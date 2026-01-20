Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến nhất khi lái xe trên cao tốc và khuyến nghị từ chuyên gia để các tài xế đảm bảo an toàn giao thông cao tốc.

Nhập làn "thiếu dứt khoát" hoặc tạt đầu ngay lập tức

Nhiều tài xế đi ra từ đường nhánh có xu hướng lao thẳng ra làn chính với tốc độ thấp, hoặc vừa hết vạch liền đã lập tức đánh lái mà không quan sát đầy đủ. Trong khi đó, các xe đang di chuyển trên làn chính thường chạy với tốc độ cao, từ 100-120 km/h. Việc nhập làn sai cách buộc xe phía sau đi ở làn chính phải phanh gấp, dễ gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc.

Nhập làn cao tốc thiếu quan sát là một trong những sai lầm thường gặp ở tài xế Việt. Ảnh: Ngô Minh

Theo các chuyên gia lái xe an toàn, khi nhập làn cao tốc, tài xế hãy tận dụng tối đa chiều dài của làn tăng tốc, tăng ga để đạt tốc độ tương đương dòng xe chính, bật xi-nhan sớm, quan sát gương và điểm mù rồi mới nhập làn khi có đủ khoảng trống an toàn.

Không giữ khoảng cách an toàn, bám đuôi xe phía trước

Đây là một trong những sai lầm mà nhiều tài xế Việt mắc phải. Khi chạy trên cao tốc, nhiều người có thói quen áp dụng quy tắc "điền vào chỗ trống" thường thấy khi chạy trong phố và đây là tư duy cực kỳ nguy hiểm.

Luôn giữ khoảng cách an toàn theo quy tắc 3 giây khi chạy trên cao tốc để đảm bảo an toàn. Ảnh: Ngô Minh

Khi chạy ở vận tốc 100 km/h, mỗi giây xe đã đi gần 30 mét. Nếu xe phía trước phanh gấp, tài xế bám đuôi phía sau sẽ không có đủ thời gian phản xạ và quãng đường phanh, dẫn tới va chạm dồn toa.

Nguyên tắc an toàn là tuân thủ biển báo khoảng cách tối thiểu hoặc áp dụng quy tắc 3 giây trong điều kiện bình thường và tăng lên 6 giây khi trời mưa, sương mù.

Đi chậm nhưng "ôm" làn trái

Đi chậm nhưng chiếm làn trái là văn hóa lái xe xấu xí và lỗi gây bức xúc, ức chế nhất cho nhiều tài tài xế đi đúng luật. Thói quen lái xe này còn đang góp phần gây ra ùn ứ, căng thẳng trên nhiều tuyến cao tốc. Khi một xe chạy chậm "ôm" làn trái, các xe phía sau buộc phải vượt phải, tạo ra tình huống cắt mặt nguy hiểm và rủi ro lớn ở điểm mù, thậm chí còn bị phạt oan.

Nhiều tài xế chỉ "chăm chăm" ôm làn trái dù chạy rất chậm. Ảnh: Hoàng Hiệp

Nguyên tắc cơ bản khi lưu thông trên cao tốc là "làn trái chỉ dùng để vượt". Khi không có nhu cầu vượt, tài xế nên chủ động di chuyển sang các làn bên phải để đảm bảo dòng xe thông suốt và an toàn.

Dừng, đỗ sai quy định trên làn khẩn cấp

Nhiều tài xế Việt vẫn coi làn khẩn cấp là nơi nghỉ tạm để đi vệ sinh, hút thuốc hay thậm chí ngủ. Một số trường hợp còn sử dụng làn này để vượt khi tắc đường. Cần nhấn mạnh rằng làn khẩn cấp chỉ dành cho xe cứu thương, cứu hỏa hoặc phương tiện gặp sự cố thực sự.

Dừng đỗ sai quy định trên cao tốc có thể bị phạt từ 12-14 triệu đồng. Ảnh: Chí Tâm

Việc sử dụng sai mục đích không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng mà còn bị xử phạt rất nặng. Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, ô tô có thể bị phạt tiền 12-14 triệu đồng, trừ 6 điểm GPLX và có thể tước bằng lái xe có thể bị tước GPLX 2-4 tháng. Nếu cần nghỉ ngơi, tài xế nên di chuyển tới trạm dừng nghỉ trên cao tốc thay vì dừng tùy tiện.

Chuyển làn đột ngột không báo trước

Khi chạy trên cao tốc, nhiều tài xế tỏ ra vội vàng khi vừa bật xi-nhan vừa đánh lái chuyển hướng cùng lúc, thậm chí chuyển liền hai làn trong một thao tác. Ở tốc độ cao, hành vi này khiến các xe phía sau không kịp phản ứng.

Ford EcoSport chuyển làn đột ngột khiến nhiều xe phía sau phải phanh gấp.

Nguyên tắc an toàn là bật xi-nhan trước ít nhất 3–5 giây, quan sát kỹ gương chiếu hậu và điểm mù, chỉ chuyển từng làn một và đảm bảo xe đã ổn định hoàn toàn trước khi thực hiện lần chuyển làn tiếp theo.

Tóm lại, lái xe trên cao tốc mang lại sự tiện lợi vượt trội nhưng đòi hỏi kỷ luật, sự tập trung và hiểu luật cao hơn rất nhiều so với đường thường. Những kinh nghiệm lái xe cao tốc an toàn kể trên không phải lý thuyết suông mà là các nguyên tắc sống còn. Giữ khoảng cách, không chiếm làn trái khi đi chậm và tuyệt đối tôn trọng làn khẩn cấp chính là nền tảng của văn hóa lái xe cao tốc.

Nhanh hơn vài phút không bao giờ đáng giá bằng sự an toàn. Trên cao tốc, người lái xe bình tĩnh, hiểu luật và tôn trọng người khác mới là người về đích một cách trọn vẹn.

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!