Cây lưỡi hổ Cây lưỡi hổ (Sansevieria trifasciata) là một trong những lựa chọn hàng đầu cho những ai tìm kiếm cây cảnh chịu hạn và dễ chăm sóc. Với những chiếc lá dài, cứng cáp, mọc thẳng đứng và có màu sắc đa dạng từ xanh đậm, vàng viền đến vân vằn, lưỡi hổ mang vẻ đẹp hiện đại và mạnh mẽ. Đặc biệt, cây có khả năng quang hợp ngược, tức là hấp thụ CO2 và thải O2 vào ban đêm, giúp cải thiện chất lượng không khí trong phòng ngủ. Về mặt phong thủy, lưỡi hổ được coi là biểu tượng của sự mạnh mẽ, kiên cường, có khả năng xua đuổi tà khí, mang lại may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng cho gia chủ. Cây rất dễ trồng, chỉ cần tưới nước 1-2 lần/tuần vào mùa hè và ít hơn vào mùa đông. lưỡi hổ có thể sống tốt trong điều kiện ánh sáng yếu đến trung bình, thậm chí chịu được nắng gắt trực tiếp nếu được làm quen dần. Lưỡi hổ là một trong những loại cây cảnh nổi tiếng về khả năng chịu hạn.

Sen đá Sen đá là tên gọi chung cho một nhóm các loài thực vật mọng nước, nổi bật với hình dáng lá xếp thành hình hoa hồng độc đáo và đa dạng về màu sắc, kích thước. Sự đa dạng này cho phép bạn tạo ra những tiểu cảnh sen đá vô cùng bắt mắt và sáng tạo. Sen đá có khả năng tích trữ nước trong lá, thân và rễ, giúp chúng sống sót qua những giai đoạn khô hạn kéo dài. Sen đá tượng trưng cho sự bền bỉ, kiên cường, không ngừng vươn lên dù trong hoàn cảnh khó khăn. Chúng cũng được xem là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu và tình bạn bền chặt. Chăm sóc sen đá rất đơn giản: cần đất thoát nước tốt, ánh sáng mặt trời đầy đủ và tưới nước khi đất đã khô hoàn toàn. Tránh tưới quá nhiều nước vì dễ gây úng thối rễ. Sen đá là lựa chọn phổ biến cho những người yêu cây cảnh.

Hoa giấy Hình ảnh hoa giấy rực rỡ sắc màu trên cổng nhà hay ban công đã trở thành biểu tượng quen thuộc của mùa hè ở Việt Nam.Hoa giấy (Bougainvillea) là loại cây leo thân gỗ, có khả năng chịu hạn cực tốt một khi đã bén rễ. Cây cho hoa quanh năm, đặc biệt nở rộ vào mùa nắng nóng với đủ màu sắc từ hồng, tím, đỏ, cam đến trắng, mang lại vẻ đẹp tươi tắn, tràn đầy sức sống cho không gian. Về phong thủy, hoa giấy tượng trưng cho sự sum vầy, hạnh phúc, bảo vệ gia đình khỏi những điều không may. Sức sống mãnh liệt của cây cũng thể hiện ý chí kiên cường, vượt qua mọi khó khăn. hoa giấy cần nhiều nắng để ra hoa đẹp. Khi cây đã trưởng thành, bạn chỉ cần tưới nước khi đất khô hẳn, thậm chí có thể để đất khô một thời gian ngắn để kích thích cây ra hoa nhiều hơn. Hoa giấy là loài cây quen thuộc với khả năng chịu nắng nóng và khô hạn rất tốt.

Nha đam Nha đam (Aloe Vera), hay còn gọi là Lô Hội, là một loại cây mọng nước quen thuộc với nhiều gia đình. Không chỉ được biết đến với công dụng làm đẹp và chữa bệnh, nha đam còn là một loại cây cảnh chịu hạn tuyệt vời. Lá nha đam dày, mọng nước, chứa nhiều gel quý giá, dễ dàng sống sót trong điều kiện khô hạn và ít chăm sóc. Nha đam được cho là mang lại năng lượng tích cực, xua đuổi tà khí và mang đến sự may mắn, thịnh vượng. Cây cũng tượng trưng cho sự trường thọ và sức khỏe dồi dào. nha đam ưa nắng và đất thoát nước tốt. Bạn chỉ nên tưới nước khi đất đã khô hoàn toàn, khoảng 1-2 tuần/lần tùy vào điều kiện thời tiết và độ ẩm môi trường. Nha đam (lô hội) không chỉ được trồng làm cảnh mà còn được nhiều gia đình sử dụng trong chế biến thực phẩm và chăm sóc sức khỏe.