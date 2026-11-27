Theo quan niệm phong thủy, cây kim ngân thường được đặt tại phòng khách, bàn làm việc hoặc gần cửa sổ để tượng trưng cho tài lộc, may mắn và sự phát triển.

Cây kim ngân, hay còn gọi là cây phát tài (Pachira aquatica) là loại cây cảnh được nhiều gia đình lựa chọn để trang trí nhà ở, văn phòng. Cây có thân gỗ, thường được tạo dáng bện vào nhau, lá kép hình chân vịt với nhiều lá chét tỏa ra từ một điểm.

Trong quan niệm phong thủy, kim ngân tượng trưng cho tài lộc, sự sung túc và thịnh vượng. Vì vậy, nhiều người lựa chọn loại cây này để trang trí không gian sống, với mong muốn mang lại may mắn và thuận lợi trong công việc, kinh doanh.

Tùy theo diện tích và cách bố trí không gian, gia chủ có thể tham khảo 5 vị trí đặt cây kim ngân dưới đây.

Góc chéo đối diện cửa chính, tượng trưng cho tài lộc

Theo một số quan niệm phong thủy, góc chéo đối diện cửa chính (tính từ cửa nhìn vào) thường được xem là vị trí tài vị của phòng khách. Đây là khu vực được cho là có ý nghĩa trong việc thu hút và lưu giữ tài lộc cho gia đình.

Đặt một chậu kim ngân tại vị trí này được xem là cách cầu mong sự sung túc, may mắn và thuận lợi trong công việc, kinh doanh.

Phát tài có thể đặt ở góc chéo, đối diện cửa chính.

Đây là vị trí phù hợp với hầu hết mọi gia đình, đặc biệt là những ai đang mong muốn một nguồn tài lộc ổn định và bền vững.

Đây cũng là vị trí phù hợp để tạo điểm nhấn xanh cho không gian phòng khách. Gia chủ nên chọn chậu cây có kích thước cân đối với diện tích căn phòng, đặt ở nơi thông thoáng và có ánh sáng phù hợp.

Nên thường xuyên lau bụi trên lá, loại bỏ lá vàng, lá khô để cây duy trì vẻ xanh tốt. Tránh đặt cây trong góc quá tối hoặc nơi có luồng gió điều hòa thổi trực tiếp trong thời gian dài.

Bàn làm việc, tạo điểm nhấn cho không gian

Nếu muốn trang trí góc làm việc bằng cây xanh, gia chủ có thể chọn một chậu kim ngân nhỏ đặt trên bàn.

Theo quan niệm phong thủy, cây kim ngân tượng trưng cho sự phát triển, may mắn và thuận lợi trong công việc. Việc đặt cây trên bàn làm việc cũng giúp không gian thêm sinh động, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Vị trí phù hợp là góc trái hoặc góc phải bàn, tùy theo cách bố trí, miễn sao cây không che khuất tầm nhìn và không cản trở các thao tác làm việc.

Lưu ý là nên chọn chậu nhỏ, gọn, trồng trong đất hoặc thủy sinh đều được. Tránh đặt cây ngay trước mặt hoặc giữa bàn làm việc, vì có thể gây cảm giác vướng víu.

Gần cửa sổ hoặc ban công để đón ánh sáng tự nhiên

Cửa sổ và ban công là những vị trí có thể cung cấp ánh sáng tự nhiên cho cây trồng trong nhà. Đặt kim ngân gần những khu vực này giúp cây có điều kiện quang hợp và phát triển tốt hơn.

Theo quan niệm phong thủy, cây xanh tại khu vực cửa sổ hoặc ban công còn tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển và đón nhận những nguồn năng lượng tích cực.

Phát tài đặt gần cửa sổ hoặc ban công, “đón” tài lộc từ bên ngoài vào nhà.

Đặt cây ở đây không chỉ giúp cây quang hợp tốt, phát triển khỏe mạnh mà còn được xem là cách để đón nguồn năng lượng mới, đặc biệt là với những gia đình có ban công hướng Đông hoặc Đông Nam - hai hướng được xem là mang lại nhiều sinh khí và may mắn.

Tuy nhiên, kim ngân phù hợp với ánh sáng gián tiếp, tránh tiếp xúc lâu với nắng gắt vì có thể bị cháy lá.

Có thể đặt cây gần cửa sổ có ánh sáng nhẹ, bảo đảm không gian thông thoáng và tránh gió mạnh.

Góc phòng khách, tạo không gian xanh và hài hòa

Phòng khách là không gian sinh hoạt chung và tiếp đón khách của gia đình. Một chậu kim ngân có tán lá xanh, dáng cây đẹp có thể trở thành điểm nhấn trang trí, giúp căn phòng thêm sinh động.

Theo quan niệm phong thủy, cây xanh trong phòng khách tượng trưng cho sinh khí, sự sung túc và hòa thuận. Vì vậy, nhiều gia đình lựa chọn kim ngân để trang trí khu vực này với mong muốn mang lại may mắn, tài lộc.

Vị trí thích hợp là góc phòng, cạnh sofa hoặc gần kệ trang trí, miễn sao cây không cản trở lối đi và sinh hoạt chung.

Nên chọn chậu cây có kích thước phù hợp với diện tích phòng khách, ưu tiên cây có lá xanh, không bị sâu bệnh.

Khu vực bếp, tượng trưng cho sự no đủ và sung túc

Trong quan niệm phong thủy, phòng bếp thường gắn với sự no ấm, sung túc và đời sống gia đình. Vì vậy, một số gia đình lựa chọn đặt cây xanh tại khu vực này để tạo cảm giác tươi mới và hài hòa cho không gian.

Nếu muốn đặt kim ngân trong bếp, nên chọn chậu nhỏ, đặt ở vị trí thông thoáng, có ánh sáng phù hợp và cách xa bếp nấu, nguồn nhiệt hoặc nơi thường xuyên bám dầu mỡ.

Lưu ý là chọn chậu nhỏ, đặt ở nơi thoáng mát, tránh sát bếp nấu hoặc nơi có nhiệt độ cao. Tưới nước vừa phải và thường xuyên kiểm tra để tránh úng, vì phát tài rất sợ úng, đặc biệt trong môi trường bếp có độ ẩm cao.