Tưới nước quá nhiều hoặc không kiểm soát Sen đá có khả năng trữ nước, nên chúng không cần tưới thường xuyên. Vào mùa mưa, độ ẩm trong không khí đã cao, đất lại lâu khô hơn. Việc tưới thêm nước sẽ khiến rễ cây bị ngâm trong nước quá lâu, dẫn đến thiếu oxy và thối rễ. Khi rễ bị thối, cây không thể hút chất dinh dưỡng, lá sẽ mềm nhũn, chuyển màu vàng hoặc đen và cuối cùng là chết. Cách khắc phục: - Kiểm tra độ ẩm đất trước khi tưới: Luôn dùng ngón tay hoặc que gỗ nhỏ cắm sâu vào đất khoảng 2-3cm để kiểm tra. Chỉ tưới khi đất đã khô hoàn toàn. Vào mùa mưa, tần suất tưới có thể giảm xuống còn 1-2 tuần/lần, hoặc thậm chí lâu hơn tùy thuộc vào điều kiện thời tiết cụ thể. - Tưới đúng cách: Khi tưới, hãy tưới đẫm cho nước chảy ra khỏi lỗ thoát nước, sau đó để ráo hoàn toàn. Tránh tưới nhỏ giọt nhiều lần. Mùa mưa tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sen đá, nếu không cẩn thận, cây rất dễ bị úng, thối rễ và chết.

Chậu cây không có lỗ thoát nước hoặc thoát nước kém Lỗ thoát nước là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với sen đá. Nó giúp loại bỏ lượng nước dư thừa, ngăn chặn tình trạng úng rễ. Nếu chậu không có lỗ thoát nước, hoặc lỗ bị tắc nghẽn, nước sẽ đọng lại dưới đáy chậu, tạo môi trường yếm khí và gây thối rễ nhanh chóng. Ngay cả khi bạn tưới ít, nước mưa cũng có thể tích tụ và gây hại. Cách khắc phục: - Ưu tiên các loại chậu gốm, sứ, đất nung có ít nhất một lỗ thoát nước lớn ở đáy. Tránh chậu nhựa kém chất lượng hoặc chậu thủy tinh không có lỗ. - Đảm bảo lỗ thoát nước không bị tắc nghẽn bởi đất, rễ cây hoặc các vật cản khác. Có thể đặt một mảnh lưới nhỏ hoặc viên sỏi lớn che lỗ để đất không trôi ra ngoài nhưng vẫn đảm bảo thoát nước. - Nếu bắt buộc phải dùng đĩa hứng nước, hãy đổ bỏ nước ngay sau khi tưới hoặc sau khi mưa. Không để chậu sen đá ngâm trong nước đọng.

Để cây ở vị trí ẩm ướt, thiếu ánh sáng Sen đá cần ánh sáng mạnh để phát triển khỏe mạnh và giữ màu sắc đẹp. Thiếu sáng trong thời gian dài khiến cây bị vươn dài, thân yếu ớt, lá nhạt màu và dễ rụng. Đồng thời, môi trường ẩm ướt, thiếu thông thoáng là điều kiện lý tưởng cho nấm mốc, vi khuẩn và sâu bệnh phát triển, tấn công cây yếu ớt. Cách khắc phục: - Di chuyển sen đá đến những nơi có mái che như ban công có mái, hiên nhà, hoặc dưới mái che trong vườn để tránh mưa trực tiếp. Đảm bảo vị trí đó vẫn nhận được nhiều ánh sáng gián tiếp hoặc ánh sáng mặt trời buổi sáng. - Không khí lưu thông tốt giúp làm khô đất nhanh hơn và giảm độ ẩm xung quanh cây, hạn chế nấm bệnh. Tránh đặt cây ở những góc khuất, bí bách.

Bỏ qua việc kiểm tra sâu bệnh và nấm mốc Độ ẩm cao và thiếu ánh sáng làm giảm sức đề kháng của sen đá, khiến chúng dễ bị tấn công bởi rệp sáp, nhện đỏ, và đặc biệt là các loại nấm gây thối thân, thối lá. Nếu không kiểm tra thường xuyên, bệnh có thể lây lan nhanh chóng và gây hại nghiêm trọng cho cây. Cách khắc phục: - Kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ cây, từ thân, lá đến gốc, ít nhất 2-3 lần/tuần. Chú ý các dấu hiệu như đốm lạ, lá úa vàng, có mạng nhện, hoặc sự xuất hiện của côn trùng nhỏ. - Đối với nấm mốc hoặc thối nhũn, hãy cắt bỏ ngay phần bị bệnh bằng dao sắc đã khử trùng. Sau đó để vết cắt khô hoàn toàn trước khi trồng lại hoặc tiếp tục chăm sóc.