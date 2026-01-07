Những ngày gần đây, khi thông tin Công ty TNHH VSIP Nghệ An có văn bản gửi UBND tỉnh xin khảo sát nghiên cứu và đề xuất đầu tư dự án Khu công nghiệp VSIP 4 xuất hiện, hàng trăm xe ô tô nối đuôi nhau đổ về khu vực đấu giá đất Rú Cụp - Nam Lĩnh (xã Đại Huệ) và một số xã gần đó để tìm kiếm, thương thảo mua bán đất.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, tại các tuyến đường lên chùa Đại Tuệ, dọc các đường liên thôn xã Đại Huệ, hàng trăm ô tô lớn, nhỏ nối đuôi nhau ké về săn lùng đất.

Nhóm môi giới bất động sản đứng thành từng tốp tại các trục đường liên thôn để mời chào khách mua đất, khiến vùng quê xã Đại Huệ trở nên nhộn nhịp khác thường.

Hàng trăm ô tô đổ về vùng quê Đại Huệ.

Nhóm môi giới bất động sản có mặt tại các khu đất ở xã Đại Huệ để mời chào khách mua đất.

Sự việc trên khiến các lô đất ở khu đấu giá Rú Cụp (xã Đại Huệ) được đẩy lên cao từng ngày.

Chị Nguyễn Thị Hoài (trú xã Đại Huệ) cho hay: "Khoảng 3 ngày vừa qua, hàng trăm xe ô tô kéo nhau về đây mua bán đất. Tôi sống gần khu vực này nhưng lần đầu tiên chứng kiến cảnh người mua bán đất đông đúc như vậy.

Khu vườn nhà tôi rộng gần 1.000m2, từ trước đến nay chưa từng có ai vào hỏi việc mua đất vườn. Thế nhưng, hai ngày qua, rất đông người vào hỏi mua lại mảnh vườn của gia đình. Họ nói rằng, chỉ cần tôi bán 200m2 là có hơn 2 tỷ đồng".

Xe ô tô chen nhau kín các trục đường liên thôn ở xã Đại Huệ.

Theo một môi giới bất động sản, lô đất có diện tích 200m2 trước đây có giá hơn 1 tỷ đồng, sau khi có thông tin sẽ đầu tư Khu công nghiệp VSIP 4, mảnh đất này được đẩy giá lên tới 4 tỷ đồng.

"Mảnh đất có diện tích 10x20m2, hôm qua có giá 3,5 tỷ nhưng hôm nay đã lên tới 4 tỷ đồng. Có người trả 3,8 tỷ nhưng tôi chưa bán. Vài ngày nữa, chắc sẽ lên tới 4,5 tỷ", một "cò đất" cho hay.

Cũng theo người này, VSIP Nghệ An sẽ khảo sát, nghiên cứu và triển khai các thủ tục quy hoạch xây dựng và đầu tư dự án VSIP Nghệ An 4 tại Khu công nghiệp số 9 ở xã Vạn An, xã Đại Huệ và xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An với tổng diện tích khoảng 800ha.

"Mua mảnh đất này có thể mua lướt sóng kiếm tiền lãi cũng được. Nếu không lướt cọc, có thể mua sau này xây nhà trọ cho công nhân ở khu công nghiệp thuê cũng rất ổn", vị này nói.

Xe ô tô vây kín khu đất được cho là gần khu quy hoạch dự án VSIP 4.

Lượng người đổ về ngày một đông khiến giá đất biến động từng ngày.

Chị C. (50 tuổi, trú tại Nghệ An) cho biết, chiều 5/1 chị đã xuống tiền mua một lô đất rộng 248m2 với giá 2,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ sau một ngày, lô đất này đã được người khác trả tới 3,4 tỷ đồng. Chủ đất chấp nhận bẻ cọc và bồi thường 50 triệu đồng do vi phạm hợp đồng.

Theo chị C., giá đất tăng quá nhanh, đến mức hiện nay đặt cọc 100-200 triệu đồng cũng chưa chắc giữ được đất.

Theo thông tin từ UBND xã Đại Huệ, khu đất đấu giá Rú Cụp đưa ra đấu giá 56 lô, đã đấu thành công 53 lô. Diện tích mỗi lô dao động từ 248m2 đến 309m2, giá khởi điểm thấp nhất là 911 triệu đồng đối với lô có diện tích nhỏ nhất. Phiên đấu giá được tổ chức vào ngày 6/12/2025.

Đường làng chật kín xe ô tô.

Chỉ sau hơn một tháng kể từ thời điểm đấu giá, giá đất tại khu vực này đã có dấu hiệu bị đẩy lên cao một cách bất thường. Có những lô đất đấu giá trúng gần 2 tỷ đồng, nay được chào bán với giá 3 tỷ đồng.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Hồ Anh Tiến, Chủ tịch UBND xã Đại Huệ cho biết, cơn sốt đất trên địa bàn chỉ mới xuất hiện khoảng 4 ngày gần đây.

Theo ông Tiến, tình trạng hàng trăm người đổ về xã Đại Huệ tìm mua đất bắt nguồn từ thông tin Khu công nghiệp VSIP 4 sẽ được triển khai tại khu vực này. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, ngay cả chính quyền địa phương cũng chưa xác định được vị trí cụ thể để thực hiện dự án.

Hai ngày qua, việc mua bán đất ở xã Đại Huệ nhộn nhịp khác thường.

"Lượng người đổ về rất đông. Tuy nhiên, tôi cũng chưa biết dự án sẽ lấy đất ở vùng nào. Vừa rồi có công văn của UBND tỉnh sau khi nhà đầu tư có văn bản đề xuất thực hiện dự án trên địa bàn 3 xã gồm Kim Liên, Đại Huệ và Vạn An. Tỉnh giao cho chủ đầu tư phối hợp với UBND xã khảo sát lựa chọn các vị trí phù hợp nhưng đến thời điểm hiện tại, nhà đầu tư vẫn chưa làm việc với UBND xã", ông Tiến nói.

Cũng theo ông Tiến, trước tình trạng đất sốt lên bất thường, đơn vị cũng đã thông báo trên hệ thống truyền thanh, đề nghị bà con cảnh giác, tránh thiệt hại về kinh tế vì khả năng đất sốt ảo.

"Những giao dịch mua bán đất mấy ngày vừa qua là giao dịch ảo, lướt cọc vì thực tế khu đất Rú Cụp mới đấu giá được 1 tháng, chưa có bìa đất", ông Tiến thông tin thêm.

Trước đó, tại Nghệ An, cơn sốt đất cũng xuất hiện tại nhiều khu vực thuộc xã Đông Lộc và phường Vinh Lộc, sau thông tin các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát xây dựng Trung tâm Hành chính mới của tỉnh dọc tuyến đường Vinh - Cửa Lò. Dự án này có quy mô khoảng 30-45ha, dự kiến đặt tại xã Đông Lộc và phường Vinh Lộc, thời điểm khởi công vào quý I/2026. Ngay sau khi thông tin được lan truyền, nhiều người thường xuyên có mặt tại khu vực để tìm hiểu, trao đổi và chuyển nhượng đất. Giá đất tại một số khu vực thuộc xã Nghi Phong trước đây (nay là phường Vinh Lộc) tăng nhanh, từ mức 9-10 triệu đồng/m2 lên 20-25 triệu đồng/m2 chỉ trong thời gian ngắn. Trước tình trạng trên, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND phường Vinh Lộc và UBND xã Đông Lộc tạm thời chưa cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đồng thời hạn chế mua bán, chuyển nhượng đất đai trong thời gian Sở Xây dựng thực hiện điều chỉnh quy hoạch khu vực Trung tâm Hành chính tỉnh. Động thái này nhằm tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động đất đai, tránh phát sinh hệ lụy trong quá trình lập và điều chỉnh quy hoạch.