Đầu năm 2026, Hồ Ngọc Hà vẫn là cái tên được công chúng quan tâm - không chỉ vì sự nghiệp mà còn vì lối sống cô lựa chọn và chia sẻ mỗi ngày. Trên trang Instagram với hơn 4 triệu người theo dõi, nữ ca sĩ liên tục cập nhật những khoảnh khắc chân thực: từ ngày nghỉ Tết bên gia đình đến hành trình rèn luyện bản thân kỷ luật để xuất hiện tại các sàn diễn quốc tế.

Tổ ấm là điểm tựa

Hồ Ngọc Hà và chồng - diễn viên Kim Lý, có với nhau 2 con song sinh Lisa và Leon. Tháng 2/2026, cả nhà cùng trải nghiệm kỳ nghỉ trượt tuyết tại Nhật Bản. Cặp song sinh thích nghi nhanh đến mức cô vui vẻ chia sẻ rằng các con "hơn cha hơn mẹ rồi đó".

Hà Hồ bên Kim Lý.

Kim Lý thường xuyên đồng hành cùng cô trong sinh hoạt thường ngày, từ buổi tập yoga buổi sáng đến các chuyến đi gia đình. Dù bận rộn với lịch diễn và công việc, Hà Hồ vẫn duy trì thói quen tự tay nấu bữa sáng cho con và dành thời gian bên mẹ chồng người Thụy Điển. Cô xây dựng nếp nhà theo 3 hướng chính: giáo dục gắn với tinh thần Phật pháp, rèn tính tự lập từ nhỏ và gắn kết với thiên nhiên.

Thử thách 21 ngày và chế độ sống kỷ luật

Cuối tháng 1/2026, Hồ Ngọc Hà khởi động series thử thách 21 ngày mang tên Ăn vẫn ngon nhưng dáng mi nhon trên Instagram để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng diễn ra vào tháng 2. Cô cập nhật hành trình theo từng mốc cụ thể để khán giả hâm mộ theo dõi.

Hà Hồ sở hữu vóc dáng nhiều người mơ ước dù đã bước qua tuổi 42.

Ngày thứ 7, cô tăng cường độ luyện tập bằng pilates. Ngày thứ 13, vừa kết thúc show diễn tại Hồ Tràm, Hà Hồ vẫn giữ nguyên lịch tập với quan điểm tập luyện phải đưa vào thời khóa biểu như công việc. Ngày thứ 19, sau những ngày Tết ăn uống thoải mái hơn, nữ ca sĩ lập tức điều chỉnh lại thói quen.

Chế độ sinh hoạt của Hà Hồ lành mạnh: không đường, không dầu mỡ, không trà sữa, không đồ uống có cồn; đi bộ mỗi ngày kết hợp gym, yoga và pilates thường xuyên. Thực đơn ưu tiên sữa hạt tự xay từ đậu đen, mè đen và các loại smoothie. Cô cũng áp dụng nhịn ăn gián đoạn.

Sức hút nổi bật tại Milan

Tháng 2/2026, Hồ Ngọc Hà tham dự Milan Fashion Week với tư cách Friend of House (Bạn thân của thương hiệu) của Gucci - danh xưng dành cho những cá nhân có tầm ảnh hưởng văn hóa mà thương hiệu muốn gắn kết. Cô là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất nhận được lời mời này trong mùa diễn năm nay.

Hà Hồ luôn giữ vững biểu tượng thời trang số 1 của Việt Nam.

Trong suốt chuyến đi, cô diện các trang phục hàng hiệu được đầu tư kỹ lưỡng, riêng bộ xuất hiện tại sân bay ước tính trị giá hơn 200 triệu đồng. Tại show Gucci Fall-Winter 2026, Hà Hồ ngồi cùng hàng ghế với nhiều tên tuổi quốc tế, phong cách thiên về tối giản nhưng có điểm nhấn rõ nét, nhất quán với hình ảnh cô xây dựng trong thời gian qua.

Hồ Ngọc Hà là gương mặt trang bìa của các tạp chí lớn.

Bên cạnh Gucci, cô cũng được nhiều thương hiệu lớn mời hợp tác. Hình ảnh Hà Hồ thường xuyên được đăng tải trên các tạp chí như Elle và Harper's Bazaar. Trong nước, Marie Claire Vietnam chọn Hà Hồ làm gương mặt trang bìa tháng 3/2026.

Minh Phi

Ảnh: Ins