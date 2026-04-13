Gần đây, NSƯT Ốc Thanh Vân trở lại điện ảnh với phim kinh dị Heo năm móng. Dự án đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên sau thời gian từ Australia về lại Việt Nam. Dịp này, cô trải lòng về quãng thời gian ở xứ người, khát khao làm nghề, cuộc sống nội trợ bên chồng và 3 con nhỏ.

Rơi nước mắt khi đang rửa chén, quyết định trở về vì câu nói của con

NSƯT Ốc Thanh Vân.

Chia sẻ với VietNamNet, Ốc Thanh Vân kể 2 năm sang xứ người, cô được trải nghiệm cuộc sống hoàn toàn khác biệt.

Từ 1 nghệ sĩ được nhiều người biết đến, cô trở thành bà nội trợ, mỗi ngày tất bật với công việc nấu cơm, giặt giũ, lau nhà… Dẫu cực khổ, diễn viên không tiếc nuối hay chạnh lòng bởi tất cả đều xuất phát từ tình cảm dành cho các con.

Ốc Thanh Vân biết ơn cuộc sống xa nhà dạy cho cô nhiều kỹ năng, từ chuyện bếp núc, cách xoay xở khi thiếu vắng bàn tay ông xã… Trong khi 3 con của cô bên cạnh phụ mẹ và trưởng thành hơn từng ngày.

Việc rời khỏi công việc gắn bó quá lâu cùng những khác biệt về môi trường, văn hóa khiến Ốc Thanh Vân mất cân bằng. Khi một mình, cô không tránh khỏi cảm giác tủi thân khi cuộc sống xảy ra một số vấn đề ngoài ý muốn.

Điều quan trọng cô nhận thấy mình dần đánh mất không khí đoàn viên của các thành viên - thứ vốn dĩ thân thuộc lâu nay với cả gia đình.

“Tôi không buồn hay tiếc nuối, dẫu vậy nếu hỏi có nhớ nghề và nhớ nhà không thì chắc chắn có. Nhiều lúc đứng rửa chén, nước mắt tôi cứ chảy không ngừng. Trong tôi len lỏi nỗi nhớ khó nguôi ngoai”, diễn viên kể.

Ốc Thanh Vân một mình xoay xở khi đưa 3 con sang Australia du học.

Trước khi lựa chọn về lại Việt Nam, Ốc Thanh Vân và các con suy nghĩ kỹ càng. Cô tâm sự và hỏi ý kiến các con, được 3 bé ủng hộ, đồng ý trở về với mẹ.

Các con của nữ diễn viên còn nhỏ song hiểu chuyện. Cô nhớ mãi câu con nói với mình: "Nếu mẹ cảm giác buồn, trống trải thì mấy mẹ con mình về, sau này con quay lại học". Cứ thế mấy mẹ con đặt vé và dọn về Việt Nam chỉ trong vài ngày.

Nhiều người thân, bạn bè tiếc cho Ốc Thanh Vân vì sợ tên tuổi, sức hút cô sụt giảm sau 2 năm vắng bóng. Dẫu vậy, diễn viên không hối hận khi lựa chọn ra đi hay trở lại bởi với cô, mỗi sự lựa chọn ở từng thời điểm đều có giá trị khác nhau. Cô tin mọi điều xảy ra đều phải có lý do của nó.

Sống biết điều nên được ông xã chiều chuộng

Về Việt Nam, Ốc Thanh Vân trở lại guồng quay quen thuộc. Lịch trình mỗi ngày của cô luân phiên các hoạt động: Livestream tại cửa hàng mỹ phẩm, chạy sân khấu, dẫn chương trình, dự sự kiện. Thỉnh thoảng, cô nhận dự án phim ảnh phù hợp để duy trì đam mê diễn xuất.

Mỗi buổi sáng nếu không có lịch diễn, Ốc Thanh Vân đưa con đi học rồi về công ty làm việc. Chiều cô đi đón con, thời gian còn lại tập luyện yoga.

Năm qua ngoài dự án phim và sân khấu, Ốc Thanh Vân trải qua vài kỳ thi quan trọng. Cô nói bản thân vốn thích học, mong biết thêm nhiều kiến thức nên không ngại chuyện học tập, thi cử.

Ốc Thanh Vân được ông xã Trí Rùa chiều chuộng nhờ sống "biết điều".

Ốc Thanh Vân thấy may mắn vì bên cạnh luôn có ông xã - Trí Rùa đồng hành. Điều khiến cô hạnh phúc nhất là bạn đời không chỉ hiểu cho những lựa chọn mà còn ủng hộ cô cả về tinh thần lẫn vật chất.

"Nếu bây giờ cứ phải lao ra ngoài đi làm kinh tế giống như ngày trẻ tôi nghĩ không còn phù hợp. Tôi hay có câu slogan (khẩu hiệu - PV) làm vợ là "biết thân biết phận", "biết điều sẽ được chiều", cô tếu táo.

Đổi lại, nữ diễn viên luôn đặt việc chăm sóc gia đình và con cái lên hàng đầu, không bao giờ lơ là, kể cả bận rộn thế nào.

Ông xã do hiểu được tính của diễn viên nên cô làm bất cứ điều gì cũng nhận được sự tin cậy, ủng hộ tuyệt đối.

Với Ốc Thanh Vân, 2 vợ chồng mỗi người một tính khác nhau nên đôi khi phải chấp nhận điều không tròn vẹn. Ông xã Trí Rùa tính đơn giản vô tư, còn nữ diễn viên lại kỷ luật và nghiêm túc. Cả hai dần dung hòa điểm khác biệt, cùng san sẻ mọi việc lớn nhỏ.

Tổ ấm của vợ chồng Ốc Thanh Vân và 3 con.

Gần 20 năm kết hôn, vợ chồng Ốc Thanh Vân có 3 con là Coca, Cola và Cacao. Nữ diễn viên nuôi dạy con khoa học từ nhỏ, chú trọng tính tự lập. Cô và ông xã không tiếc tiền cho các bé học trường quốc tế với mức học phí đắt đỏ mỗi năm.

Các con Ốc Thanh Vân sắp bước vào giai đoạn trưởng thành, trong đó cậu cả Cola năm nay đã 15 tuổi. Dù bận rộn đến mấy, cô và ông xã dặn nhau phải luôn đồng hành, gắn bó với con trong mỗi sự kiện lớn nhỏ.

Cả gia đình diễn viên kết nối chặt chẽ từ thói quen sinh hoạt hằng ngày. Cô quan niệm các con rồi sẽ lớn lên theo thời gian và rời bố mẹ để bắt đầu quãng đường mới.

Nhuộm da nâu, được khen gợi cảm ở tuổi 42

Gần đây, Ốc Thanh Vân trở lại đóng Heo năm móng. Nhân vật của cô là Jennifer - 1 nữ Việt kiều ngay thẳng, nóng tính đã có gia đình. Trong phim, cô đóng cặp diễn viên Trần Ngọc Vàng, kém 14 tuổi.

Vai diễn gây ấn tượng ở phần tạo hình phong cách “hoang dã”, sexy với nước da nâu, lối ăn mặc gợi cảm. Để đầu tư cho nhân vật, Ốc Thanh Vân đi nhuộm da cộng thêm phơi nắng ngoài biển và kết quả là đen hơn mức mong đợi.

Diễn viên giữ sự tươi trẻ, năng lượng nhờ chăm tập luyện thể thao.

Nhờ nhiều năm duy trì thói quen tập luyện gym, yoga và các bộ môn kháng lực, diễn viên ngày càng tươi trẻ. Cô được khán giả nhận xét có làn da khỏe đẹp, nhẵn mịn và một vóc dáng 3 vòng cân đối.

Diễn viên hạnh phúc vì sau quãng thời gian vắng bóng vẫn được đồng nghiệp, khán giả chào đón. Với Ốc Thanh Vân, sân khấu hay phim trường chính là “nhà”, khiến cô cảm giác thân thuộc mỗi khi trở về.

Ở tuổi ngoài 40, Ốc Thanh Vân không hoạt động nghệ thuật theo kiểu “nhắm mắt làm đại”. Nữ diễn viên biết rõ bản thân đang làm gì, muốn đóng góp nhiều hơn chứ không chỉ vì bản thân.

“Danh tiếng hay tiền bạc không quá quan trọng lúc này. Với tôi, người nghệ sĩ là phải có tác phẩm, tạo được giá trị nhất định cho nghề nghiệp, xã hội”, cô cho hay.

