gió, gia đạo yên ổn, hạnh phúc.

Bách hợp trúc vàng xanh hòa sắc, phú quý song hành, biểu tượng của bình an và thịnh vượng. Ảnh: Baidu

Bách hợp trúc ưa môi trường ấm áp, ẩm ướt và có ánh sáng nhẹ. Nhiệt độ thích hợp là trên 12°C, độ ẩm vừa phải để lá không bị khô héo. Đặt cây ở nơi có ánh sáng tự nhiên dịu như ban công có mái che, góc phòng gần cửa sổ hoặc phòng khách sẽ giúp cây phát triển tốt và giữ được sắc lá tươi tắn quanh năm.

2. Thủy trúc - Hút tài, tụ khí, chiêu vượng sinh tài

Cái tên “thủy trúc” đã nói lên đặc điểm nổi bật của loại cây này: có thể sống cả trong đất lẫn trong nước. Dáng cây mềm mại, lá xanh mướt, thân vươn cao thẳng đứng, tượng trưng cho sự thanh lọc và sức sống dồi dào.

Thủy trúc thanh mảnh mà sinh khí dồi dào, tụ thủy tụ tài, chiêu vượng phú quý. Ảnh: Baidu

Trong phong thủy, người ta tin rằng “thủy sinh tài”, nước là nguồn gốc của tài lộc. Vì vậy, trồng thủy trúc trong nhà không chỉ giúp không gian thêm sinh động mà còn mang lại vận khí tốt về tiền tài và công danh.

Khi chăm thủy trúc, nên đặt cây ở nơi ấm áp, thoáng khí và có ánh sáng vừa phải, tránh ánh nắng gắt trực tiếp. Vào mùa đông, giữ nhiệt độ trên 5°C là đủ để cây không bị úng hoặc thối gốc.

Nếu trồng thủy sinh, nên thay nước định kỳ 5-7 ngày/lần, có thể nhỏ thêm vài giọt dung dịch dinh dưỡng để cây luôn xanh tốt.

3. Phật bụng trúc - Cát tường, sung túc và độ lượng

Chỉ cần nghe tên “Phật bụng trúc” là đã thấy được sự an nhiên và viên mãn mà loại cây này mang lại. Thân cây phình to như chiếc bụng Phật, thể hiện tấm lòng rộng lượng, bao dung và phúc hậu.

Trong phong thủy, Phật bụng trúc tượng trưng cho “đại độ năng dung, phúc lộc viên mãn”, đồng thời là biểu tượng của bình an và thăng tiến.

Phật bụng trúc bụng lớn năng dung, phúc đức viên mãn - biểu trưng của lòng bao dung và hạnh phúc. Ảnh: Baidu

Phật bụng trúc có dáng cổ kính, mộc mạc nhưng vẫn sang trọng, rất thích hợp để đặt trong phòng khách, phòng làm việc hoặc sân vườn.

Cây ưa nhiệt độ ấm (trên 10°C), độ ẩm cao và ánh sáng đầy đủ. Nên dùng đất tơi xốp, thoát nước tốt, tưới vào buổi sáng nắng nhẹ với nước có nhiệt độ gần bằng nhiệt độ phòng. Tránh tưới vào buổi tối hoặc những ngày rét vì dễ làm lạnh rễ.

4. Phú quý trúc - Giàu sang, thịnh vượng và hanh thông

Có lẽ phú quý trúc là loại cây quen thuộc nhất với mọi người, thường được thấy trong các gia đình, văn phòng hay cửa hàng kinh doanh.

Dù tên gọi là “trúc”, thực chất đây là một loài thuộc họ huyết dụ nhưng dáng cây thanh mảnh, lá dài xanh mướt nên vẫn được xem là biểu trưng của “trúc”.

Phú quý trúc từng đốt vươn cao, từng bước thăng tiến, tượng trưng cho tài lộc và danh vọng bền lâu. Ảnh: Baidu

Theo quan niệm dân gian, phú quý trúc mang ý nghĩa “tiết tiết cao thăng”, từng đốt thân tượng trưng cho từng nấc thăng tiến, tài lộc dồi dào và danh vọng vững bền. Bên cạnh đó, cây còn có khả năng hấp thu độc tố trong không khí, thanh lọc môi trường sống, giúp tinh thần người trong nhà luôn dễ chịu, thoải mái.

Để phú quý trúc phát triển tốt, nên đặt cây ở nơi có ánh sáng tự nhiên nhẹ, nhiệt độ trên 10°C và độ ẩm ổn định. Nước tưới nên là nước đã được để lắng 1-2 ngày cho bay bớt clo, tránh làm cháy rễ. Mùa đông nên hạn chế để cây gần cửa sổ hoặc ban công lạnh, vì dễ bị gió lùa làm úa lá.

5. Văn trúc - Thanh nhã, học hành và sự nghiệp hanh thông

Cuối cùng là văn trúc, loài cây được mệnh danh là “trúc của người trí thức”. Dáng cây mềm mại, tán mảnh, lá nhỏ li ti như những sợi lông vũ, tạo cảm giác thanh thoát và nhã nhặn. Trong phong thủy, văn trúc là biểu tượng của sự thanh cao, tài học và bền bỉ trong sự nghiệp.

Văn trúc thanh nhã tựa nho phong, biểu trưng cho học vấn, trí tuệ và sự nghiệp hưng thịnh. Ảnh: Baidu

Văn trúc rất thích hợp cho người làm nghề giáo, học sinh, sinh viên, nhà nghiên cứu hoặc người làm công việc sáng tạo. Cây mang năng lượng yên bình, giúp tăng khả năng tập trung, giảm căng thẳng và truyền cảm hứng học hỏi.

Ngoài ra, văn trúc còn có tác dụng hấp thụ khí độc, lọc bụi và khử khuẩn nhẹ trong không khí, bảo vệ sức khỏe gia đình.

Loại cây này ưa bóng râm nhẹ, không khí ẩm và nhiệt độ từ 12-18°C. Khi chăm sóc, nên tưới nước vào buổi sáng, tránh để đọng nước dưới đáy chậu. Vào mùa đông, có thể đặt cây gần cửa sổ để nhận thêm ánh sáng tự nhiên, giúp cây cứng cáp và xanh bền hơn.

Theo Baidu