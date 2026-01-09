Nha Trang đang chứng kiến một hành trình chuyển dịch sâu sắc, từ một điểm đến du lịch dần trở thành trung tâm định cư mang tính toàn cầu. Giữa dòng chảy phát triển đó, sự xuất hiện của Charmora City do Sun Group kiến tạo đã giải cơn khát về một không gian sống văn minh, đẳng cấp và đặc biệt là sở hữu tiềm năng gia tăng giá trị vượt trội ngay tại trái tim của “top 6 điểm đến hàng đầu châu Á 2025” do Travel+Leisure bình chọn.

Nha Trang đang chuyển dịch sâu sắc từ điểm đến du lịch thành trung tâm định cư mang tính toàn cầu. Ảnh: Minh Tú

Địa thế vàng tại trung tâm hành chính mới

Lý do đầu tiên khiến Charmora City lọt tầm mắt giới đầu tư là nhờ dự án sở hữu địa thế hiếm có khi nằm giữa 2 dòng sông là sông Tắc và sông Quán Trường, được ôm trọn bởi sông, núi và biển, kiến tạo một không gian biệt lập nhưng vẫn kết nối hoàn hảo với nhịp sống phồn hoa.

Đáng chú ý, dự án tọa lạc tại Nam Nha Trang - khu vực được quy hoạch thành Trung tâm hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa. Đây chính là "tọa độ vàng" trong chiến lược tăng trưởng, nơi tập trung các cơ quan đầu não và hạ tầng xã hội quan trọng. Vị trí này không chỉ mang lại sự thuận tiện cho cư dân khi sống và làm việc mà còn là bảo chứng cho tiềm năng tăng giá bất động sản theo thời gian, tương tự như kịch bản tăng trưởng tại các trung tâm hành chính mới của những đô thị lớn trên thế giới.

Charmora City sở hữu địa thế hiếm có tại Nam Nha Trang. Ảnh phối cảnh

Đồ án quy hoạch tầm cỡ quốc tế và hệ sinh thái all-in-one

Charmora City là sự kết tinh giữa "mã gen" duy mỹ của Sun Group và bàn tay tài hoa của những đơn vị tư vấn thiết kế danh tiếng thế giới như Broadway Malyan (Anh) và Turenscape (Trung Quốc). Với quy hoạch ba đảo: Bắc - Trung - Nam mạch lạc, dự án xây dựng một hệ sinh thái đô thị bền vững, nơi con người hòa hợp với thiên nhiên trên tổng diện tích 227ha, với 60ha mặt nước và 47ha công viên cảnh quan xanh.

Tại đây, mô hình quy hoạch đột phá được áp dụng nhằm tối ưu hóa việc quản lý nguồn nước tự nhiên và cải thiện môi trường. Hệ thống tiện ích "all-in-one" đáp ứng trọn vẹn ba giá trị vàng: Live - Work - Play (sống - làm việc - giải trí). Đặc biệt với các sản phẩm căn hộ hay biệt thự, nhà phố tại đảo Nam vừa ra mắt, cư dân có thể sống đủ đầy với hệ thống công viên, đặc quyền tiện ích khoáng nóng, khu gym/spa, vườn thiền... Từ đây cũng dễ dàng di chuyển làm việc tại trung tâm hành chính ở đảo Bắc hay bắt nhịp xu hướng workation; tận hưởng thế giới giải trí bất tận tại đảo Trung với các công viên chủ đề, show diễn đẳng cấp quốc tế, khu phố mua sắm, chợ đêm sôi động do Sun Group phát triển.

Dự án quy hoạch 3 đảo Bắc - Trung - Nam, đáp ứng trọn vẹn 3 giá trị vàng “Live - Work - Play”. Ảnh phối cảnh minh hoạ

Đặc quyền khoáng nóng và chuẩn sống Wellness thượng lưu

Một trong những "át chủ bài" của Charmora City là mạch nguồn khoáng nóng tự nhiên hiện hữu ngay nội khu. Đây là lần đầu tiên tại Nha Trang, một khu đô thị để ở tích hợp dịch vụ tắm khoáng nóng và trị liệu sức khỏe vào không gian sống hàng ngày giúp phục hồi thân - tâm - trí cho chủ nhân. Trong “kỷ nguyên wellness”, những bất động sản sở hữu lợi thế về khoáng nóng và không gian xanh quy mô lớn không chỉ thu hút cộng đồng cư dân tinh hoa đến an cư mà còn đảm bảo dòng tiền khai thác kinh doanh, cho thuê luôn ổn định và tăng trưởng cao.

Theo Viện Sức khỏe Toàn cầu (GWI), những ngôi nhà và khu dân cư được thiết kế hướng đến sức khỏe đang có giá trị bán lại cao hơn từ 10% đến 25%, đạt được mức giá thuê cao hơn từ 4,5% đến 7,5% mỗi mét vuông.

Charmora City tích hợp trị liệu sức khỏe vào không gian sống, giúp phục hồi thân - tâm - trí cho chủ nhân. Ảnh phối cảnh minh hoạ

Đòn bẩy từ hạ tầng tỷ đô

Sức hút của Charmora City còn đến từ cộng hưởng của mạng lưới hạ tầng giao thông được đầu tư mạnh mẽ. Việc vận hành thông suốt các tuyến cao tốc TP.HCM - Nha Trang - Vân Phong, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, cùng lộ trình mở rộng sân bay Cam Ranh và quy hoạch đường sắt tốc độ cao đang biến khu vực này thành "vùng lõi đầu tư" của miền Trung. Hạ tầng đi tới đâu, giá trị bất động sản tăng tới đó. Charmora City là dự án hưởng lợi trực tiếp từ sự bùng nổ này.

Điểm tựa pháp lý và thương hiệu chủ đầu tư

Đặc biệt, trong bối cảnh quỹ đất sở hữu lâu dài tại trung tâm Nha Trang đang khan hiếm, Charmora City trở thành điểm sáng nhờ pháp lý và quyền sở hữu lâu dài của phần lớn sản phẩm. Điều này giúp dự án trở thành một phần quan trọng của định hướng phát triển khu vực Nam Nha Trang, đồng thời hấp dẫn nhà đầu tư có “khẩu vị” tích sản an toàn.

Dự án tạo lập phong cách sống và vị thế thịnh vượng cho giới thành đạt. Ảnh phối cảnh

Niềm tin của nhà đầu tư còn được đặt vào uy tín của Sun Group - tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu trong việc kiến tạo những biểu tượng kiến trúc và du lịch tại Việt Nam. Với sự đồng bộ trong hệ sinh thái và tiêu chuẩn quản lý vận hành cao cấp, dự án hứa hẹn tạo lập phong cách sống và vị thế thịnh vượng cho những chủ nhân thành đạt và cộng đồng cư dân toàn cầu.