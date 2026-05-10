Với ca sĩ
Hồ Ngọc Hà, Đinh Thành Lê, diễn viên Bảo Anh, NSƯT Quách Thu Phương, Quỳnh Nga, yoga không đơn thuần là phương pháp giữ dáng mà còn là cách cân bằng cảm xúc, tái tạo năng lượng và nuôi dưỡng vẻ đẹp từ bên trong.
Gắn bó với yoga hơn 15 năm,
Hồ Ngọc Hà xem đây là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Cô thường bắt đầu ngày mới bằng các bài tập kéo dài từ 1 đến 1 tiếng rưỡi, kết hợp giữa yoga, giãn cơ và thiền.
Nhờ quá trình luyện tập bền bỉ, Hồ Ngọc Hà có thể thực hiện thành thạo nhiều tư thế khó như trồng chuối, uốn lưng, giữ thăng bằng trên tay hay chống đầu. Với cô, yoga không chỉ giúp cơ thể khỏe đẹp mà còn mang lại sự bình an nội tâm.
Ở tuổi 50, NSƯT
Quách Thu Phương khiến nhiều người bất ngờ bởi vóc dáng thon gọn và thần thái trẻ trung. Một trong những bí quyết giúp nữ diễn viên giữ gìn phong độ chính là yoga.
Cô thường chia sẻ những hình ảnh tập luyện với các động tác khó như trồng chuối, ép dẻo và mở vai.
Sự bền bỉ trong luyện tập giúp Quách Thu Phương duy trì sức khỏe, cải thiện độ linh hoạt và giữ tinh thần lạc quan.
Chia sẻ vớ VietNamNet, ca sĩ Đinh Thành Lê cho biết gắn bó với yoga từ nhiều năm nay và hiện tại duy trì tập luyện đều đặn mỗi ngày bộ môn này. Bởi vậy cô thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc thực hiện các động tác yoga nâng cao kỹ thuật giữ thăng bằng trên trang cá nhân.
Đinh Thành Lê đưa yoga lên một tầm cao mới, nơi mỗi động tác không chỉ chuẩn xác mà còn giàu tính thẩm mỹ. Những tư thế khó được nữ ca sĩ thực hiện nhẹ nhàng như một màn trình diễn nghệ thuật.
Diễn viên
Quỳnh Nga lựa chọn yoga bay (aerial yoga) để rèn luyện cơ thể. Bộ môn này kết hợp giữa yoga truyền thống và các động tác trên dây lụa, đòi hỏi người tập phải có sức mạnh vùng core, sự tập trung và khả năng giữ thăng bằng tốt.
Nhờ chăm chỉ tập luyện, nữ diễn viên luôn giữ được thân hình săn chắc, quyến rũ. Những hình ảnh Quỳnh Nga treo mình trên không trung, thực hiện các động tác uốn dẻo mềm mại nhưng đầy kỹ thuật khiến người xem không khỏi trầm trồ. Yoga bay cũng giúp cô giải phóng năng lượng, giảm căng thẳng và nâng cao sự tự tin.
Gắn bó với bộ môn này nhiều năm, nữ MC - diễn viên Ốc Thanh Vân xem yoga như một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Dù bận rộn với công việc nghệ thuật và chăm sóc ba con, cô vẫn duy trì thói quen tập luyện đều đặn mỗi ngày, thậm chí có những hôm tập yoga vào đêm muộn sau khi hoàn thành lịch quay.
Nhờ sự kiên trì, Ốc Thanh Vân có thể thực hiện thành thạo nhiều tư thế khó như trồng chuối, uốn lưng sâu, giữ thăng bằng trên tay hay tập yoga ở nhiều không gian khác nhau từ phòng khách đến bãi biển.
Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ rằng yoga không chỉ giúp cô duy trì vóc dáng mà còn mang lại sự cân bằng tinh thần, giảm căng thẳng và tiếp thêm năng lượng tích cực trong cuộc sống.
