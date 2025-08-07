XEM CLIP:

Tối 7/8, TS.BS Phan Tấn Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, kiêm Trưởng Khoa Nội Tim mạch, cho biết đơn vị vừa cứu thành công một trường hợp ngừng tim đột ngột ngay tại khu vực chờ khám bệnh.

Trước đó, ngày 22/7, anh N.M.P. (33 tuổi, trú xã Lâm Phong, Quảng Ngãi) đến khám tại phòng khám nội tim mạch của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, do cảm thấy mệt, đau tức ngực.

Khi đang ngồi ghế chờ đến lượt, anh P. bất ngờ ngưng tim, ngưng thở. Phát hiện tình huống nguy cấp, đội ngũ y bác sĩ của khoa nội tim mạch đã lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực.

Các bác sĩ sơ cứu kịp thời cho thanh niên ngay tại hành lang khu khám bệnh. Ảnh: B.H

Sau hơn một phút cấp cứu tích cực, bệnh nhân có mạch trở lại, bắt đầu có ý thức và tự thở được. Anh P. được chuyển đến khoa cấp cứu trong tình trạng nặng, tiếp tục được điều trị theo dõi sát sao.

Tuy nhiên, sau khi truyền thuốc, bệnh nhân diễn tiến xấu: Tụt SpO₂ xuống còn 30 - 40%, huyết áp giảm sâu, bắt đầu lơ mơ, suy hô hấp nặng. Các bác sĩ đã đặt nội khí quản, sử dụng thuốc vận mạch và chuyển bệnh nhân đến phòng Cath Lab để can thiệp nội mạch cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành hút huyết khối và nong bóng động mạch phổi. Sau 30 phút can thiệp, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt: SpO₂ tăng lên 95 - 97%, huyết áp ổn định, giảm liều thuốc vận mạch.

Nam thanh niên ngừng tim đã được cấp cứu kịp thời. Ảnh: B.H

Sau thời gian điều trị tại khoa hồi sức tích cực - chống độc và khoa nội tim mạch, đến nay bệnh nhân đã hồi phục gần như hoàn toàn, không còn đau ngực hay khó thở, sức khỏe ổn định và được xuất viện.

Theo TS.BS Phan Tấn Quang, đây là trường hợp ngưng tuần hoàn - hô hấp do nhồi máu diện rộng, có nguy cơ tử vong rất cao. Việc hồi sinh tim phổi kịp thời, kết hợp với đầy đủ trang thiết bị và kỹ thuật chuyên sâu đã giúp bệnh nhân vượt qua nguy kịch và hồi phục.