Phở gà Huyền Hương Quán phở gà Huyền Hương nằm trên phố Bảo Khánh, cận kề hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội là 1 trong 9 cơ sở mới xuất hiện trong danh sách Michelin Selected (Michelin tuyển chọn) năm 2026 tại Việt Nam. Món chủ đạo của quán là phở gà truyền thống. Mỗi bát phở có giá từ 90.000 đồng (thịt lườn) tới 160.000 đồng (bát đặc biệt có thịt gà, tràng trứng non, gan, mề, tiết, mọc). Với những khách thích hương vị đậm đà có thể lựa chọn phở gà trộn với thịt gà thái miếng, rau thơm, lạc rang kết hợp nước xốt. Bát phở gà giá 110.000 đồng tại quán. Ảnh: Huy Nguyễn Phở gà Huyền Hương từ lâu được biết tới là quán phở gà "đắt nhất nhì Hà Nội". Chủ quán cho biết, sở dĩ phở tại quán có mức giá trên do nguyên liệu đầu vào được tuyển chọn kỹ, từ gà tới hành lá, lá chanh, ớt, nước mắm... Bên cạnh đó, quán đầu tư nhiều vào cơ sở vật chất (với 3 tầng, có phòng riêng), đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp để đem lại trải nghiệm tốt cho khách hàng. Theo chủ quán, khoảng 30% lượng khách là người nước ngoài. Quán mở từ 6h-21h mỗi ngày, đông nhất là khung giờ ăn sáng và ăn trưa. Quán có thể phục vụ 60-70 khách/lượt nhưng giờ cao điểm thực khách có thể phải chờ đợi. Giá cả các món ăn được niêm yết công khai để thực khách lựa chọn. Quán được chấm 4,7/5 sao từ gần 4.900 đánh giá trên Google. Ảnh: Huy Nguyễn

Phở gà Châm Phở gà Châm có 4 năm liên tiếp nằm trong danh sách Michelin Selected. Từ lâu, quán phở này đã được thực khách gắn mác "quán phở giá cao bậc nhất Hà Nội". Mỗi bát phở có giá dao động từ 80.000 đồng đến 160.000 đồng. Nếu thực khách gọi thêm thịt đùi, cánh, trứng non... mỗi phần ăn có thể lên tới hơn 200.000 đồng. "Tôi xác định đồ ăn trước tiên phải làm từ nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, sạch, đảm bảo vệ sinh, hoàn toàn không sử dụng phụ gia có ảnh hưởng tới sức khỏe. Do đó, từ thịt gà, bánh phở hay tới quả chanh, quả ớt tôi cũng lựa chọn kĩ, tìm nguồn hàng uy tín", bà Châm chia sẻ với PV VietNamNet. Quán sử dụng loại bánh phở thái tay thay vì thái máy để bánh mềm hơn. Tuy nhiên, loại bánh này có nhược điểm là dễ nát, không chất bảo quản nên chỉ có thể để trong nhiệt độ thường khoảng 4 giờ. Ảnh: Linh Trang Quán có lượng khách rất đông, thường hết hàng sớm. Gà của quán được khen thơm ngon, da giòn, thịt ngọt đậm đà, nước dùng thơm mùi xương và thảo mộc. Tuy nhiên, quán cũng nhận một số ý kiến cho rằng giá cao, không niêm yết rõ ràng.

Phở gà Nguyệt Phở gà Nguyệt là quán duy nhất có 4 năm liên tiếp nằm trong Bib Gourmand (quán ăn ngon, giá cả phải chăng). Michelin Guide từng có một bài viết khen ngợi phở Nguyệt và ưu ái gọi đây là "viên ngọc quý" của người mê phở gà phố cổ Hà Nội. Mức giá của quán thấp hơn so với phở Huyền Hương, phở gà Châm nhưng cũng nhỉnh hơn mặt bằng chung. Loại gà quán sử dụng là gà mái ta lai, đã đẻ 2 lứa để thịt chắc, thơm, độ dai vừa phải, da giòn, trọng lượng trung bình từ 2,7-3kg. Đặc trưng của nước dùng phở gà Nguyệt là trong, óng ánh vàng, có độ ngọt và thơm dịu. Quán đông cả thực khách trong nước và quốc tế. Ảnh: Huy Nguyễn Ngoài phở nước, phở gà trộn cũng là món đắt khách. Bát phở gồm bánh phở chần nóng hổi quyện nước xốt đậm đà, thịt gà xé, lạc rang, giá chần, hành khô phi giòn rụm. Phở tại quán có giá từ 55.000 đồng (phở gà lườn) tới 120.000 đồng (phở đùi lưng, nhiều thịt). Nếu gọi thêm lòng mề, giá tăng thêm 25.000 đồng. Có thời điểm, nhiều thực khách phàn nàn về không gian quán: diện tích nhỏ, chật chội, nằm gần quán sửa xe máy nên ảnh hưởng mùi dầu máy móc. Lượng khách đông nên nhiều thời điểm nhân viên dọn dẹp không kịp, giấy rác vương vãi nhiều trong quán. Ghi nhận góp ý của thực khách, bà Nguyệt cho hay, gia đình đã thuê thêm 2 nhà hàng xóm để mở rộng mặt bằng, sang sửa khang trang, lắp hệ thống điều hòa để thực khách có trải nghiệm tốt hơn. Phở tại quán có giá từ 55.000 đồng (phở gà lườn) tới 120.000 đồng (phở đùi lưng, nhiều thịt). Ảnh: Huy Nguyễn

Phở gà Tiến Phở gà Tiến có 3 lần lọt danh sách Michelin Selected. 7h-8h30 là thời điểm quán đông đúc nhất, đặc biệt là cuối tuần. Hơn 60 chỗ ngồi bên trong đều có người ngồi, khách này vừa đứng dậy thì lập tức có khách khác vào thế chỗ. Ưu điểm của quán là có không gian rộng rãi, điều hoà mát mẻ nên ngay cả trong ngày hè oi nóng, khách vẫn thoải mái thưởng thức tô phở bốc khói. Michelin không chỉ giới thiệu quán có đồ ăn ngon, mà còn khen ngợi không gian của quán ăn sạch sẽ, ấm cúng với những ô cửa sổ lớn, bức tường sơn vàng cổ điển hài hòa với không khí đường phố Hà Nội. Quán có không gian đẹp, thoáng mát. Nước dùng được nhiều khách đánh giá hơi đậm đà. Ảnh: Linh Trang Theo chủ quán, anh dùng gà mái ta, có cân nặng trung bình 1,8-2,5kg. Bởi loại gà này có phần thịt dày, chắc, không quá nhiều mỡ. Phở gà của quán có mức giá trung bình 60.000 đồng/bát. Nếu ăn bát đầy đủ với nhiều loại thịt, thêm lòng mề, trứng non, giá sẽ là 100.000 đồng.