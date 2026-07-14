Sen đá chuỗi tiền

Sen đá chuỗi tiền có tên khoa học là Crassula perforate. Thân rễ và lá của loài cây này kết nối với nhau như những đồng xu cổ xếp thành chuỗi, rất thú vị và độc đáo.

Những chiếc lá mọng nước có màu xanh xám, khi gặp nhiều nắng có thể chuyển sang màu hồng tươi rất đẹp.

Với các lá mọng nước xếp chồng đều đặn, sen đá chuỗi tiền tạo thành một hình dáng như những chuỗi ngọc nhỏ, mang vẻ đẹp tinh tế và hiện đại.

Sen đá chuỗi tiền với những lá mọng nước xếp lớp như chuỗi tiền cổ, vừa độc đáo vừa mang ý nghĩa tài lộc dồi dào.

Dù có biệt danh dễ thương nhưng ý nghĩa phong thủy của loài cây này mới là điều khiến nó được săn đón: chuỗi tiền có nghĩa là sự giàu có đang đến, mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ.

Cây rất tinh xảo, đáng yêu, có giá trị trang trí cao và phù hợp đặt trên bàn làm việc hay trong văn phòng.

Sen đá ống điếu

Sen đá ống điếu (còn gọi là Crassula Marnieriana) có nguồn gốc từ Nam Phi và Namibia.

Điểm đặc trưng của loài này là thân cây mọc thẳng đứng, các cặp lá hình tròn mọc đối xứng, ôm sát thân tạo thành những đốt đều đặn giống như ống điếu hay ống hút nhỏ xếp chồng lên nhau.

Sen đá ống điếu với các đốt lá xếp chồng lên nhau như những ống hút nhỏ, biểu tượng của sự thăng tiến và khả năng ‘hút’ tài lộc vào nhà.

Về phong thủy, hình dáng trụ tròn vươn cao của sen đá ống điếu tượng trưng cho sự phát triển, thăng tiến và ý chí vươn lên trong công việc. Các đốt lá xếp chồng được ví như những bậc thang dẫn đến thành công và tài lộc.

Theo quan niệm phong thủy, sức sống mãnh liệt, khả năng chịu hạn tốt của cây còn là biểu tượng của sự bền bỉ, vượt qua khó khăn, từ đó mang đến nguồn năng lượng tích cực và ổn định cho gia chủ.

Cây có thể ra hoa nhỏ màu trắng hoặc hồng nhạt vào mùa đông hoặc đầu xuân.

Sen đá đồng tiền

Sen đá đồng tiền (tên khoa học Sedum Tetractinum) là loại cây mọng nước có kích thước nhỏ nhắn, đáng yêu.

Những chiếc lá của chúng nhỏ xíu, xếp thành hình bông hồng, trông giống hệt những đồng xu nhỏ xinh. Chính vì vậy mà chúng có tên gọi "đồng tiền".

Sen đá đồng tiền với những chiếc lá nhỏ xinh như những đồng xu, mang ý nghĩa chiêu tài, đón lộc và may mắn trong phong thủy.

Ý nghĩa phong thủy của sen đá đồng tiền thể hiện ngay từ tên gọi và hình dáng: những chiếc lá nhỏ xinh tròn trịa như đồng xu, tượng trưng cho sự chiêu tài, đón lộc và may mắn cho gia chủ.

Loài cây này thường nở hoa vào mùa hè, những bông hoa nhỏ màu vàng rực rỡ, làm không gian sống thêm phần sinh động và tràn đầy năng lượng.

Với vẻ đẹp nhỏ xinh, sen đá đồng tiền là lựa chọn lý tưởng để làm quà tặng trong những dịp đặc biệt, gửi gắm lời chúc về tài lộc và may mắn.

Sen đá ví tiền

Sen đá ví tiền (hay còn gọi là sen đá lục bình) là loài sen đá có hình dáng đặc biệt với những lá dày, mọng nước, xếp thành nhiều lớp trông giống như một chiếc ví tiền căng tròn hay bông lục bình thu nhỏ.

Sen đá ví tiền với những lá xếp thành nhiều lớp, tượng trưng cho sự đủ đầy và tài lộc không cạn.

Về phong thủy, tên gọi "ví tiền" gắn với quan niệm về sự tích lũy tài lộc. Theo quan niệm, loài cây này tượng trưng cho sự đủ đầy, tài lộc không cạn và khả năng giữ của cải bền vững.

Hình dáng các lá xếp chồng, chắc khỏe gợi lên sự tích lũy từng ngày, giống như cách con người tích cóp tài sản qua thời gian.

Sen đá ví tiền đặc biệt phù hợp để đặt trong nhà hoặc trên bàn làm việc, như một lời nhắc nhở về sự kiên trì và bền bỉ trong việc tích lũy của cải.

Sen đá đô la

Sen đá đô la trắng đúng như tên gọi: loài cây này mang đến may mắn trong việc chiêu tài, rước lộc về cho gia chủ.

Sen đá đô la với lá xanh phủ phấn trắng như ánh bạc, vừa sang trọng vừa mang ý nghĩa chiêu tài, rước lộc.

Đây là loài sen đá có thân vươn cao, mảnh khảnh, thân màu nâu đỏ, cây có nhiều nhánh con mọc thành khóm. Lá của sen đá đô la trắng có màu xanh nhạt hoặc hơi ngả vàng, được phủ một lớp phấn trắng mỏng nhìn như ánh bạc, chính vì thế mà có tên gọi này.

Trong phong thủy, sen đá đô la trắng được cho là phù hợp với người mệnh Kim, bởi màu trắng tượng trưng cho sự khởi đầu và kết thúc thuận lợi, đồng thời biểu hiện cho tình yêu vĩnh cửu, bền chặt và sức sống mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Đặt một chậu sen đá đô la trong phòng khách hay phòng làm việc, không gian sẽ trở nên sang trọng, hiện đại và tràn đầy vượng khí.