Làm chủ công cụ AI

Trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu của thời đại. HUTECH đưa Trí tuệ nhân tạo ứng dụng trở thành học phần cốt lõi của tất cả các nhóm ngành Công nghệ thông tin và Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật - Công nghệ, Kinh doanh và Quản lý, Truyền thông - Thiết kế - Nghệ thuật, Luật - Ngôn ngữ - Khoa học xã hội, Khoa học sức khỏe. Nhiều học phần cơ sở ngành và chuyên ngành cũng được thiết kế để phát triển năng lực số và khả năng ứng dụng AI.

Năng lực sử dụng AI trở thành yêu cầu tất yếu với thế hệ trẻ

Sinh viên không học AI thụ động mà tích cực ứng dụng vào các nhiệm vụ thực tiễn. Những mô hình như “AI trợ lý sức khỏe cho thú cưng”, “AI Car Advisor - Vận dụng AI vào dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng ô tô”, “Heyumi - Ứng dụng AI hỗ trợ tâm lý cộng đồng người Việt” tại cuộc thi AI Business Venture 2025 cho thấy khả năng ứng dụng công nghệ linh hoạt của sinh viên HUTECH trong việc giải quyết các vấn đề xã hội. Mặt khác, Nhà trường còn chú trọng giáo dục đạo đức AI, giúp sinh viên hiểu cách sử dụng AI có trách nhiệm, tránh phụ thuộc và đề cao tính bảo mật.

Khai mở năng lực giải quyết vấn đề

Cùng với AI, năng lực giải quyết vấn đề là yêu cầu cốt lõi để thích ứng trong kỷ nguyên biến động. Trường triển khai học phần “Tư duy thiết kế dự án” giúp sinh viên học cách phân tích vấn đề xã hội và đề xuất các giải pháp khả thi. Tư duy phản biện, thực nghiệm và hiện thực hóa ý tưởng được trui rèn thông qua các dự án cá nhân và nhóm, kết hợp với hệ thống học liệu điện tử đa phương tiện cho phép người học chủ động khám phá, liên kết kiến thức theo cách linh hoạt hơn.

Sinh viên giới thiệu các dự án liên quan đến phát triển bền vững

Phát huy trách nhiệm với trụ cột phát triển bền vững

Bên cạnh đó, học phần Phát triển bền vững để sinh viên nhận diện thách thức của thế giới và tiếp cận năng lực này ở bốn trụ cột: kinh tế, xã hội, môi trường và quản trị. Nhiều dự án của sinh viên như dung dịch bảo quản nông sản từ vỏ thanh long, nhựa sinh học từ hạt sầu riêng hay nhang sinh học từ phế phẩm nông nghiệp - minh chứng cho tư duy đổi mới sáng tạo gắn với trách nhiệm cộng đồng.

Học từ thực tiễn

Định hướng đào tạo của Trường nhấn mạnh việc kết nối tri thức học thuật với ứng dụng đời sống. Trải nghiệm được đưa vào chương trình đào tạo như một phần bắt buộc, bằng cách ở mọi ngành, sinh viên đều thực hiện các đồ án chuyên môn mô phỏng môi trường nghề nghiệp.

Một sự kiện do sinh viên tổ chức, cũng là đồ án kết thúc học phần

Chẳng hạn, sinh viên Truyền thông đa phương tiện trải nghiệm sản xuất phim, TVC quảng cáo; sinh viên Quản trị sự kiện tự tổ chức các chương trình nghệ thuật; sinh viên Công nghệ thông tin lập trình phần mềm, thiết kế hệ thống hay triển khai các giải pháp chuyển đổi số;... Điểm nổi bật là sự đồng hành của doanh nghiệp trong vai trò chuyên gia cố vấn, đồng giảng hoặc phản biện sản phẩm, bảo đảm đầu ra của sinh viên đáp ứng sát nhất với nhu cầu tuyển dụng. Học kỳ doanh nghiệp tiếp tục đưa sinh viên đến môi trường làm việc thực, nơi các bạn hoạt động như những nhân viên chính thức và nhận phản hồi trực tiếp từ nhà tuyển dụng.

Ứng dụng công nghệ

Cùng với phương pháp học tập trải nghiệm, HUTECH xem trụ cột công nghệ là bản sắc của trường đại học. Sinh viên được khuyến khích làm chủ công nghệ như một “bộ não thứ hai”: từ các phần mềm kỹ thuật như SolidWorks, AutoCAD, MATLAB; đến các công cụ thiết kế, dựng mô hình, xử lý hiệu ứng hình ảnh và đồ họa như Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Adobe Premiere Pro đến các nền tảng phân tích và quản lý chiến dịch quảng cáo như Google Analytics, Google Keyword Planner, Trello.

Làm chủ các công cụ công nghệ giúp sinh viên phát triển tư duy sáng tạo giá trị mới

Không chỉ thành thạo công cụ, sinh viên được rèn luyện để tư duy cùng công nghệ, xem mỗi phần mềm như một người bạn đồng hành sáng tạo. Với tinh thần giáo dục thời đại mới này, người học không tiếp thu kiến thức một cách thụ động, mà chủ động tạo ra giá trị mới và vững vàng trước mọi thách thức của thời đại.

Ngọc Minh