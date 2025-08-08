XEM CLIP:

Ngày 8/8, thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, sự việc xảy ra vào chiều 5/8 tại Khoa Thận lọc máu.

Cụ thể, ông T.V.N. (67 tuổi, trú tổ 1, khu 9, phường Bãi Cháy) có tiền sử hẹp mạch vành chưa can thiệp, tăng huyết áp, suy thận mạn. Bệnh nhân lọc máu chu kỳ tại bệnh viện 3 buổi một tuần, mỗi buổi khoảng 4 giờ đồng hồ.

Chiều 5/8, bệnh nhân đang chuẩn bị vào phòng lọc máu để thực hiện lọc máu định kỳ thì bất ngờ mất ý thức và ngừng tim.

Ngay lập tức, ông N. được các y bác sĩ Khoa Thận lọc máu cấp cứu ngừng tuần hoàn tại chỗ. Sau 5 phút hồi sức tích cực, mạch và nhịp tim của bệnh nhân đã trở lại. Ông được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực và chống độc trong tình trạng tỉnh táo, thở theo bóng bóp nội khí quản, huyết động tạm ổn định.

Kết quả khám lâm sàng và xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị tăng kali máu nặng (7,2 mmol/L), rối loạn điện giải do suy thận mạn chưa được lọc máu, cùng với tình trạng bệnh tim thiếu máu cục bộ ba thân và suy tim nặng.

Bệnh nhân N. ổn định sau 1 ngày điều trị. Ảnh: BVCC

Ông N. được chẩn đoán ngừng tim với hồi sức thành công, tăng kali máu, suy thận mạn lọc máu chu kỳ, bệnh lý mạch vành ba thân. Ngay sau đó, bệnh nhân được tiến hành lọc máu cấp cứu, kết hợp điều trị tích cực bằng thuốc statin, kiểm soát huyết áp và điều chỉnh điện giải.

Sau 1 ngày điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, bệnh nhân đã tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định và được chuyển về Khoa Thận lọc máu điều trị tiếp.

Bác sĩ Lê Phấn Minh, Khoa Thận lọc máu, người trực tiếp cấp cứu thành công cho ông N. khuyến cáo, người bệnh suy thận mạn cần tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn và lịch lọc máu chu kỳ, đây là yếu tố sống còn với bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối. Việc trì hoãn hoặc bỏ lọc máu có thể dẫn đến tăng kali máu, toan máu, rối loạn nhịp tim và ngừng tuần hoàn. Những biến chứng nguy hiểm có thể tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.