Quán phở gà Huyền Hương nằm trên phố Bảo Khánh, cận kề hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội là 1 trong 9 cơ sở mới xuất hiện trong danh sách Michelin Selected (Michelin tuyển chọn) năm 2026 tại Việt Nam.
Món chủ đạo của quán là phở gà truyền thống. Mỗi bát phở có giá từ 90.000 đồng (thịt lườn) tới 160.000 đồng (bát đặc biệt có thịt gà, tràng trứng non, gan, mề, tiết, mọc). Với những khách thích hương vị đậm đà có thể lựa chọn phở gà trộn với thịt gà thái miếng, rau thơm, lạc rang kết hợp nước xốt.
Phở gà Huyền Hương từ lâu được biết tới là quán phở gà "đắt nhất nhì Hà Nội". Chủ quán cho biết, sở dĩ phở tại quán có mức giá trên do nguyên liệu đầu vào được tuyển chọn kỹ, từ gà tới hành lá, lá chanh, ớt, nước mắm... Bên cạnh đó, quán đầu tư nhiều vào cơ sở vật chất (với 3 tầng, có phòng riêng), đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp để đem lại trải nghiệm tốt cho khách hàng.
Theo chủ quán, khoảng 30% lượng khách là người nước ngoài. Quán mở từ 6h-21h mỗi ngày, đông nhất là khung giờ ăn sáng và ăn trưa. Quán có thể phục vụ 60-70 khách/lượt nhưng giờ cao điểm thực khách có thể phải chờ đợi.
Phở gà Châm có 4 năm liên tiếp nằm trong danh sách Michelin Selected. Từ lâu, quán phở này đã được thực khách gắn mác "quán phở giá cao bậc nhất Hà Nội". Mỗi bát phở có giá dao động từ 80.000 đồng đến 160.000 đồng. Nếu thực khách gọi thêm thịt đùi, cánh, trứng non... mỗi phần ăn có thể lên tới hơn 200.000 đồng.
"Tôi xác định đồ ăn trước tiên phải làm từ nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, sạch, đảm bảo vệ sinh, hoàn toàn không sử dụng phụ gia có ảnh hưởng tới sức khỏe. Do đó, từ thịt gà, bánh phở hay tới quả chanh, quả ớt tôi cũng lựa chọn kĩ, tìm nguồn hàng uy tín", bà Châm chia sẻ với PV VietNamNet.
Quán có lượng khách rất đông, thường hết hàng sớm. Gà của quán được khen thơm ngon, da giòn, thịt ngọt đậm đà, nước dùng thơm mùi xương và thảo mộc.
Tuy nhiên, quán cũng nhận một số ý kiến cho rằng giá cao, không niêm yết rõ ràng.
Phở gà Nguyệt là quán duy nhất có 4 năm liên tiếp nằm trong Bib Gourmand (quán ăn ngon, giá cả phải chăng). Michelin Guide từng có một bài viết khen ngợi phở Nguyệt và ưu ái gọi đây là "viên ngọc quý" của người mê phở gà phố cổ Hà Nội.
Mức giá của quán thấp hơn so với phở Huyền Hương, phở gà Châm nhưng cũng nhỉnh hơn mặt bằng chung. Loại gà quán sử dụng là gà mái ta lai, đã đẻ 2 lứa để thịt chắc, thơm, độ dai vừa phải, da giòn, trọng lượng trung bình từ 2,7-3kg. Đặc trưng của nước dùng phở gà Nguyệt là trong, óng ánh vàng, có độ ngọt và thơm dịu.
Ngoài phở nước, phở gà trộn cũng là món đắt khách. Bát phở gồm bánh phở chần nóng hổi quyện nước xốt đậm đà, thịt gà xé, lạc rang, giá chần, hành khô phi giòn rụm. Phở tại quán có giá từ 55.000 đồng (phở gà lườn) tới 120.000 đồng (phở đùi lưng, nhiều thịt). Nếu gọi thêm lòng mề, giá tăng thêm 25.000 đồng.
Có thời điểm, nhiều thực khách phàn nàn về không gian quán: diện tích nhỏ, chật chội, nằm gần quán sửa xe máy nên ảnh hưởng mùi dầu máy móc. Lượng khách đông nên nhiều thời điểm nhân viên dọn dẹp không kịp, giấy rác vương vãi nhiều trong quán.
Ghi nhận góp ý của thực khách, bà Nguyệt cho hay, gia đình đã thuê thêm 2 nhà hàng xóm để mở rộng mặt bằng, sang sửa khang trang, lắp hệ thống điều hòa để thực khách có trải nghiệm tốt hơn.
Phở gà Tiến có 3 lần lọt danh sách Michelin Selected. 7h-8h30 là thời điểm quán đông đúc nhất, đặc biệt là cuối tuần. Hơn 60 chỗ ngồi bên trong đều có người ngồi, khách này vừa đứng dậy thì lập tức có khách khác vào thế chỗ.
Ưu điểm của quán là có không gian rộng rãi, điều hoà mát mẻ nên ngay cả trong ngày hè oi nóng, khách vẫn thoải mái thưởng thức tô phở bốc khói. Michelin không chỉ giới thiệu quán có đồ ăn ngon, mà còn khen ngợi không gian của quán ăn sạch sẽ, ấm cúng với những ô cửa sổ lớn, bức tường sơn vàng cổ điển hài hòa với không khí đường phố Hà Nội.
Theo chủ quán, anh dùng gà mái ta, có cân nặng trung bình 1,8-2,5kg. Bởi loại gà này có phần thịt dày, chắc, không quá nhiều mỡ. Phở gà của quán có mức giá trung bình 60.000 đồng/bát. Nếu ăn bát đầy đủ với nhiều loại thịt, thêm lòng mề, trứng non, giá sẽ là 100.000 đồng.
Phở gà Hà là địa chỉ mới được Michelin vinh danh trong hạng mục Bib Gourmand 2026. Đây là quán phở gà ở phân khúc bình dân, có giá khá rẻ, từ 50.000 đồng/bát. Không gian phục vụ của quán gồm 1 tầng nhà 40m2 và 1 gác xép.
Quán phục vụ cả ngày, từ 6h-24h nhưng đông nhất là 11h30-13h và 18h30-20h. Giờ ăn trưa, lượng khách tới đông và dồn dập, ngồi kín các dãy bàn.
Chủ quán sử dụng gà mái lai chọi đẻ 1 lứa, nhập từ Thanh Ba (Phú Thọ) hoặc Sơn Tây (Hà Nội), với trọng lượng khoảng 4,5kg/con.
Ngoài phở gà truyền thống, phở gà trộn và xôi gà của quán cũng bán rất chạy. Sợi phở được chần mềm, thêm thịt gà thái miếng rồi rưới nước xốt, rắc thêm lạc rang, hành phi. Phần nước xốt pha chế từ xì dầu, đường, nước mắm, dấm, thêm mỡ gà tạo độ béo ngậy, quyện vào sợi phở.
Chủ quán được nhiều thực khách khen ngợi vì sởi lởi, mến khách. Hạn chế của quán là mặt tiền hẹp, không có chỗ để xe. Giờ cao điểm, quán thường đông đúc nên thực khách phải chờ đợi lâu.